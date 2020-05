28/05/2020 - 18:00

Communiqué de presse

Le 28 mai 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2020

Le Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la distribution automobile, publie son chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2020.

Chiffre d'affaires (en M€)

Données non auditées Données consolidées Périmètre comparable[1] T1 2019 T1 2020 % var 1er trimestre 143,0 95,1 -33,5% -28.1%

Alexandre PAROT, PDG du Groupe PAROT déclare :

“Dans un contexte inédit de crise sanitaire, nous avons œuvré pour nous adapter en temps réel à l'accompagnement de nos clients, d'abord en matière de services. Ainsi, nos activités de maintenance ont pu conserver en permanence un niveau d'activité partiel pendant toute la durée du confinement, notamment au sein de notre division Véhicules Commerciaux.

Depuis le 11 mai, toutes nos concessions ont progressivement repris leurs activités, Et nous constatons en ce début de déconfinement une reprise plutôt favorable de l'activité VO au sein de notre division Véhicules Particuliers. Notre division Véhicules Commerciaux (VC) a quant à elle repris sans trop d'accrocs le plan de livraison de ses carnets de commandes.”

95,1 M€ de chiffre d'affaires consolidé au T1 2020

Les activités ont commencé à être affectées par la crise liée au COVID-19 dès le début du mois de mars 2020. Le Groupe s'est adapté en temps réel à ce contexte inédit pour réagir au mieux aux événements tout en maintenant au maximum ses activités.

Aussi, le chiffre d'affaires sur les trois premiers mois 2020 ressort à 95,1 M, en recul de -33,5%, -28,1% à périmètre comparable, par rapport à 2019. Le retrait est moins marqué sur les activités de services, en VP comme en VC, avec des baisses respectives de -26,1% (-17,2% en comparable), et -3,5% (-4,2% en comparable) sur la période.

Véhicules Particuliers : recul du CA de -37,6%, -30,1% en comparable

Chiffre d'affaires (en M€)

Données non auditées Données consolidées Périmètre comparable T1 2019 T1 2020 % var Pôle VP 101,9 63,6 -37,6% -30,1%

L'activité Véhicules Particuliers a généré un chiffre d'affaires de 63,6 M€, en recul de -30,1% à périmètre comparable.

A périmètre comparable, la baisse du chiffre d'affaires VN du groupe est de -33,0%, pour un marché immatriculations à -34% sur la période ; le seul mois de mars affichant un recul de -72%.

A périmètre comparable, toujours sur le 1er trimestre, la baisse du chiffre d'affaires VO du groupe est de -30,3%.

Véhicules Commerciaux : -23,6% en T1 2020, mais -3,5% sur les services

Chiffre d'affaires (en M€)

Données non auditées Données consolidées Périmètre comparable T1 2019 T1 2020 % var Pôle VC 40,8 31,2 -23,6% -23,8%

En baisse de -23,6%, le chiffre d'affaires de l'activité Véhicules Commerciaux a été de 31,2M€ sur le 1er trimestre 2020. Toutefois, les activités de services n'ont vu leur chiffre d'affaires reculer que de -3.5% (-4.2% en comparable), et se sont relativement bien maintenues dans le contexte de crise sanitaire.

L'activité professionnelle de transport ayant été maintenue pour certaines activités pendant le confinement, le ralentissement des ventes VN a été plus progressif, à -26.2%, que sur l'activité VP, ce qui a permis d'amortir partiellement la baisse sur le trimestre. En données de marché, le nombre d'immatriculations sur 3 mois s'inscrit en baisse de -26,3% (-49,3% sur le seul mois de mars).

Perspectives 2020

Les activités ont commencé à être affectées par la crise sanitaire dès la fin du premier trimestre 2020, sans pour autant compromettre totalement la continuité de l'activité. Le Groupe a ainsi depuis le 14 mars 2020 pris toutes les dispositions nécessaires pour l'ensemble de ses activités, avec pour objectif premier celui de préserver la santé de ses collaborateurs ainsi que celle de ses clients. Entre cette date et le 11 mai, les activités de maintenance et de services ont été maintenues à un niveau variable en fonction des activités. Depuis le 11 mai, l'ensemble des activités a repris, sans que le Groupe soit en mesure de quantifier l'impact de la crise sur ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

A ce stade, et dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place par le Gouvernement pour faire face aux conséquences de la crise, le Groupe négocie la mise en place d'un PGE avec ses partenaires bancaires.

Prochaine communication

30 juillet 2020 (après Bourse) : Chiffre d'affaires S1 2020

Assemblée Générale Annuelle

Pour information, dans le cadre des aménagements adoptés suite à la crise sanitaire COVID 19, le Groupe Parot tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 18 septembre 2020. Les rapports des commissaires aux comptes seront émis dans les délais requis pour la tenue de l'Assemblée.

ANNEXES

RÉpartition du chiffre d'affaires PAR pÔle

Chiffre d'affaires consolidé (en M€)

Données non auditées T1 2019 T1 2020 % croissance En % du

CA T1 2020 Var. à périmètre Comparable Véhicules particuliers 101,9 63,6 -37,6% 66,9% -30,1% Véhicules commerciaux 40,8 31,2 -23,6% 32,8% -23,8% Autres 0,2 0,3 +30,9% 0,3% 30,9%- TOTAL 143,0 95,1 -33,5% 100,0% -28,1%

RÉPARTITION des volumes PAR pÔle

Volumes (en nb d'unités)

Données non auditées T1 2019 T1 2020 % croissance En % des volumes T1 2020 Var. à périmètre Comparable Véhicules particuliers 6 333 3.559 -43,8% 84,9% -36,5% Véhicules commerciaux 970 633 -34,9% 15,1% -34,9% TOTAL 7 303 4.192 +42,6% 100,0% -36,3%

[1] Pour rappel en 2019, en VP, le Groupe a cédé en novembre et décembre ses quatre concessions Ford de Blois (41), Bourges (18), Orléans-Nord et Ford - Mitsubishi d'Orléans-Sud (45) et mis fin au 31/12/2019 à son activité de vente de VO en mode « pure player » exploitée sous la marque Zanzicar ; en VC, il a fait l'acquisition de son ex agent réparateur Iveco à Montauban en février.