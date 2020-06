16/06/2020 - 18:00

Résultats au 1er semestre 2019-2020

Marge d'EBITDA : 9,7%

En M€ S1 18-19 S1 19-20 Données en cours d'audit Chiffre d'affaires 360,6 366,7 Marge brute 176,1 178,4 EBITDA1 36,1 35,7 Résultat opérationnel courant 20,5 16,7 Résultat opérationnel 19,8 10,1 Résultat des sociétés mises en équivalence 0,2 0,1 Résultat net 15,0 5,7 Résultat net, part du groupe 12,8 4,4

Le 1er semestre de l'exercice 2019-2020 (octobre-mars) avait démarré sur des bases solides. L'activité est ainsi restée bien orientée jusqu'au mois de février notamment sur le secteur automobile. Le mois de mars a été, en revanche, marqué par la pandémie mondiale - Covid-19, qui a eu comme conséquence la fermeture progressive des sites de production et d'atténuer la croissance et la rentabilité semestrielle.

Le Groupe Plastivaloire a réalisé au premier semestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 366,7 M€, en croissance de +1,7%. Cette évolution intègre TransNav sur 6 mois sur la période contre 5 mois en 2018-2019. À périmètre constant, l'activité est stable, malgré la baisse d'activité d'environ 20 M€ au mois de mars, directement liée à la crise sanitaire.

Marge d'EBITDA de 9,7%

Dans ce contexte particulier, le Groupe est parvenu à délivrer un EBITDA semestriel de 35,7 M€, très proche de celui du premier semestre 2018-2019. La marge d'EBITDA ressort à 9,7%, en recul limité de 0,3 point. La marge brute s'est maintenue à un niveau élevé à 48,7% et les coûts opérationnels sont restés maitrisés.

Après des dotations aux amortissements et provisions en hausse (18,9 M€ vs 15,6 M€ au S1 2018-2019), liées aux importants investissement réalisés lors des dernières années, le résultat opérationnel courant ressort à 16,7 M€, soit une marge opérationnelle courante de 4,6%, en recul de 1,1 point.

Le résultat opérationnel est impacté par une dépréciation à hauteur de 4,5 M€ du goodwill de la filiale turque à la suite des tests de dépréciation (impairment test).

La contribution de la joint-venture en Slovaquie au résultat net s'élève à 0,1 M€. Les frais financiers nets ressortent à -1,7 M€, atténués par un gain de change de 1,0 M€, et la charge d'impôt à 2,8 M€. Le résultat net s'élève ainsi à 5,7 M€, dont 4,4 M€ part de Groupe.

Free cash-flow positif sur le semestre

Les capitaux propres s'établissent à 298,3 M€, en progression de plus de 15 M€ sur un an glissant. Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 27,7 M€ sur le premier semestre, à comparer à 24,9 M€ sur le premier semestre de l'exercice précédent, grâce notamment à une évolution du BFR maitrisée. Ces flux autofinancent largement les investissements nets opérationnels de la période qui s'élèvent à 15,9 M€.

L'excédent de trésorerie a été dédié au désendettement, la dette financière nette se réduisant de près de 6 M€ par rapport au 30 septembre 2019 à 255,8 M€ (237,8 M€ hors dettes locatives - IFRS 16), soit un taux d'endettement net de 86% (80% retraité des dettes locatives). La trésorerie disponible est de 37,8 M€ au 31 mars 2020.

En avril, dans le contexte de la crise sanitaire, le Groupe a obtenu en France des prêts garantis par l'Etat (PGE) auprès de ses banques et un prêt Atout auprès de Bpi France, pour un montant total de 32 M€. Ce renforcement de la trésorerie permet au Groupe d'aborder sereinement la relance progressive de ses activités.

Point sur les perspectives

Après avoir été contraint à la fermeture de la quasi-totalité des sites pendant 2 mois à partir de la mi-mars en raison de la crise sanitaire, le Groupe Plastivaloire a relancé progressivement son activité industrielle depuis mi-mai, au fur et à mesure de la levée des restrictions locales et du rythme de redémarrage des commandes des clients. Tous les sites ont aujourd'hui repris leur activité. Les taux d'utilisation progressent semaine après semaine, se situant actuellement en moyenne autour de 75% de l'activité normative.

Au 3ème trimestre, le manque de chiffre d'affaires devrait se situer autour de 100 M€, dont la moitié sur le mois d'avril. Cette baisse brutale aura un impact mécanique sur la rentabilité, qui sera cependant atténué par les mesures de flexibilité, dont le chômage partiel en France, ainsi que par la gestion drastique des coûts.

Les incertitudes restent fortement présentes sur la vigueur de la reprise, ce qui rend impossible toutes projections chiffrées précises sur le 4ème trimestre et sur l'atterrissage annuel.

La baisse des consultations a affecté le volume de nouvelles affaires depuis le début de l'exercice, mais le Groupe est positionné sur un nombre important d'appels d'offres notamment sur les futurs programmes de véhicules de constructeurs premium, conformément à la stratégie du Groupe.

Le projet d'implantation en Chine reste d'actualité. Les discussions, ralenties par le contexte, se poursuivent avec un potentiel partenaire chinois, afin de créer une joint-venture en vue de produire des pièces pour l'un des clients premium du Groupe.

Le Groupe fera un nouveau point sur son activité lors de la publication de son chiffre d'affaires du 3ème trimestre fin août.

1 Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

Recevez gratuitement toute l'information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les domaines de l'automobile, du multimédia, de l'industrie électrique et de l'électroménager. Le Groupe dispose de 32 sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93