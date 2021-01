14/01/2021 - 22:30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 14 janvier 2021

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société JACQUES BOGART (FR0012872141 – JBOG FP) confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 03/11/2020 :

23 536 titres

56 550,94 € en espèce

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 22 298 titres 188 696,52 EUR 194 transactions VENTE 16 592 titres 143 298,94 EUR 146 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 830 titres

102 762,54 € en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 15/04/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

20 613 titres

88 443,10 Euros en espèce

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l'acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc (lien), le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires de l'exercice 2020 le 12 février 2021

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

Groupe Bogart

[email protected]

Tél. : 01 53 77 55 55 ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72

[email protected]

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. 01 53 67 36 73

[email protected]