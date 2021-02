26/02/2021 - 08:45

Levallois-Perret, le 26 février 2021 – Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, annonce le transfert de la cotation des titres émis par la Société, du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris (le « Transfert »).

Le Transfert sera effectif à compter de la séance de Bourse du 2 mars 2021. La demande d'admission des titres émis par Keyrus sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par l'Euronext Listing Board le 24 février 2021.

Keyrus avait annoncé le 5 janvier 2021 son intention de transférer la cotation de ses actions sur un marché plus approprié à sa taille. Ce transfert permettra également à Keyrus de simplifier son organisation et ses procédures, tout en continuant à bénéficier des attraits des marchés financiers. Ce transfert s'inscrit également dans la continuité des efforts de réduction des coûts de fonctionnement du Groupe réalisés au cours de l'exercice 2020.

Keyrus continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (Règlement MAR). Les dispositions de ce dernier resteront également pleinement applicables à la Société notamment en matière de déclaration des transferts sur titres des dirigeants.

Le Document d'Information élaboré dans le cadre de ce transfert est en ligne dès aujourd'hui sur le site Internet de la société www.keyrus.com sous le menu « publications et informations financières», ainsi que sur le site d'Euronext.

Le code ISIN d'identification des actions Keyrus reste inchangé (FR0004029411) et le code mnémonique devient ALKEY.

Keyrus a choisi CIC Market Solutions comme Listing Sponsor pour l'accompagner sur le marché Euronext Growth Paris.

Le calendrier du Transfert sur Euronext Growth est le suivant :

26 février 2021 avant bourse

Diffusion d'un communiqué de presse par la Société et mise en ligne du Document d'Information sur les sites Internet de la Société et d'Euronext

Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions de la Société sur Euronext Paris

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions de la Société sur Euronext Growth Paris

2 mars 2021

Radiation des actions de la Société sur Euronext Paris (avant bourse)

Admission des actions de la Société sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture)

À PROPOS DU GROUPE KEYRUS

Keyrus - Activités Grands Comptes

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

Data Intelligence :

Data Science – Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

Digital Experience :

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital - DMP & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User Experience

Conseil en Management & Transformation :

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets

Absys Cyborg – Activités Mid-Market

Absys Cyborg est spécialiste de l'édition et l'intégration de solutions de gestion :

Logiciels de gestion, ERP et CRM

Hébergement & Services managés

Solutions collaboratives

Reporting & Décisionnel

Conseil, Pilotage AMOA, Stratégie IT

Absys Cyborg est l'intégrateur leader des solutions Sage et Microsoft et se positionne en tant qu'expert reconnu sur l'ensemble des lignes de produits de l'éditeur Sage (Sage 100, Sage Paie, Sage FRP 1000, Sage X3) et de Microsoft Dynamics.

Présent dans 20 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3000 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

(Compartiment C/Small caps – Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: KEY: FP)

Plus d'informations sur www.keyrus.fr