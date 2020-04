02/04/2020 - 17:35

L'Assemblée Générale Mixte s'est tenue le 31 mars 2020 à 9h00, à huis clos compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à crise sanitaire.

Le Groupe souhaitant dans le contexte actuel préserver au maximum sa trésorerie, les actionnaires ont majoritairement décidé de ne pas approuver le versement d'un dividende au titre de l'exercice passé et donc de rejeter la 3ème résolution.

Toutes les autres résolutions ont été approuvées. Le résultat détaillé des votes sera disponible prochainement sur le site du Groupe.

Recevez gratuitement toute l'information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6000 collaborateurs et 32 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93