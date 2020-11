13/11/2020 - 08:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 13 novembre 2020

Revenus en M€ (non audités) 2019 2020 Variation Chiffre d'affaires T3 67,9 60,5 -10,9% Marques Parfums/Cosmétiques 11,0 10,3 -6,4% Boutiques en propre 56,9 50,2 -11,8% Chiffre d'affaires 9 mois 207,1 155,4 -25,0% Marques Parfums/Cosmétiques 33,9 24,0 -29,2% Boutiques en propre 173,2 131,4 -24,1%

À l'occasion de la publication du chiffre d'affaires à fin septembre 2020, David Konckier, Président Directeur Général de Groupe Bogart, déclare : « Grâce à la solidité de notre portefeuille de marques et à la réouverture des points de vente, l'activité du 3ème trimestre s'est inscrite en amélioration sensible par rapport à celle du 1er semestre, même si nous n'avons pas encore retrouvé les niveaux d'avant crise. Cette dynamique a été portée par nos marques Carven, Jacques Bogart ou Méthode Jeanne Piaubert et par la réorganisation de nos parfumeries pour répondre au mieux aux besoins de nos clientes et clients.

La deuxième vague de la crise sanitaire et les nouvelles restrictions de circulation imposées dans de nombreux pays cassent notre dynamique et nous obligent à poursuivre l'ajustement de notre organisation et la gestion très stricte de nos coûts mais offrira de nouvelles opportunités d'expansion à court terme. »

Détail par activité

Au 3ème trimestre 2020, le groupe Bogart a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 60,5 M€ contre 67,9 M€ au 3ème trimestre 2019, soit en repli limité de 10,9% traduisant une amélioration séquentielle par rapport au 1er semestre 2020 (-31,8% au 1er semestre 2020) dans un environnement toujours impacté par la crise sanitaire du Covid-19. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année ressort ainsi à 155,4 M€ contre 207,1 M€ sur la même période de 2019.

À périmètre (intégration des parfumeries Pascal, Milady, Gottman) et changes constants, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre ressort en retrait de 11,4% contre -34,0% au 1er semestre 2020. En cumul sur les 9 premiers mois de l'année, la variation du chiffre d'affaires est de -26,8% à données comparables.

L'activité Marques Parfums/Cosmétiques affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 10,3 M€ (-6,4%). La dynamique commerciale a repris en Europe, soutenue par les marques Carven (Dans ma Bulle de Fleurs) et Méthode Jeanne Piaubert et plus généralement par les marques de soin, mais reste ralentie en Amérique Latine et au Moyen-Orient. Le Groupe BOGART a fait le choix stratégique de maintenir une politique active de lancements au second semestre : nouvelle collection Stories by Lapidus de 7 parfums féminins et masculins, nouvelle ligne premium Pur Luxe de Stendhal Paris de 8 produits cosmétiques et nouvelle ligne Carven pour Homme l'Eau de Parfums. Le Groupe prépare également les lancements de nouveaux produits de parfumerie, de soin et de maquillage pour 2021.

L'activité Boutiques en propre a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 50,2 M€ (-11,8%). En France et en Belgique, après un mois de juillet encourageant, les mois d'août et de septembre ont déçu, avec toujours une catégorie maquillage en net repli. Les craintes sur la résurgence de la crise sanitaire ont clairement pesé sur le moral de la clientèle. En Israël, la dynamique commerciale était très bonne jusqu'au nouveau confinement qui a contraint le Groupe à fermer les boutiques April à partir du 18 septembre.

Perspectives

À ce jour, l'extension des mesures de confinement et les restrictions de circulation ont conduit le Groupe à fermer temporairement 60% de ses boutiques en propre, en Israël (depuis le 18 septembre), en France (depuis le 30 octobre) et partiellement en Belgique (depuis le 1er novembre) et plus globalement, une large part du réseau de partenaires est aujourd'hui impactée par la nouvelle vague de la crise sanitaire.

Dans ce contexte, Groupe Bogart poursuit les mesures d'adaptation de sa structure de coûts, que ce soit au niveau de ses charges de personnel (recours au chômage partiel et préparation d'un accord sur l'activité partielle de longue durée) que des charges externes (renégociation des loyers des boutiques en propre et revue de tous les budgets). Le groupe étudie la rentabilité structurelle de chaque point de vente et a d'ores et déjà, dans ce cadre, décidé de fermer définitivement 14 points de vente en 2020 et d'ouvrir 7 nouvelles boutiques supportant des loyers nettement inférieurs. D'autres arbitrages pourraient être décidées au cours des prochains mois.

À la différence du premier confinement, les usines restent ouvertes avec une capacité de production adaptée aux besoins de la clientèle internationale et dans le strict respect des protocoles sanitaires. L'activité e-commerce est renforcée avec la mise en place de nouvelles fonctions comme le Click&Collect et des investissements ciblés.

Le Groupe rappelle que le second semestre est structurellement plus profitable et qu'une fermeture administrative au-delà du 1er décembre aurait un impact significatif sur le résultat de l'exercice.

La société reste par ailleurs toujours à l'écoute d'opportunités d'acquisitions.

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires de l'exercice 2020 le 12 février 2021

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS