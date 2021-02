10/02/2021 - 18:00

En M€

Données non auditées 2019-2020 2020-2021 Variation 1er trimestre 183,9 191,2 +4,0%

Le Groupe Plastivaloire a renoué avec la croissance au premier trimestre 2020-2021 (octobre-décembre). Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 191,2 M€, en hausse purement organique de +4,0%, par rapport au 1er trimestre 2019-2020 qui n'était pas encore touché par la crise sanitaire. L'activité est redevenue quasi normative sur toutes les zones de production.

La zone Europe1 confirme sa bonne orientation avec un chiffre d'affaires de 168,0 M€, en croissance de +4,9%. L'activité n'a été que très faiblement impactée par les mesures de restriction liées à la crise sanitaire remises en place pendant le trimestre dans certains pays d'Europe, dont la France. Le Groupe s'est notamment appuyé sur son positionnement sur les programmes porteurs de constructeurs premium dans l'automobile et sur sa capacité à saisir des opportunités dans le secteur Industries.

Sur la zone Amérique (Etats-Unis – Mexique), l'activité s'est également nettement améliorée et s'élève à 23,2 M€, un niveau très proche (-2,5%) de celui enregistré lors du 1er trimestre 2019-2020 avant le déclenchement de la crise sanitaire.

Par secteur, le chiffre d'affaires réalisé en Automobile (pièces et outillages) ressort à 156,5 M€ en hausse de +2,1%, représentant 81,9% de l'activité du Groupe. Le secteur Industries (pièces et outillages) rebondit de +13,4% et contribue pour 34,7 M€, soit 18,1% du chiffre d'affaires trimestriel.

Perspectives confortées

Le bon niveau d'activité enregistré au premier trimestre lance parfaitement l'exercice 2020-2021 d'autant que le début du deuxième trimestre confirme également cette tendance positive. La base de comparaison va devenir également très favorable à compter du mois de mars.

Tout en restant vigilant face à l'évolution encore incertaine de l'épidémie et à l'impact potentiel de la pénurie mondiale de composants électroniques sur les cadences de production automobile, le Groupe vise désormais à réaliser en 2020-2021 le chiffre d'affaires annuel le plus élevé de son histoire (à savoir plus de 728,4 M€) avec une marge d'EBITDA d'au moins 10%.

Le Groupe rappelle également tabler sur une hausse de la génération de free cash-flow, grâce à la capacité bénéficiaire et à la maitrise de ses investissements.

1 activités en Tunisie incluses

