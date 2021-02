12/02/2021 - 14:15

Riche de plus de 110 ans d'expériences dans l'univers du bâtiment, HERIGE est historiquement implanté au cœur des territoires, avec un réseau de proximité ancré dans le Grand Ouest.

Ce Groupe indépendant, doté d'un actionnariat familial, réaffirme ses valeurs. Avec l'arrivée de Benoît Hennaut à la présidence du Directoire en septembre 2020, il pose aujourd'hui les bases d'un projet responsable et durable.



Vers une transformation responsable

Une ambition : « Être la référence pour ses clients sur tous ses territoires. »



Donner du sens à la transformation, tel est le leitmotiv d'HERIGE pour accentuer la croissance profitable pérenne de ses trois métiers (négoce, menuiserie industrielle et béton). Le Groupe place l'humilité et l'ambition comme les clés de l'agilité dans un contexte incertain, assorti d'évolutions et d'aspirations fortes de la société.

Transition environnementale, économie circulaire, digitalisation, citoyenneté, égalités…, il entend se mobiliser pour anticiper et accompagner les transformations et défis d'avenir.

Grâce à l'engagement quotidien de ses équipes, à leurs capacités d'adaptation et leur professionnalisme, le Groupe a enregistré pour l'exercice 2020, un chiffre d'affaires s'élevant à 600,4 M€, en repli limité de 3,5%. Cette évolution témoigne de la bonne résilience du modèle du Groupe dans des conditions économiques et sanitaires particulièrement difficiles.

HERIGE prend en compte tous les facteurs pour se réinventer en permanence. Plus que jamais, il a pour ambition de participer à l'évolution de son secteur, tout en apportant des réponses concrètes et durables aux acteurs de la construction. Le déploiement de feuilles de routes structurées et à fort potentiel dans chacune de ses activités permettra au Groupe de rebondir et de se développer.

Trois piliers fondamentaux, une vision commune

Le développement d'une politique RSE ambitieuse, la valorisation du capital humain en veillant à la santé et à la sécurité des équipes et la participation active à une économie circulaire efficiente figurent parmi ses engagements prioritaires. L'innovation reste au cœur de la démarche en poursuivant le développement de produits et de services différenciants, conçus pour faciliter toujours plus le quotidien des clients. Le renforcement et la pérennisation des projets seront appuyés par la transformation digitale que le Groupe est en train d'opérer.



DÉVELOPPER UNE POLITIQUE RSE AMBITIEUSE

Gouvernance et organisation

À compter de mars prochain, le Conseil de Surveillance met en place un nouveau comité spécialisé afin d'impulser encore plus fortement la démarche RSE au sein du Groupe et d'irriguer toute l'entreprise.

Le Comité de Direction est renforcé de deux fonctions clés : la Direction RH et la Direction RSE. Cette organisation permettra de piloter le Groupe et ses projets stratégiques en totale synergie avec ses enjeux humains et de développement durable.



Formation et sensibilisation

L'ensemble du Comité de Direction suivra, en 2021, une formation dédiée aux enjeux RSE afin de renforcer leurs connaissances.

Le Conseil de Surveillance a adopté, en décembre 2020, une nouvelle politique de rémunération des Comités de Direction basée pour 30 % sur des indicateurs RSE.



Mobilisation

La filière toute entière doit réduire chaque année ses émissions de gaz à effet de serre afin de limiter ses impacts. Apporter sa contribution en matière de développement durable figure parmi les priorités d'HERIGE. Le Groupe s'oriente vers un engagement accru de l'ensemble de l'entreprise.

HERIGE entend marquer ses engagements en réduisant son empreinte carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur et en s'inscrivant dans une démarche contributive. Ainsi, il développera tout au long de 2021, des projets et des objectifs visant à mobiliser ses équipes.



Projets

HERIGE, industriel et distributeur, repense ses pratiques et prend en compte l'ensemble du cycle de vie des produits afin de réduire ses impacts sur l'environnement.

En témoignent la conception de produits moins carbonés tels que les bétons durables dans le cadre de la chaire de recherche II entre EDYCEM et l'École Centrale Nantes, ou encore l'accompagnement des artisans avec des solutions en faveur de la rénovation énergétique et des dispositifs spécifiques « écosolutions » déployés dans ses points de vente VM.

Plusieurs évolutions sont également en cours côté fonctionnements internes. En vue de la future REP Bâtiment 2022, HERIGE apporte sa contribution par exemple avec la création de MENREC, dont ATLANTEM est l'un des initiateurs. Ce dispositif vise à réduire la consommation de matières premières en favorisant le recyclage et le réemploi dans le secteur de la menuiserie. Côté VM et EDYCEM, des dispositifs sont mis en place pour assurer le tri et la gestion des déchets avec notamment le réemploi des retours de béton avec la gamme EDY'ECO. Des transports plus responsables vont aussi être développés, comme une flotte hybride ou encore un camion biogaz.



VALORISER DURABLEMENT LE CAPITAL HUMAIN

HERIGE s'engage à valoriser durablement le capital humain, comme principal actif stratégique et moteur de la transformation. Le Groupe renforce ainsi sa politique des ressources humaines, fondée à la fois sur l'attractivité et la fidélisation des collaborateurs/trices. Sécuriser, manager par le sens et les valeurs, développer les compétences clés de demain, constituent des axes majeurs.

De nombreuses actions ont été et seront mises en place pour favoriser l'épanouissement et attirer de nouveaux talents. Cette volonté s'appuie sur des leviers auxquels le Groupe accorde un vif intérêt :



Priorité à la sécurité

Rituels sécurité, mise en place de journées dédiées pour rappeler les bonnes pratiques et réduire les problématiques récurrentes, déploiement de programmes de formation sur les gestes et postures, renforcement du port des EPI… De nombreux projets liés à la sécurité seront développés sur 2021.



Manager par le sens et les valeurs

Le Groupe amorce une réflexion sur la raison d'être cette année. En complément, il souhaite poursuivre ses actions aux côtés de l'Association Martial Caillaud, à la fois dans les projets menés à l'étranger mais aussi en relayant des actions en proximité.



Développer les compétences clés de demain

HERIGE poursuit sa politique de formation au sein de ses trois activités, adaptées à son organisation et à sa vision. L'ambition est également d'accompagner la transformation des métiers et le développement des talents à travers une nouvelle édition du Campus Talents.



ACCÉLÉRER SUR LE DIGITAL ET L'INNOVATION

Véritables clés de la transformation, l'innovation et la digitalisation constituent un axe mobilisateur pour les équipes. S'engager aux côtés de la recherche et du développement contribue à la performance de l'offre. Déjà dépositaire de nombreuses innovations produits brevetées tel qu'AM-X chez ATLANTEM, HERIGE déploie un programme s'ouvrant largement sur la data, les services ou encore les process :



Mise en place d'un projet data centralisé

HERIGE est en phase de recrutement d'un data manager. Cette création de poste sera intégrée au sein des équipes de la holding et rapportera directement au Président du Directoire.



Digitalisation des process et services

Le gain de temps et le renforcement de la relation client sont au cœur de la démarche. Tel est le cas avec le lancement d'EDYCEM Connect. Cette plateforme digitale apporte aux professionnels des services comme le suivi en temps réel des bons de livraison. Une première étape vers la dématérialisation, accélérée en cette période de crise sanitaire.



Accélération des transformations

HERIGE s'appuie sur de multiples dispositifs d'association de compétences, à l'interne comme à l'externe, pour stimuler l'innovation. Le Groupe prévoit une nouvelle édition de son Concours de l'Innovation. Porteur d'initiatives fortes, il donne lieu à la concrétisation de projets tels qu'Ecop'Sûr pour sécuriser le prélèvement de granulats dans les centrales à béton.

Les renouvellements du partenariat avec Village by CA ou encore de la Chaire de Recherche EDYCEM/Centrale Nantes illustrent également l'ambition d'HERIGE. L'ouverture vers ces différents écosystèmes sont autant de pistes pour penser l'innovation durable du Groupe.



