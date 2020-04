08/04/2020 - 18:00



Dans le prolongement de sa communication du 16 mars dernier, le Groupe HEXAOM fait le point sur les actions mises en œuvre face à la crise sanitaire actuelle.



Plan d'adaptation

Les impacts de la pandémie de Covid-19 sur le Groupe HEXAOM sont encore difficiles à évaluer avec précision car très variables selon les activités et les régions. A l'heure actuelle, le Groupe continue de fonctionner et observe un maintien d'au moins 15 à 20% de l'activité sur ses chantiers. L'activité commerciale, très pénalisée dans les premiers jours de confinement avec une chute marquée des contacts, se redresse progressivement. Les bureaux d'études sont en grande partie opérationnels et préparent la reprise d'activité post-confinement.

Dans ce contexte, le Groupe a pris toutes les dispositions opérationnelles et financières nécessaires pour (1) protéger la santé de ses salariés, dans le respect des directives gouvernementales, (2) garantir la poursuite d'une partie de ses activités et (3) ajuster sa structure de coûts pour préserver sa capacité de rebond.

Ainsi, le télétravail a été activé pour tous les collaborateurs dont la fonction et la charge de travail le permettent. Pour les équipes sur site, les protocoles de distanciation sociale et les mesures de santé spécifiques sont strictement appliqués. En outre, et en accord avec les instances représentatives du personnel, le Groupe a demandé à ses salariés de prendre une semaine de congés pendant la période de confinement et a recours au dispositif d'activité partielle.

Les engagements de dépenses et prévisions d'investissements ont été revus. Certains projets, tels que la signature électronique des contrats de vente, particulièrement importants dans la période actuelle, ont été accélérés tandis que d'autres ont été suspendus.

Le Groupe gère avec attention la situation et a mis en place une cellule de crise qui permet d'assurer une forte réactivité face à la crise tout en veillant à se placer dans les meilleures conditions pour gérer le redémarrage de l'activité le moment venu.

Pour cela, le Groupe s'appuie sur de nombreux atouts :

Une structure financière très saine, avec un faible endettement et une trésorerie solide. A fin 2019, la trésorerie active s'établissait à 130,3 M€ ;

Un carnet de commandes élevé qui représente plus d'une année de chiffre d'affaires ;

Une position de leader incontesté sur un marché très fragmenté et une capacité déjà largement éprouvée à sortir renforcé de situations de crise ;

Des valeurs fortes d'entreprise citoyenne et engagée qui guident l'ensemble des décisions prises ;

Le soutien de toutes les partie-prenantes du Groupe, en particulier de ses partenaires bancaires et de ses salariés.



Assemblée Générale et dividende 2019

Face à cette situation exceptionnelle, le Conseil d'Administration du Groupe a décidé de ne pas proposer le versement du dividende de 1,10 € par action initialement prévu au titre de l'exercice 2019.

Cette décision ne remet pas en cause la politique de distribution d'Hexaom sur le long terme. Elle s'explique par la volonté du Groupe de préserver ses fondamentaux, sa situation de trésorerie mais aussi de veiller à une juste répartition des efforts demandés à chacun, dans un contexte de solidarité nationale.

L'Assemblée Générale des actionnaires se déroulera quant à elle comme prévu le 26 mai 2020, probablement à huis clos.



Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, le 6 mai 2020 après bourse.





À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations, plus de 2 100 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 841,8 millions d'Euros en 2019.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME. HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share

CONTACTS HEXAOM

Patrick Vandromme

Président Directeur Général

Tél 02 33 80 66 61

E-mail pvandromme@hexaom.fr

EDIFICE Communication

Nathalie Boumendil

Relations Analystes/Investisseurs/Presse

Tél 06 85 82 41 95

E-mail nathalie@edifice-communication.com Jean-Christophe Godet

Directeur Administratif et Financier

Tél 02 33 80 66 61

E-mail finances@hexaom.fr

hexaom.fr