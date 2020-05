18/05/2020 - 18:00

En M€

Données non auditées 2018-2019 2019-2020 Variation 1er trimestre 169,0 183,9 +8,8% 2ème trimestre 191,6 182,7 -4,6% 1er semestre 360,6 366,7 +1,7%

Le Groupe Plastivaloire réalise au premier semestre 2019-2020 (octobre-mars) un chiffre d'affaires de 366,7 M€ en croissance de +1,7%. Cette croissance intègre TransNav sur 6 mois sur la période au lieu de 5 mois en 2018-2019. À périmètre constant, l'activité est stable. La zone Amériques a contribué pour 12,2% au chiffre d'affaires contre 10,8% au 1er semestre 2018-2019.

La croissance a toutefois été sensiblement atténuée par les premiers impacts du développement mondial de la pandémie Covid-19, qui a contraint le Groupe à réduire fortement à compter de la mi-mars son activité et à fermer provisoirement la quasi-totalité de ses sites industriels. Sur le deuxième trimestre, le Groupe enregistre ainsi un recul organique de -4,6%.

Malgré cela, le Groupe a réalisé au 1er semestre sur le secteur automobile un chiffre d'affaires de 306,7 M€, en hausse de +4,7%, représentant 83,6% du chiffre d'affaires. Le Groupe surperforme ainsi nettement l'évolution de production automobile mondiale sur la même période, confirmant son positionnement sur les programmes porteurs chez les constructeurs. Le secteur Industries est, en revanche, en repli sur le semestre (-11,3%), impacté notamment par des baisses de production, en Pologne, liées à la fin de programmes non encore remplacés, mais aussi chez TransNav.

Point de situation (impact de la pandémie covid-19) – Obtention de Prêts pour 32 M€

Le troisième trimestre de l'exercice sera fortement et logiquement impacté par la crise sanitaire actuelle sans qu'il soit encore possible de donner une projection précise compte tenu des incertitudes encore fortement présentes.

Quasiment tous les sites ont été à l'arrêt pendant tout le mois d'avril. Depuis mai, le Groupe réouvre et relance progressivement son activité, au fur et à mesure de la levée des restrictions locales et du rythme de redémarrage des usines des clients. Le Groupe a mis en place toutes les mesures de précaution, de distanciation et de renforcement d'hygiène nécessaires, afin de permettre aux collaborateurs de reprendre leur activité dans un contexte sécurisé.

22 sites ont repris une activité industrielle mais avec des taux d'utilisation globalement très modérés dans les premières semaines, notamment en Europe.

Face à ce recul brutal d'activité, le Groupe s'attache à abaisser son point d'équilibre opérationnel. Le Groupe utilise ainsi les mesures d'accompagnements mises en place dans les pays où il opère, comme par exemple le recours au chômage partiel, et réduit ses coûts opérationnels dans la mesure du possible.

Le Groupe veille également à préserver au maximum sa situation de trésorerie. Le Groupe a obtenu en France des prêts garantis par l'Etat (PGE) auprès de ses banques et un prêt Atout auprès de Bpi France, pour un montant total de 32 M€. Les partenaires bancaires renouvellent ainsi à cette occasion leur confiance dans les perspectives du Groupe. Ce renforcement de la trésorerie permet au Groupe d'aborder sereinement la relance progressive de ses activités dans les prochains mois.

Le Groupe fera un nouveau point sur la situation lors de la publication de ses résultats semestriels mi-juin.

À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6000 collaborateurs et 32 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

