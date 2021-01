13/01/2021 - 07:30



Groupe Prodways (Euronext Paris : PWG), spécialiste de la fabrication digitale, annonce d'importants succès de sa division Matériaux 3D dans le domaine des applications médicales.

Dans la continuité d'une année 2020 très réussie, malgré la crise du Covid 19, DeltaMed, filiale de la division matières du groupe Prodways, a enregistré des succès remarquables dans sa division produits dentaires en i/ signant un accord avec un acteur mondial de premier plan, ii/ mettant en œuvre avec succès de nouvelles exigences réglementaires, iii/ disposant d'un solide carnet de commandes pour 2021, en particulier des contrats clients de plusieurs tonnes de résines pour les soutenir dans leur croissance rapide sur le marché de l'alignement dentaire.

DeltaMed a signé un accord de quatre ans avec un acteur mondial de premier plan dans l'industrie dentaire. Ses produits, solutions et services sont vendus dans plus de 100 pays via un réseau de distributeurs et de partenaires. L'accord couvre principalement le développement et la fourniture de résines 3D. Le programme comprend des matières pour des applications dentaires comme la résine calcinable, les porte-empreintes individuels, les essayages esthétiques, les guides chirurgicaux ou les couronnes et bridges provisoires. Un autre axe important du partenariat est le développement de nouvelles matières pour d'autres applications médicales. DeltaMed possède des décennies d'expertise distinctive dans le développement de résines 3D et les certifications de ses matières pour la fabrication de dispositifs médicaux.

Récemment, DeltaMed a été certifiée avec succès conformément au MDSAP, la norme commune pour les audits réglementaires de gestion de la qualité, une condition préalable à la commercialisation de dispositifs médicaux dans les pays participants : Australie, Japon, Brésil, États-Unis et Canada. En outre, DeltaMed a été l'une des premières entreprises à être auditée conformément au nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux (2017/745). Ce nouveau règlement, qui entrera en vigueur en mai 2021, est obligatoire pour tous les fabricants de dispositifs médicaux et remplacera l'actuelle directive 93/42 CEE.

"L'adaptation aux nouvelles exigences légales et à l'effort de documentation associé représente un défi pour toutes les entreprises de technologie médicale et augmente considérablement la barrière à l'entrée de nos marchés de dispositifs médicaux d'impression 3D. L'expertise que nous avons obtenue grâce à ce processus nous permet désormais de fournir un soutien expert à nos clients et partenaires pendant la phase de transition", déclare Olivier Strebelle, DG du groupe Prodways.

En plus de ces réalisations, DeltaMed a obtenu l'approbation par la FDA (Food and Drug Administration) d'une nouvelle matière composite imprimable pour le marché dentaire américain. Dès 2011, ce travail de pionnier de DeltaMed permettait l'approbation par la FDA des premières matières dans le monde pour l'impression des couronnes et des bridges dentaires.

Tout en préparant l'avenir des matériaux médicaux de pointe, le groupe Prodways a signé des commandes fermes de plusieurs tonnes en décembre pour accompagner ses clients en forte croissance dans l'application des aligners dentaires en 2021. Pour soutenir ces développements, des travaux d'extension du site de Friedberg (Hesse) chez DeltaMed GmbH ont été entrepris pour la deuxième fois en trois ans. En huit mois seulement, la surface des locaux de stockage et de production a été agrandie de 50%.

En 2021, l'offre de machines et de matières d'impression 3D du groupe Prodways continuera à être renforcée par des produits nouveaux/améliorés ciblant des applications personnalisées de masse tout en déployant l'offre intégrée du groupe dans les applications médicales.