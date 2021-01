06/01/2021 - 18:00

Toulouse, Grenoble, le 6 janvier 2021 - EasyMile, fournisseur de solutions de mobilité intelligentes et autonomes et Kalray, pionnier des processeurs intelligents, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat visant à renforcer la relation entre les deux sociétés pour le développement de systèmes intelligents.

Ce partenariat fait suite aux travaux engagés précédemment dans le cadre du projet collaboratif ES3CAP annoncé en 2019, dont Kalray est le chef de file, et qui fédère 10 partenaires industriels et académiques. Le programme ES3CAP est doté d'un budget total de 22,2 M€ sur 3 ans. Il a pour ambition de concevoir une plateforme matérielle et logicielle destinée aux industriels développant des applications critiques et qui nécessitent de fortes capacités de calcul dans les domaines de l'aéronautique (aviation, taxis volants, drones), de la défense et des véhicules autonomes.

La technologie d'EasyMile pilote toutes sortes de radars, caméras et capteurs LiDAR* de nouvelle génération, afin de rendre les véhicules autonomes. Son logiciel, qui peut être déployé sur n'importe quel type de véhicule, fait d'EasyMile le partenaire de choix pour les constructeurs automobiles ou OEM (« Original Equipment Manufacturer ») mondiaux. Grâce à sa technologie unique, EasyMile est ainsi en mesure de leur proposer des solutions pour véhicules autonomes, répondant très précisément à certains cas d'usages. Les solutions d'EasyMile nécessitent toutefois de fonctionner sur des plateformes hardware offrant à la fois sécurité et performances.

Benoît Perrin, Directeur Général d'EasyMile : « La sécurité et la fiabilité des performances sont essentielles aux systèmes embarqués. Cette collaboration avec Kalray, qui a débuté avec le programme ES3CAP, répond aux critères élevés d'excellence que nous recherchons avec nos partenaires. Nous sommes ravis de travailler avec Kalray ».

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray : « EasyMile est l'une des entreprises qui propose des solutions pour les véhicules autonomes les plus avancées au monde. Cette collaboration est une nouvelle preuve de la valeur que nos processeurs intelligents MPPA® et de ce que notre solution SuperECU® apportent pour développer facilement des systèmes autonomes et sûrs. »

Les véhicules autonomes nécessitent des calculateurs (ECU ou « Electronic Computing Unit ») capables d'exécuter une multitude d'applications en parallèle, sans compromis sur la sécurité. Le calculateur SuperECU® de Kalray, basé sur son processeur intelligent MPPA®, est une plateforme brevetée, capable de fournir les très hautes

performances requises pour exécuter les algorithmes d'intelligence artificielle et de traiter de multiples

applications avec différents niveaux de criticité, sur un même processeur. Le processeur MPPA® de Kalray est l'une des rares solutions sur le marché à garantir une absence totale d'interférence entre les applications, un élément clé pour assurer la fiabilité et la sécurité des systèmes.

Enfin, au-delà des algorithmes d'IA, les processeurs intelligents de Kalray sont également conçus pour exécuter simultanément un large éventail d'applications de natures différentes, tels que des algorithmes mathématiques, des piles de logiciels de traitement du signal et de mise en réseau. Cette capacité de multitraitement hétérogène constitue un autre élément critique pour les systèmes autonomes. Cette fonctionnalité, que très peu de processeurs sont capables de supporter, est d'ores et déjà disponible sur CoolidgeTM, le processeur MPPA® de 3ème génération de Kalray.



À PROPOS D'EASYMILE

EasyMile fournit des logiciels et des solutions complètes pour la mobilité autonome et le transport de marchandises. L'entreprise s'associe à des fabricants de premier ordre pour autonomiser leurs véhicules grâce à une technologie primée, basée sur la sécurité.

Depuis 2014, l'entreprise est reconnue pour sa qualité de livraison et le déploiement de véhicules autonomes sur plus de 300 sites, dans plus de 30 pays : l'EZ10, véhicule pour le transport de passagers, est la navette sans conducteur la plus déployée au monde ; le TractEasy est un tracteur de manutention qui optimise les chaînes d'approvisionnement en intérieur comme en extérieur, 24h/24 et 7j/7 dans les usines et les sites industriels.

Avec plusieurs opérations d'envergure à travers le monde, EasyMile a été le premier à déployer des services totalement autonomes, au niveau 4 de la conduite autonome. C'est également le premier fournisseur de solutions pour véhicules autonomes à avoir été certifié ISO 9001. Au cœur du logiciel d'EasyMile, une approche renforcée de la sécurité grâce à laquelle aucune collision n'est à déplorer à ce jour. La technologie d'EasyMile repose sur la robotique, la vision par ordinateur et le deep learning pour la dynamique des véhicules. La société compte parmi ses clients des opérateurs de transports, des municipalités, des aéroports, des entreprises, des parcs d'activités, les centres logistiques et des universités.

La société, dont le siège est à Toulouse, emploie près de 250 collaborateurs hautement qualifiés. Outre les deux fondateurs, le Président-fondateur Gilbert Gagnaire et l'administrateur Philippe Ligier, EasyMile bénéficie d'investisseurs qui sont également des partenaires techniques: Alstom, Continental et Bpifrance. www.easymile.com



CONTACT PRESSE

Benieke TREVERTON

[email protected]

Tel. 07 62 83 13 44

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », pionnière dans une nouvelle génération de processeurs, specialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables d'analyser à la volée une quantité extrêmement importante de données, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs peuvent exécuter des algorithmes d'IA nécessitant une forte puissance de calcul et, en parallèle, de nombreuses autres tâches, tels que des algorithmes de calcul mathématique intensif, de traitement du signal, des piles de logiciels réseau ou de stockage. Ces processeurs intelligents sont amenés à être utilisés dans les secteurs en pleine expansion du Cloud et du « Edge Computing », comme les data centers modernes, les réseaux télécoms 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les drones et les robots… L'offre de Kalray, qui comprend aussi bien des processeurs que des cartes électroniques, ainsi qu'une suite logicielle, s'adresse aux fabricants d'équipements et fournisseurs de services pour datacenters de nouvelle génération, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants de produits grand public comme les constructeurs automobiles. Fondée en 2008 comme spin-off du CEA, Kalray compte parmi ses investisseurs : Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com