21/01/2021 - 18:40

Coolidge TM : finalisation et mise à disposition auprès des clients du processeur intelligent de 3 ème génération Coolidge TM et de son environnement de développement ;

: finalisation et mise à disposition auprès des clients du processeur intelligent de 3 génération Coolidge et de son environnement de développement ; Data centers : lancement sur le marché du premier serveur de stockage intégrant Coolidge TM , avec l'acteur majeur taiwanais Wistron, et perspectives de déploiement commercial en volume ;

: lancement sur le marché du premier serveur de stockage intégrant Coolidge , avec l'acteur majeur taiwanais Wistron, et perspectives de déploiement commercial en volume ; Automobile : Coolidge TM au cœur de la nouvelle plateforme BlueBox 3.0, annoncée par NXP au CES 2021, et perspectives de déploiement dans le marché de l'automobile ;

: Coolidge au cœur de la nouvelle plateforme BlueBox 3.0, annoncée par NXP au CES 2021, et perspectives de déploiement dans le marché de l'automobile ; Edge Computing : mise en place de partenariats avec des acteurs de premier plan pour adresser les besoins croissants, notamment dans la 5G ;

: mise en place de partenariats avec des acteurs de premier plan pour adresser les besoins croissants, notamment dans la 5G ; Trésorerie : 20,2 M€, en hausse de 4,5 M€ sur 1 an, grâce aux nouveaux financements, dont 8,0 M€ dans le cadre du partenariat stratégique avec le leader mondial NXP Semiconductors, 5,0 M€ de PGE et 5,2 M€ d'augmentation de capital par placement privé, et à la maîtrise stricte des dépenses malgré la crise sanitaire ;

: 20,2 M€, en hausse de 4,5 M€ sur 1 an, grâce aux nouveaux financements, dont 8,0 M€ dans le cadre du partenariat stratégique avec le leader mondial NXP Semiconductors, 5,0 M€ de PGE et 5,2 M€ d'augmentation de capital par placement privé, et à la maîtrise stricte des dépenses malgré la crise sanitaire ; Nouveaux financements : mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux susceptible d'atteindre un montant maximum de 12 M€ sur 24 mois, assorti d'une décote maximale de 6% et un impact dilutif limité de 7%, pour compléter les ressources disponibles et permettre de poursuivre les investissements ;

: mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux susceptible d'atteindre un montant maximum de 12 M€ sur 24 mois, assorti d'une décote maximale de 6% et un impact dilutif limité de 7%, pour compléter les ressources disponibles et permettre de poursuivre les investissements ; Objectifs : priorité à l'augmentation du chiffre d'affaires avec pour ambition 100 M€ de chiffre d'affaires annuel décalé de 6 mois à fin 2023 et renoncement à l'objectif d'EBITDA à l'équilibre mi-2021 pour s'adapter au contexte et maintenir les investissements.

Grenoble - France, le 21 janvier 2021 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs intelligents, présente le bilan de son activité de l'année 20201 et ses axes prioritaires de développement pour 2021 et les prochaines années.

Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare : « L'industrie mondiale des semi-conducteurs est aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle révolution qui donne lieu à d'importants mouvements stratégiques, allant des partenariats technologiques jusqu'aux rachats. Kalray est aujourd'hui idéalement positionné pour tirer profit de cette mutation. En effet, CoolidgeTM, notre micro-processeur de dernière génération, change la donne et s'impose comme un produit de rupture sur le marché. Après plusieurs années de développement et de travail avec nos partenaires et nos clients, nous sommes heureux d'annoncer la disponibilité des premiers produits intégrant nos processeurs. Ceci nous permet tout à la fois de conforter notre objectif de ventes en volume dès cette année et, plus largement, de nous positionner comme un acteur européen de référence sur le marché mondial des processeurs intelligents et du Edge Computing. »

Mise sur le marché de Coolidge™, la 3ème génération de processeur intelligent

L'année 2020 aura avant tout été marquée par l'arrivée de CoolidgeTM, la 3ème génération de processeurs MPPA®, sur le marché des systèmes intelligents. L'enjeu était de mettre à disposition des clients et prospects commerciaux l'ensemble des éléments nécessaires à un lancement commercial en volume en 2021.

Kalray a ainsi assuré au cours de l'exercice les premières livraisons de CoolidgeTM auprès de ses clients prioritaires afin de leur permettre de commencer leurs propres développements. Kalray a fourni ses nouvelles stations de développement MPPA®-DEV4 combinant son offre logicielle AccessCore® 4.0 et sa nouvelle carte électronique d'accélération, la carte K200™. Les ventes de cartes et stations de développement, ainsi que les licences et services liés, ont généré 1,0 M€ de chiffre d'affaires en 2020, un niveau comparable à celui de 2019 (1,3 M€). Ce chiffre d'affaire est conforme aux objectifs annoncés en 2020, année de préparation avant le déploiement commercial en volume de CoolidgeTM prévue en 2021.

Kalray a également obtenu la certification NVM Express™ over Fabrics (NVMe-oF) avec le protocole TCP (NVMe™/TCP) pour sa carte de stockage intelligente (ou « Smart Storage Adapter ») K200™, intégrant le processeur Coolidge™. Il s'agissait de l'ultime jalon à franchir en vue d'une mise sur le marché des serveurs de stockage pour les data centers, premier débouché commercial visé par Kalray.

Cette maturité technologique a également permis d'identifier de nouvelles opportunités commerciales, au-delà de l'industrie des data centers et de l'automobile, sur les marchés du « Edge Computing2 ». Dans ce contexte, Kalray a engagé des discussions avec des acteurs majeurs, partenaires et clients potentiels dans les domaines de la vision industrielle (analyse et identification de défauts sur des chaînes de production par exemple) pour l'industrie 4.0 et les réseaux 5G notamment. De nouveaux développements pourraient ainsi voir le jour en 2021.

Lancement de premier serveur de stockage COOLIDGETM avec Wistron

Sur le marché des Data centers, Kalray et le fabricant majeur taiwanais Wistron viennent d'annoncer le lancement sur le marché du premier serveur de stockage basé sur CoolidgeTM et sur l'offre Smart Storage Adapter de Kalray, le FURIO1200™. Des premiers déploiements pilotes sont d'ores et déjà prévus avec les premiers utilisateurs finaux (data centers et entreprises) dans les prochaines semaines, dernière étape avant la prise de commande.

Alors que la plupart des plates-formes de stockage actuelles utilisent un processeur Intel x86, le FURIO1200™ intègre le processeur Kalray Coolidge™. Coolidge™ a été conçu pour gérer d'énormes flux de données en temps réel et supprime le goulot d'étranglement traditionnel des nouveaux serveurs de stockage intégrant les toutes dernières mémoires rapides (SSDs). Grâce à Coolidge™, tous les services supportés par un serveur de stockage, comme la protection de l'intégrité des données ou l'encryption et la dé-encryption, peuvent être traités en temps réel. Cela se traduit par des performances uniques et une réduction de la charge de travail sur les serveurs connectés au FURIO1200™, libérant des ressources précieuses pour les utilisateurs des data centers. Le serveur FURIO1200™ vise les fournisseurs de service « cloud » (« Cloud Service Providers ») ainsi que les entreprises hébergeant des applications très gourmandes en traitement de données et en intelligence artificielle.

AU CES 2021, NXP LANCE OFFICIELLEMENT SA NOUVELLE PLATEFORME BLUEBOX 3.0 AVEC COOLIDGETM

En parallèle, Kalray poursuit son développement sur le segment stratégique de l'automobile dans le cadre de son partenariat avec NXP Semiconductors. Après 2 années de collaboration, NXP Semiconductors a officiellement lancée sa plateforme BlueBox 3.0, intégrant le processeur intelligent CoolidgeTM de Kalray, le 11 janvier dernier lors du salon CES 2021.

La disponibilité de cette nouvelle génération de BlueBox est un véritable accomplissement. Avec la BlueBox 3.0, NXP et Kalray proposent aux constructeurs automobiles une solution intégrée et évolutive, en particulier d'aide à la conduite (« Advanced Driver-Assistance Systems »), de monitoring ou de conduite autonome (« Autonomous Driving »).

NXP et Kalray entendent maintenant répondre ensemble aux opportunités commerciales liées à la BlueBox.

Trésorerie disponible en hausse de 4,5 M€ en 2020, à 20,2 M€

Afin de mener à bien la poursuite de son développement technologique et commercial, Kalray a sécurisé au cours de l'année 2020 de nouveaux financements en veillant à préserver les grands équilibres de son bilan entre fonds propres et dettes financières.

Au total, Kalray aura levé 18,2 M€ sur l'exercice, au travers de :

La prise de participation stratégique de NXP Semiconductors, à hauteur de 8 M€, afin de renforcer le partenariat visant à codévelopper, promouvoir et déployer conjointement des solutions de conduite autonome sûres et fiables ;

La mise en place d'un Prêt Garanti par l'État de 5 M€, pour couvrir les décalages de programmes liés à la crise sanitaire ;

La réalisation d'une augmentation de capital de 5,2 M€, afin de se doter des moyens financiers supplémentaires nécessaires pour développer et préparer la commercialisation de la deuxième version de CoolidgeTM (Coolidge2TM).

Ces opérations ont été menées dans un contexte de crise sanitaire et confirment l'attractivité de Kalray pour ses partenaires et la confiance de l'ensemble des parties prenantes dans la réussite du projet.

Ces financements additionnels, associés aux revenus générés sur l'année, ont permis de couvrir la hausse, telle qu'anticipée, de la consommation de trésorerie liée notamment à la progression des investissements pour finaliser la mise sur le marché de CoolidgeTM.

Kalray termine ainsi l'année 2020 avec une trésorerie disponible de 20,2 M€, contre 15,7 M€ au 31 décembre 2019.

Ligne de financement en fonds propres complémentaire pour la poursuite des investissements

Pour compléter ses ressources financières, Kalray annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux. Cette ligne de financement permettra de poursuivre les développements technologiques et commerciaux dans le vaste domaine du Edge Computing, au-delà des deux premiers marchés visés, et ainsi alimenter la dynamique financière au-delà du plan 2023 pour asseoir la position de leader de la Société.

Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire des actions de la Société, à sa propre initiative, pour un prix de souscription total susceptible d'atteindre jusqu'à 12 M€ (prime d'émission incluse), sur une période maximale de 24 mois, sous réserve de certaines conditions contractuelles

Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 6,0%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux de garantir la souscription des actions sur la durée, dans le cadre d'un engagement de prise ferme3.

Kalray conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment et sans frais.

Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'une communication sur le site Internet de la Société.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement avec l'émission de 390 000 actions4, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Kalray avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,93% du capital sur une base non diluée5 et 0,84% du capital social sur une base diluée6.

Cette opération a été décidée par le directoire de la Société réuni ce jour, après autorisation du conseil de surveillance également de ce jour7, conformément à la 18ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 11 juin 20208. Elle a été conseillée et structurée par Vester Finance.

La présente émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Priorité à l'augmentation du chiffre d'affaires en 2021 pour tendre vers 100 M€ de revenus en 2023

Fort de ces nombreuses opportunités commerciales, Kalray confirme son ambition de générer des revenus en hausse sensible dès 2021, de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Kalray confirme également son objectif d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires annuel à moyen terme mais, compte-tenu des aléas macro-économiques liés à la poursuite de la crise sanitaire, décale de 6 mois, par prudence, son objectif qui s'entend désormais sur l'année civile 2023.

Dans le contexte actuel de tension générale sur les approvisionnements en composants, et afin de maintenir en parallèle un rythme d'investissements en phase avec le potentiel croissant des marchés visés, Kalray renonce à son objectif d'atteindre un EBITDA mensuel à l'équilibre mi-2021. La société s'attachera à faire croitre son chiffre d'affaires tout en maintenant sa discipline financière.

Facteurs de risque

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité figurant au sein du rapport financier annuel 2020 publiés par la Société le 20 avril 2020 ainsi que sur l'impact de la crise sanitaire actuelle sur l'activité de la Société décrit dans son communiqué de presse du 20 avril 2020. Ces documents sont disponibles sans frais sur son site internet (www.kalray-bourse.com). La réalisation de tout ou partie de ces risques ou dégradation de tout ou partie des hypothèses retenues par la Société est susceptible d'avoir un effet défavorable sur son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques suivants : (i) le montant total des souscriptions des actions nouvelles n'est pas garanti, l'engagement de Kepler Cheuvreux étant subordonné à certaines conditions ; (ii) les actionnaires verront leur participation dans le capital social de la Société diluée en raison de l'émission des actions nouvelles ; et (iii) Kepler Cheuvreux n'ayant pas vocation à conserver les actions ainsi souscrites, leur cession est susceptible d'avoir un impact défavorable sur le cours des actions de la Société.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », pionnière dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables d'analyser à la volée une quantité extrêmement importante de données, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs peuvent exécuter des algorithmes d'IA nécessitant une forte puissance de calcul et, en parallèle, de nombreuses autres tâches, tels que des algorithmes de calcul mathématique intensif, de traitement du signal, des piles de logiciels réseau ou de stockage. Ces processeurs intelligents sont amenés à être utilisés dans les secteurs en pleine expansion du Cloud et du « Edge Computing », comme les data centers modernes, les réseaux télécoms 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les drones et les robots… L'offre de Kalray, qui comprend aussi bien des processeurs que des cartes électroniques, ainsi qu'une suite logicielle, s'adresse aux fabricants d'équipements et fournisseurs de services pour datacenters de nouvelle génération, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants de produits grand public comme les constructeurs automobiles. Fondée en 2008 comme spin-off du CEA, Kalray compte parmi ses investisseurs : Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com



CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

[email protected]

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

[email protected]

+ 33 1 53 67 36 78

CONTACTS PRESSE

Loic HAMON

[email protected]

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Serena BONI

[email protected]

Tel. 04 72 18 04 92

1. Les données financières publiées ce jour (chiffre d'affaires et trésorerie) ont été auditées

2. La très grande majorité des données sont générées à la périphérie du réseau. C'est ce qu'on appelle le « Edge ». Cisco estime, par exemple, que seulement 25% des données utilisables atteindront un data center centralisé. La plupart de ces données seront de nature éphémère et ne seront ni enregistrées, ni stockées, et doivent être traitées en temps réel, là où elles sont créées. C'est ce qu'on appelle le « Edge Computing ». Le marché du Edge Computing est estimé à près de 5,5 Md$ en 2025.

3. Kepler Cheuvreux intervient en tant qu'intermédiaire financier et n'a pas vocation à demeurer au capital de la Société

4. A titre d'exemple, sur la base indicative d'un prix de souscription calculé sur la moyenne des cours des dix dernières séances de l'action Kalray au 20 janvier 2021

5. Sur la base des 5 439 243 actions composant le capital social à ce jour

6. Sur la base des 5 439 243 actions composant le capital social à ce jour et des 627 068 actions pouvant être émises sur exercice des instruments dilutifs émis par la Société à ce jour

7. Conformément à l'engagement d'abstention pris par Kalray à l'occasion de son augmentation de capital de novembre 2020 (communiqué de presse du 19 novembre 2020), l'émission des premières actions dans le cadre de cette ligne de financement n'interviendra pas avant le 22 février 2021

8. Délégation d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées