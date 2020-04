30/04/2020 - 18:15

Chiffre d'affaires : 286,7 M€ +4,9% (croissance organique*+0,8%)

Résultat opérationnel courant : 5,6 M€

Résultat opérationnel : 2,6 M€

Résultat net (Part du Groupe) : (6,0) M€

En millions d'euros 2019 2018 Chiffre d'affaires 286,7 273,2 Résultat opérationnel courant 5,6 14,8 Résultat opérationnel 2,6 12,7 Résultat net (Part du Groupe) (6,0) 8,8

Levallois-Perret, le 30 avril 2020 : Le Conseil d'Administration de Keyrus s'est réuni le 30 avril 2020 en présence des commissaires aux comptes, et a arrêté les comptes consolidés audités de l'exercice 2019.

Performance opérationnelle 2019

Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 286,7M€ pour l'exercice 2019, en progression de 4,9% par rapport à l'exercice 2018 (0,8% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes croît de 2,6% et celui du segment Mid-Market de 14,1%.

Après un premier semestre difficile où le ralentissement de la croissance et des perturbations opérationnelles sur nos activités Grands Comptes dans nos grandes régions (France et Brésil) ont fortement impacté la rentabilité du Groupe, le plan de remédiation du second semestre a porté ses fruits pour atteindre un résultat opérationnel positif sur l'ensemble de l'exercice.

Concernant les activités Grands Comptes, l'accent a été mis au second semestre sur le redressement du taux d'occupation des consultants et l'adaptation des coûts de structure au volume d'activité. Compte tenu de la sous-performance du premier semestre, l'ensemble des régions, excepté Israel et APAC, sont en retrait au niveau du résultat opérationnel par rapport à l'exercice 2018.

Les activités Mid-Market progressent de 1,7% à périmètre constant pour l'année 2019 contre 8,2% pour l'exercice 2018. La croissance globale du revenu 2019 intègre 6,3 M€ de chiffre d'affaires de la société Arcadie, acquise en janvier 2019, et totalement intégrée au business model d'Absys Cyborg sur l'exercice. L'évolution franche du mode de commercialisation des logiciels en mode « souscription » dans le Cloud sur l'exercice 2019 aura impacté la croissance du chiffre d'affaires, mais en accentuera à moyen terme la récurrence.

Par ailleurs, la base de contrats récurrents continue de s'élargir, en hausse de 13%. Elle représente 43,0% du chiffre d'affaires 2019.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 5,6M€ contre 14,8M€ pour 2018.

Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 2,6M€ et (6,0)M€ contre 12,7M€ et 8,8M€ pour 2018.

L'endettement financier net augmente au 31 décembre 2019 à 46,8M€ contre 39,8M€ au 31 décembre 2018. Cette hausse s'explique principalement par les investissements, la croissance externe et les immobilisations réalisés en 2019. Malgré la hausse de l'endettement financier net, le Groupe est parvenu à améliorer sa position de trésorerie nette**, soit 30,0M€ au 31 décembre 2019 (27,1M€ au 31 décembre 2018).

Perspectives

Après une année 2019 en demi-teinte sur notre segment Grands Comptes, l'exercice 2020 devait confirmer la nouvelle dynamique de croissance pour l'ensemble des activités du Groupe en France et à l'international. Un nouveau business model, tiré par les marchés, les clients et les offres, devrait permettre à Keyrus d'augmenter sa part de marché chez ses clients en développant une plus grande focalisation par domaine d'activité, et en organisant ses offres pour les faire grandir autour des solutions et des talents du Groupe au travers d'un mixte d'innovations technologiques et d'expertises métier.

Cette stratégie se met en place dans une vision à long terme et devrait s'avérer bénéfique dans le contexte de crise que nous traversons et qui nécessite une forte compréhension des enjeux de nos clients par type d'activité.

Pour nos activités Mid-Market, l'exercice 2020 sera caractérisé par une forte accélération de la transformation du chiffre d'affaires en revenu récurrent via l'évolution du modèle de commercialisation des licences progiciels en mode « souscription » dans le Cloud et le développement de notre pôle d'édition en mode Saas. Absys Cyborg s'inscrit en outre dans une stratégie de développement de solutions complémentaires aux outils de gestion utilisés par ses clients : dématérialisation et digitalisation des processus sont les offres qui suscitent le plus d'intérêt à court et moyen terme.

Eric Cohen, Président-Directeur Général, commente : « L'exercice 2020, pourtant très prometteur, sera celui du premier exercice en crise sanitaire dont la durée est incertaine. Il impactera les objectifs de chiffre d'affaires et de résultats budgétés cette année mais contribuera à accélérer davantage les projets de transformation digitale et le mouvement des clients vers le Cloud. Plus que jamais, la donnée détient les réponses aux plus grands enjeux de l'humanité et Keyrus, dont la maitrise des sciences de la donnée constitue son ADN, restera très bien positionné pour accompagner ses clients dans ce contexte sans précédent.

Fort de la mise en place dès la mi-mars d'un plan rigoureux de gestion de crise visant à assurer la protection de la santé de nos collaborateurs, la continuité de nos activités et le maintien des capacités financières du Groupe, nous considérons à ce stade de la crise, et en tenant compte de prévisions à ce jour, que la poursuite de notre exploitation n'est pas remise en cause. »

Keyrus publiera le 12 mai 2020 son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020, après la clôture du marché.

Compte de résultat opérationnel synthétique par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total En M€ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Chiffre d'affaires 223,8 218,1 62,9 55,1 286,7 273,2 Résultat opérationnel courant 0,9 9,2 4,7 5,6 5,6 14,8 Résultat opérationnel (1,8) 7,5 4,4 5,2 2,6 12,7

Gestion et impacts de la crise COVID

Sur le plan organisationnel, le Groupe a procédé à la création d'une cellule de crise présidée par le P-DG et les Directeurs exécutifs du Groupe. Cette cellule a mis en place les procédures nécessaires sur le plan sanitaire pour assurer la protection de l'ensemble de ses collaborateurs et les plans de continuité d'activités pour toutes ses filiales.

Sur le plan financier, le Groupe a procédé à la mise en place d'un suivi d'activité et de trésorerie hebdomadaire, à travers divers outils de gestion, visant à formaliser et à évaluer les procédures requises, l'optimisation du compte de résultat et des nouveaux budgets, le recouvrement clients et tout plan relatif à l'optimisation de la gestion de trésorerie.

Ainsi, parmi les mesures clés mises en œuvre :

Le report des investissements non essentiels et la diminution des coûts de structure

La négociation d'aménagements des paiements avec les bailleurs et/ou les loueurs de véhicules

La mise en place du chômage partiel ou de mesures équivalentes selon les dispositions gouvernementales des différents pays pour les collaborateurs dont l'activité est impactée par la crise sanitaire

Le report du paiement de taxes et charges sociales selon les dispositions gouvernementales des différents pays

La sollicitation de ses partenaires bancaires français pour la mise en œuvre d'un PGE, …

Keyrus constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité et s'est donc mis en position de pouvoir ajuster au mieux son organisation à l'activité, notamment lors de la reprise à venir.

A ce jour, la baisse d'activité liée à la crise depuis le mois de mars est hétérogène d'une région à une autre, allant d'un impact peu significatif aux Etats-Unis jusqu'à 30% d'activité en moins en France, et 50% dans des pays comme l'Espagne ou Israël. De plus, l'activité commerciale est très ralentie dans les différentes géographies, ce qui impactera les plannings de nos consultants au cours de l'été et à la prochaine rentrée.

Dans ce contexte et compte tenu des prévisions à date, Keyrus confirme sa capacité à assurer la continuité de son exploitation pour l'exercice en cours.

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2018) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici l'exercice 2019). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2019, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2018 publié au chiffre d'affaires 2018 organique se présentent comme suit :

Meuros Montants 12 Mois 2018 publié 273,2 Effets périmètre GC 4,4 Effets périmètre MM 6,7 Variations taux de change (0,0) 12 Mois 2018 organique 284,3

** TRESORERIE NETTE

Trésorerie et équivalents de trésorerie, inscrits à l'actif du bilan, diminués des découverts bancaires

_______________________________

