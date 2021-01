25/01/2021 - 18:30

Communiqué de Presse

Krief Group sort avec succès de son plan de redressement et prépare le futur

Paris, le 20 janvier 2021

Par Jugement du Tribunal de Commerce de Paris daté du 7 janvier 2021, Krief Group sort de son plan de redressement judiciaire homologué le 27 décembre 2013 avec 3 ans d'avance sur le calendrier initial. Le groupe a réglé tous ses anciens passifs liés à des reprises de société, renforcé ses fonds propres, et procédé à de nouvelles acquisitions. Krief Group a reçu les félicitations du Président de Chambre, en audience publique, soulignant le succès de ce parcours.

Les actionnaires de Krief Group se réjouissent de la fin de cette procédure nécessaire à une meilleure transparence et à la mise en œuvre de nouveaux axes de développement.

Le succès du redressement de Vergnet (détenu à 26% par Krief Group) et son développement accéléré depuis sa reprise en 2018 montrent le savoir-faire de Krief Group dans l'optimisation de la valeur d'actifs sous-valorisés. Il sera répliqué rapidement à venir dans d'autres secteurs porteurs.

A Propos de KRIEF GROUP SA

Krief Group est acteur spécialisé dans la prise de participation et l'accompagnement d'entreprises en France. Le groupe assiste pro-activement les sociétés durant toutes les étapes de création de valeur, en mettant à leur disposition les ressources humaines nécessaires et en partageant avec eux les risques et les investissements.

KRIEF GROUP est coté sur Euronext Access de NYSE Euronext Paris



Codes ISIN : FR0004152700 - MLKRI

