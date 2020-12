02/12/2020 - 08:50

New York (États-Unis), le 2 décembre 2020 - Aujourd'hui, Keyrus enrichit ses expertises en AWS & Azure en prenant une participation majoritaire dans RunAsCloud, un acteur clé du conseil en stratégie cloud aux États-Unis.

Fondé en 2015 par l'un des premiers « AWS Solution Architect » à New York, RunAsCloud s'est donné pour mission de créer de la valeur pour ses clients à travers deux axes : l'efficacité et la proximité. Ce partenariat permet à Keyrus d'accélérer sa stratégie d'expansion en Amérique du Nord, notamment via les principales implantations de RunAsCloud, à Boston et Miami, portant la présence de Keyrus à huit villes aux Etats-Unis.

RunAsCloud analyse les objectifs commerciaux et techniques de ses clients et construit leur stratégie pour y parvenir à travers les capacités du cloud. Ces stratégies comprennent généralement des actions telles que la migration de systèmes et d'applications, l'automatisation de tâches DevOps et la sécurisation d'environnements cloud - DevSecOps - contre des cyberattaques. RunAsCloud utilise une méthodologie de Conception - Création - Optimisation dédiée à l'ingénierie cloud, qui offre une meilleure performance des systèmes pour leurs utilisateurs et des coûts réduits pour les DSI et les Directions métiers.

RunAsCloud possède une forte expertise cloud sur les solutions d'Amazon et de Microsoft, et bénéficie du statut d'Advanced Tier Partner avec AWS, et de Gold Partner avec Azure. RunAsCloud a pu obtenir ces niveaux de partenariat à travers la création de nombreux cas d'usage avec ses clients, et l'acquisition de certifications techniques dans plusieurs domaines dont notamment la sécurité du cloud, les solutions DevOps, la migration cloud, la modernisation d'environnement cloud… RunAsCloud a également créé un partenariat avec VMware afin de proposer plus facilement les solutions VMware Cloud pour des migrations de secours, des migrations hybrides et des migrations issues du cloud.

Depuis la fin 2019, Keyrus et RunAsCloud collaborent ensemble sur des missions de conseil et d'accompagnement autour de la Data et de l'Analytics auprès de clients utilisant AWS. Les deux parties ont constaté que des synergies culturelles et techniques évidentes existaient entre elles, leur permettant ainsi de proposer des solutions encore plus pertinentes à leurs clients.

Ces derniers mois, Keyrus a recueilli et analysé un grand nombre d'informations sur les tendances du marché liées à la pandémie de la Covid-19. Ces dernières montrent une accélération de la « cloudification » de ses clients.

À travers cet investissement, Keyrus a pour ambition de devenir le « Cloud Partner » stratégique de ses clients, particulièrement en se rapprochant des CIO/DSI, aux États-Unis et à travers le monde.

Pour RunAsCloud, ce rapprochement avec Keyrus lui permettra d'adresser une base de clients internationaux plus importante et d'élargir son offre sur le marché du cloud afin de délivrer des projets Data & Analytics à grande échelle.

« La Transformation Digitale nécessite le plus haut niveau d'expertise cloud. À travers ce rapprochement, nous développons d'importants nouveaux moyens pour aider nos clients à devenir plus compétitifs en se digitalisant davantage et de façon optimale dans un monde post Covid-19 », déclare Eric Cohen, Fondateur & P-DG de Keyrus.

« Il existe une pénurie significative de talents dans les domaines du DevOps et de la cybersécurité, particulièrement pour le déploiement de projets Data et Analytics dans le cloud », commente Scott Hanrahan, Managing Director de Keyrus US. « Nous avons été enchantés du travail que nous avons déjà pu réaliser avec RunAsCloud. Ensemble, nous relèverons ces défis et bien d'autres pour l'ensemble de nos clients. »

Le PDG de RunAsCloud, Nate Aiman-Smith, ajoute : « L'expertise de Keyrus, sa culture d'entreprise et sa maturité sur le marché en font la nouvelle maison-mère idéale pour RunAsCloud. Ensemble, nous allons développer et étendre la portée des offres de Keyrus, tout en créant conjointement de nouvelles solutions innovantes pour nos clients. »

À PROPOS DE KEYRUS

Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

• Data Intelligence

Data Science - Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics - Business Intelligence - EIM - CPM/EPM

• Digital Experience

Innovation & Stratégie Digitale - Marketing Digital - DMP & CRM - Commerce Digital - Performance Digitale - User Experience

• Conseil en Management & Transformation

Stratégie & Innovation - Transformation Digitale - Pilotage de la Performance - Accompagnement des Projets

Présent dans 20 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3000 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN: FR0004029411 - Reuters : KEYR.PA - Bloomberg : KEY:FP)

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

À PROPOS DE RUNASCLOUD

RunAsCloud est un cabinet de conseil spécialisé dans le cloud, proposant des services d'ingénierie d'excellence et un delivery rapide et performant.

Plus d'informations sur : www.runascloud.com