Actusnews Wire - Diffuseur professionnel d'information corporate et réglementée, autorisé par l'AMF et le CSSF.

18/05/2020 - 17:45

CHIFFRES D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2020 : +41%

RECRUTEMENT D'UNE EQUIPE DE MANAGEMENT

AU ROYAUME UNI

Paris, 18 mai 2020 - INVIBES ADVERTISING, société spécialisée dans la publicité intégrée au cœur de contenus éditoriaux des sites media (in-feed), publie son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2020.

Données consolidées, non auditées, en K€ T1 2020 T1 2019 Δ Chiffre d'affaires consolidé 1 738 1 224 +41%

Au 1er trimestre 2020, INVIBES ADVERTISING enregistre un chiffre d'affaires consolidé 1 de 1,7 M€ en croissance organique de +41%.

La dynamique commerciale s'est poursuivie sur la période malgré le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.

Bien que les performances enregistrées sur les premiers mois de l'année soient satisfaisantes, l'ensemble du marché publicitaire européen a été affecté par cette crise et INVIBES ADVERTISING restera très attentif à son évolution dans les prochains mois.

La forte implantation de INVIBES ADVERTISING en Europe et sa capacité à déployer des dispositifs de communication sur plusieurs pays seront des atouts décisifs pour bénéficier pleinement du rebond lorsque la situation se sera normalisée et que le marché publicitaire aura été réactivé.

Recrutement d'une équipe de management au Royaume Uni

Dans la poursuite de son expansion européenne, INVIBES ADVERTISING a recruté une équipe de management au Royaume Uni avec la nomination de Caroline Lidington au poste de Country Director UK et de Joy Dean en tant que Partnership Director UK.

Caroline Lidington cumule plus de 25 années d'expérience dans le domaine de la publicité digitale. Avant de rejoindre Invibes Advertising, Caroline était Directrice Commerciale Europe du nord pour lastminute.com Group. Auparavant, Caroline a exercé des fonctions de direction dans des groupes de dimension internationale comme Hearst Magazines, Hachette Filipacchi Media, Bauer Media, Yahoo! et Universal McCann.

Joy Dean a développé depuis 12 ans une forte expertise de la publicité digitale acquise auprès de spécialistes de la publicité sur mobile, comme Widespace et Ogury, et d'experts en marketing des données comme Exponential Interactive. Joy a exercé alternativement des fonctions de direction de publicité et de responsable des partenariats.

« Je suis très heureux que Caroline et Joy rejoignent nos équipes. Le Royaume Uni est un marché à fort potentiel dans lequel nous nourrissons de fortes ambitions. Leur forte expérience et leur expertise du secteur de la publicité digitale devraient nous permettre d'accélérer rapidement notre développement dans l'ensemble de la région. » se réjouit Nicolas Pollet, CEO et co-fondateur d'INVIBES ADVERTISING, à l'occasion de ces nominations.

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une société technologique du secteur de la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire non intrusive et efficace, qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, Hearst, Lagardère et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Air France et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316).

