Paris le 2 juin 2020

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est réunie ce jour, mardi 2 juin 2020 à 9 heures, à huis clos, compte tenu du contexte de pandémie du Covid-19, sous la présidence de Monsieur Jean Mounet, Président du conseil d'administration.

Avec un quorum de 72,57%, l'Assemblée Générale a adopté, à une très large majorité, la totalité des résolutions présentées par le Conseil, en ce compris les résolutions relatives à l'approbation des comptes annuels, à l'approbation des comptes consolidés et à l'affectation du résultat 2019.

En particulier, l'Assemblée Générale Extraordinaire a adopté les résolutions 14 et 15 relatives à l'augmentation de capital réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant total de 4,25 M€ à un prix de 0,50 € par action.

Enfin, l'Assemblée Générale Ordinaire a adopté les résolutions 8, 9 et 10 relatives à la nomination de trois nouveaux membres au Conseil d'Administration (Messieurs Quentin Jacomet, Arnaud Houette et Alexandre Odin), sur proposition du fonds Extens, ou de toute autre entité affiliée qui lui serait substitué. En parallèle, les mandats d'administrateurs de Monsieur Jean Mounet et de Truffle Capital ont été renouvelés. L'ensemble de ces nominations et renouvellements ont une durée de quatre (4) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra au cours de l'année 2024 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

