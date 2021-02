18/02/2021 - 07:30

HRS confirme le succès historique de son introduction en Bourse avec l'exercice intégral de l'Option de Surallocation. Montant définitif du placement porté à 97,3 M€

Exercice intégral de l'Option de Surallocation pour 12,7 M€[1]

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec Gilbert Dupont

Champ-sur-Drac, le 18 février 2021 - Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS ou la « Société »), concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce que, face à la forte demande exprimée dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS), Gilbert Dupont, agissant en qualité d'agent stabilisateur, au nom et pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, a exercé l'Option de Surallocation dans son intégralité, donnant lieu à la cession par la société HOLDING HR, actionnaire principal de HRS à hauteur de 77,9 %, de 501 554 actions existantes au prix de l'offre (25,30 € par action), soit un montant total de 12,7 M€, portant ainsi la taille du placement à 97,3 M€.

En conséquence, le flottant représente désormais environ 25,4% du capital social de HRS. Le nombre d'action offertes dans le cadre de l'IPO a été de 3 845 249 dont 2 907 561 actions nouvelles (portant le nombre total d'actions à 15 160 851) et 937 688 actions cédées dans le cadre de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

Par ailleurs, la stabilisation qui a débuté le 9 février 2021, s'est achevée le 17 février 2021 par anticipation. Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, Gilbert Dupont, en sa qualité d'agent stabilisateur, déclare ne pas avoir réalisé d'opérations de stabilisation. Depuis l'introduction en bourse de la Société, le cours de l'action HRS a progressé de 42,7 %.

RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

À l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice intégral de l'Option de Surallocation, la répartition du capital social et des droits de vote de HRS est la suivante :





Après l'Offre

Émission à 100% + Clause d'Extension (cession)

+ Option de Surallocation (cession) Nombre d'actions et de droits de vote % du capital et de droits de vote HOLDING HR 11 315 601 74,6% Hassen Rachedi 1 0,0% Flottant 3 845 249 25,4% Total 15 160 851 100%

CONTRAT DE LIQUIDITÉ

HRS annonce également avoir confié à Gilbert Dupont la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conformément à la décision de l'Autorité des marchés Financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise[2].

La mise en œuvre du contrat de liquidité sera effective à compter du 18 février 2021, étant précisé qu'une somme de 800 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, Zone Artisanale des Viallards, 38560 Champ-sur-Drac, ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.hrs-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, ainsi qu'au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d'Opération.

INTERMÉDIAIRES ET CONSEILS FINANCIERS

GILBERT DUPONT

GROUPE SOCIETE GENERALE PORTZAMPARC

BNP PARIBAS GROUP LAZARD FIELDFISHER

BK AVOCATS D'AFFAIRES Coordinateur global,

Chef de File et Teneur de Livre associé,

Listing Sponsor Chef de File et Teneur de Livre associé Conseil Conseils juridiques PARENTHESE FINANCE CONSEILS D'EXPERTS BBM GROUPE

MAZARS ACTUS

finance & communication Conseil financier Experts comptables Commissaires

aux comptes Communication financière

Retrouvez toute l'information sur le projet d'introduction en Bourse de HRS sur

www.hrs-bourse.com

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2019-2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€.

Au 31 décembre 2020, la société comptait 34 collaborateurs. (code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS)

ANNEXE

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Conformément aux dispositions de l'article 241-2 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, le présent descriptif a pour objet de décrire les objectifs et modalités du programme de rachat, par HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS (la "Société"), de ses propres actions, autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2020.

Modalités du NOUVEAU programme de rachat d'actions

L'Assemblée générale des actionnaires de la Société a autorisé, le 18 décembre 2020, dans sa deuxième résolution, pour une durée de dix-huit mois à compter de ladite assemblée, le Conseil d'administration de la Société à intervenir sur les actions de la Société, conformément à l'article L.225-209 du Code de commerce (devenu article L.22-10-62 du Code de commerce à compter du 1er janvier 2021), dans le cadre d'un programme de rachat d'actions dont les principales caractéristiques sont ci-après développées :

1.1Part maximale du capital susceptible d'être acquise et montant maximal d'acquisition

La Société est autorisée à acquérir ses propres actions dans la limite de 10% des actions composant le capital social, étant précisé (i) qu'un montant maximum de 5% des actions composant le capital social de la Société peut être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, scission ou apport, et (ii) qu'en cas d'acquisition dans le cadre d'un contrat de liquidité, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d'actions achetées déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation.

Les actions de la Société sont des actions ordinaires, toutes de même catégorie, cotées sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0014001PM5).

Le prix maximum d'achat de chaque action est fixé à 300% du prix des actions offertes au public, dans le cadre de l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, soit un prix maximum de 75,90 € par action. En cas d'opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l'opération et ce nombre après l'opération.

La Société entend pouvoir utiliser l'intégralité du programme de rachat et s'engage à ne pas dépasser, à tout moment, directement ou indirectement, ce seuil de 10%.

L'acquisition d'actions de la Société ne pourra avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres de la Société à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables. En outre, en application de l'article L.225-210 du Code de Commerce, la Société devra disposer de réserves libres, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possèdera.

L'Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2020 a limité le montant consacré au rachat de ses propres actions à 6.000.000 €.

Par ailleurs, la Société s'engage à :

rester en permanence dans la limite de détention directe ou indirecte de 10% du capital social, conformément aux dispositions de l'article L.225-210 du Code de Commerce ; et à

maintenir un flottant suffisant qui respecte les seuils tels que définis par Euronext Growth.

1.2Modalités des rachats et des ventes

Ces opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront être effectuées par tous moyens, c'est-à-dire sur le marché ou de gré à gré. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur, y compris en période d'offre publique, sous réserves des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1.3Part maximale du programme réalisé par voie d'acquisition de blocs de titres

La part maximale du programme de rachat pouvant être effectuée par voie d'acquisition ou de cession de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d'actions autorisé.

1.4Durée et calendrier du programme de rachat

Ces achats d'actions ne pourront être effectués que pour une durée de 18 mois à compter de la date de l'Assemblée Générale Mixte ayant autorisé le rachat d'actions, soit jusqu'au 17 juin 2022.

En vertu de l'article L.225-209 du Code de Commerce (devenu article L.22-10-62 du Code de commerce à compter du 1er janvier 2021), la Société s'engage à ne pas annuler les actions rachetées au-delà de la limite de 10% du capital (ajusté en fonction des opérations éventuelles l'affectant postérieurement à l'Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2020) par périodes de 24 mois.

Objectifs du programme de rachat d'actions conformément à la deuxième résolution de l'Assemblée générale du 18 décembre 2020

Les objectifs de ce programme de rachat sont fixés conformément aux dispositions du Règlement Européen n°596/2014 du 16 avril 2014, en vigueur lors du vote par l'Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2020 de la deuxième résolution, et aux pratiques de marché admises par l'AMF. Ces objectifs sont les suivants :

la mise en œuvre de plans d'options d'achat d'actions, de plans d'attribution gratuite d'actions, d'opérations d'actionnariat salarié réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou d'allocation d'actions au profit des salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ;

la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;

leur utilisation dans le cadre de toute opération de couverture des engagements de la Société au titre d'instruments financiers portant notamment sur l'évolution du cours des actions de la Société ;

la conservation des actions et leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport ;

l'annulation totale ou partielle des actions par voie de réduction du capital social (notamment en vue d'optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action) ;

l'animation du marché des actions dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de service d'investissement, en conformité avec la Charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'Autorité des Marchés Financiers ;

la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être autorisée par l'Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toutes opérations conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

CADRE JURIDIQUE

La mise en œuvre de ce programme de rachat d'actions, décidée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 17 février 2021, qui s'inscrit dans le cadre des articles L.225-209 (devenu article L.22-10-62 du Code de commerce à compter du 1er janvier 2021) et L.225-210 du Code de Commerce et des dispositions du Règlement Européen n°596/2014 du 16 avril 2014, a été autorisée par l'Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2020 (deuxième résolution).

[1] Cession d'actions au prix de l'offre soit 25,30 €

[2] Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :

Suspension du contrat :

Dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF susvisée.

À l'initiative de l'émetteur dans certaines situations et en particulier, si l'émetteur ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres actions.

Résiliation du contrat :