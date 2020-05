13/05/2020 - 18:00

Une personnalité reconnue de l'industrie qui apportera à Kalray son expertise unique en matière d'architecture et de conception de processeurs avancés

Grenoble, le 13 mai 2020 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, annonce aujourd'hui la nomination de Louis Tannyeres au poste de Vice-président Exécutif de l'Engineering. Avec plus de 35 ans d'expérience dans la conception de solutions avancées et dans divers postes de direction au sein de multinationales des semiconducteurs, Louis apportera une expérience riche et précieuse à Kalray dans l'exécution de la feuille de route produits, dans l'industrialisation et la fourniture de solutions à ses clients.

Louis Tannyeres a débuté sa carrière chez Texas Instruments (TI) en 1980. Il a contribué au succès du sans-fil au sein de la « Wireless Business Unit » de TI, qui a généré plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires. En particulier, il a conçu le premier processeur pour téléphone mobile au monde (SoC ou « System on Chip ») intégrant sur une seule puce, un cœur de DSP (« Digital Signal Processor »), un microcontrôleur et un ASIC (« Application Specific Integrated Circuit »). Une architecture devenue référence et répliquée depuis dans des dizaines de milliards de téléphones mobiles. Il a également été l'un des principaux inventeurs du processeur OMAP™ pour smartphones, une architecture de processeur avancée unique, adoptée depuis par les plus grands noms de la téléphonie mobile dans le monde. En raison de ses contributions techniques exceptionnelles, Louis Tannyeres a été élu « Senior Fellow[1]» de TI, l'un des six de l'entreprise. Après sa carrière chez TI, Louis Tannyeres a rejoint ST-Ericsson en tant que « Principal Fellow », architecte en chef et responsable du développement.

« Nous sommes très fiers d'accueillir Louis au sein de l'équipe de direction de Kalray. À la tête d'équipes de conception depuis plus de 35 ans au sein de multinationales des semiconducteurs developpant et industrialisant des processeurs avancés, il apportera une expertise considérable au Groupe », déclare Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray. « En outre, Louis est un leader et un modèle inspirant pour nos collaborateurs. Son arrivée contribuera à faire passer la R&D de Kalray à l'échelon supérieur.»

« Je suis l'évolution de Kalray depuis un certain temps et j'ai été impressionné par l'architecture innovante et les capacités uniques du processeur Coolidge™, conçu pour les nouveaux systèmes intelligents », indique Louis Tannyeres. « Je suis très heureux de rejoindre ses équipes et enthousiaste à l'idée de contribuer à la croissance et au succès de l'entreprise.»

Dans ce rôle, Louis Tannyeres dirigera les équipes de conception hardware et de test, de conception de cartes, d'engineering et d'industrialisation, rapportant à Éric Baissus, Président du Directoire. Il se concentrera sur le design du processeur Coolidge™ et de ses évolutions, sur lesquels s'appuient les ambitions de l'entreprise sur les marchés des data centers et de l'automobile.

Marin chevronné ayant participé cinq fois à la Solitaire du Figaro, célèbre course de voile en solo à plusieurs étapes, Louis Tannyeres saura garder le cap et partager avec les équipes de Kalray sa ténacité et sa grande expérience dans ce nouveau défi.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com

[1] Le titre de fellow est un titre honorifique attribué, par une institution, à une personnalité méritante. Un certain nombre d'entreprises ont créé des postes particuliers, destinés à des personnalités scientifiques de très haut niveau.