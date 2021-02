04/02/2021 - 08:35

Paris, le 4 février 2021 – 8 heures 30 – HOPIUM (FR0014000U63 / Mnémonique : MLHPI), constructeur français de voitures haut de gamme à hydrogène, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant définitif de 5 M€ auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, conformément à l'article L.411-2 I du Code monétaire et financier.

L'Opération a donné lieu à l'émission de 584 795 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de

0,01 €, soit 4,998 % du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 8,55 € (prime d'émission incluse), pour un montant total de 5 millions d'euros (soit 4,76% du capital social post-opération de la Société).

Olivier LOMBARD, Président Directeur Général d'Hopium, a déclaré à cette occasion : « Je remercie les investisseurs et les partenaires qui portent ce projet à mes côtés. Ils font le choix de l'avenir et nous renforcent par leur expérience. Cette étape va permettre de continuer de structurer la Société en opérant des recrutements clés supplémentaires, et finaliser le développement du premier prototype roulant de l'Hopium M?china. »

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché d'Euronext Access Paris interviendront au plus tôt le 7 février 2021. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Access Paris sous le même code ISIN FR0014000U63 - MLHPI.

A l'issue de l'Opération, le capital social de la Société est désormais composé de 12 284 795 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune.

A la connaissance de la Société, la répartition de l'actionnariat après la réalisation de l'opération est la suivante :

Nombre d'actions % du capital OLIVIER LOMBARD 6 311 633 51% FLOTTANT 5 973 162 49% TOTAL 12 284795 100%

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'Opération sera portée à 0,95%.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent aux chapitres 5 et 6 du document d'information de la Société, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (https://www.hopium.com/#Investors).

A propos de HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile.

Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique.

Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

www.hopium.com

@hopiumofficial

www.instagram.com/hopiumofficial

