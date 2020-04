14/04/2020 - 17:45

Kumulus Vape qualifiée « Entreprise innovante » par Bpifrance

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerc?ant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir obtenu le label « Entreprise innovante » délivré par Bpifrance.

Cette qualification offre désormais la possibilité aux Fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI) d'investir dans le capital de Kumulus Vape, et aux souscripteurs de profiter des avantages fiscaux correspondants.

Pour rappel, les FCPI ont pour objet de promouvoir le financement en capital-risque des PME innovantes. Ils ont l'obligation d'investir au moins 70% de leur actif dans des PME qui satisfont à des critères d'éligibilité et dont l'engagement dans des projets de recherche innovants est démontré, à l'image de Kumulus Vape.

« Nous sommes très heureux de recevoir cette qualification, qui est une véritable reconnaissance de nos efforts en matière de recherche et d'innovation, mais aussi une opportunité d'augmenter notre visibilité auprès de nouveaux investisseurs », commente Rémi BAERT, Président de Kumulus Vape.

A? propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de près de 6500 références lui permet de satisfaire les besoins des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec des marques franc?aises d'eliquide comme VDLV ou eLiquid France Kumulus Vape est basé à Corbas, à quelques minutes au Sud de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 30 salariés.

Corbas, le 14 avril 2020

