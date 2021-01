28/01/2021 - 17:45

Chiffre d'affaires en hausse de 4,5 %

Bonne résistance du résultat opérationnel

Objectif de progression du chiffre d'affaires supérieur à 20% pour 2020/2021

Passage à la cotation en continu

Colmar, le 29 janvier 2021 - Le Conseil d'Administration de Graines Voltz, réuni sous la présidence de M. Serge Voltz, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice clos le 30/09/2020.

(en K€) Données auditées 2019/20 2018/19 Chiffre d'affaires 86 837 83 106 Résultat Opérationnel Courant 6 664 11 439 Résultat Opérationnel 6 630 11 339 Résultat Net Part du Groupe 4 218 9 177

Résultat Opérationnel Courant retraité* 5 554 5 996

*Retraitement du changement d'estimation comptable pour l'estimation des provisions pour dépréciation des stocks et

créances clients sur l'exercice 2018/2019. Ces données ne sont pas auditées par les commissaires aux comptes.

******

Commentant cet exercice, Serge Voltz, Président-directeur général de Graines Voltz a déclaré : « L'exercice 2019/2020 s'inscrit comme une année charnière dans l'histoire du groupe ouvrant la voie à une phase de forte croissance. Dans un contexte sanitaire contraignant, tous les collaborateurs du groupe se sont mobilisés pour assurer la continuité de l'activité, pour répondre aux attentes de nos clients mais aussi pour préparer l'avenir.

Portés par l'engouement croissant des consommateurs européens pour la diversité variétale et les circuits courts, forts du modèle performant que nous avons développé en France et confortés par le renforcement de notre implantation en Allemagne, nous allons accélérer notre déploiement en Europe. Nous le ferons en nous implantant localement dans les pays les plus porteurs et en utilisant l'offre digitale que nous venons de lancer dans les autres pays.

Cette stratégie a un double objectif : la croissance en volume et la progression de la rentabilité grâce à notre montée dans la chaine de valeur.

Nous nous réjouissons que les investisseurs aient plébiscité cette stratégie en bourse permettant au titre de doubler sa capitalisation et d'être négocié dans quelques jours en continu sur Euronext Paris ».

Chiffre d'affaires : forte progression des activités à valeur ajoutée

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz a progressé de 4,5% au cours de son exercice annuel 2019/2020 pour s'établir à 86,8 M€. Cette croissance est essentiellement organique, l'acquisition des activités de Hild Samen n'étant intervenue qu'à la fin du troisième trimestre de l'exercice.

Sur l'exercice, la progression a été particulièrement forte dans les segments à valeur ajoutée :

Les graines et les plants pour circuits courts (légumes frais) sont en augmentation de 14,8% en France

sont en augmentation de 14,8% en France Les semences et plants bio progressent de 23%

progressent de 23% En Allemagne, premier marché européen du groupe, le chiffre d'affaires des variétés Home Garden y a progressé de 28 %

Les autres activités du groupe, (notamment les fleurs à destination des collectivités et des horticulteurs en France) se maintiennent.

Résultat opérationnel courant: 6,6M€

Le résultat opérationnel courant s'établit pour l'exercice 2019/2020 à 6,6M€ à comparer à 11,3M€ au titre de l'exercice précédent. Le résultat de l'exercice 2018/2019 intègre les impacts des changements d'estimation comptable sur les dépréciations des stocks et des créances clients adoptés par le groupe.

Suite aux changements de méthodes de l'an dernier, un retraitement du résultat opérationnel courant peut être effectué afin de rendre comparable les résultats sur les deux exercices. Ainsi, le résultat opérationnel courant retraité des provisions sur actifs circulants passe de 5,9 à 5,5 M€.

Même retraité, ce résultat opérationnel courant de l'exercice 2019/2020 ne reflète pas la réalité de la rentabilité opérationnelle de la société car il a été affecté par deux éléments non récurrents : les dépenses engagées dans le cadre des acquisitions des actifs de Hild et de la société Hermina-Maier (Honoraires et frais juridiques, frais de personnel, ...) et une provision de dépréciation sur le goodwill de la filiale algérienne dont l'activité a été impactée par la crise. Nette de ces éléments, la rentabilité réelle de l'entreprise est supérieure à celle de l'exercice précédent.

Le coût de l'endettement financier s'élève à 292K€ contre 228 K€ pour l'exercice précédent.

L'endettement financier à moyen et long terme s'établit à 8 890 K€ en augmentation de 6 629 K€. Malgré l'augmentation du ratio d'endettement qui passe de 6 % à 27 %, la structure financière reste solide.

Le résultat net part du groupe s'établit à 4,2 M€, soit un résultat net par action de 3 €.

Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la 1ère fois au 1er octobre 2019. L'application de cette norme génère un actif net des droits d'utilisation des actifs loués de 3 801 K€ et des obligations locatives au passif de 3 824 K€.

Compte tenu du fort potentiel de développement qui s'offre au groupe et de l'opportunité d'acquérir rapidement des positions de leadership sur des marchés européens stratégiques par acquisitions, le Conseil d'Administration a décidé de privilégier le financement de la croissance externe, et proposera à l'Assemblée Générale qui se réunira le 23 mars 2021 de ne pas distribuer de dividende cette année.

Stratégie et perspectives : un changement de dimension

Objectif de progression de l'activité supérieur à 20%

La forte progression de la demande depuis plusieurs mois, portée par un engouement pour les produits frais issus des circuits courts et par les activités de jardinage, ainsi que les deux croissances externes réalisées au cours des six derniers mois se traduit par une forte progression du carnet de commande. Au 26 janvier 2021, le carnet de commande du groupe pour la France s'inscrit en hausse de 35% par rapport à l'exercice précédent.

Dans les conditions actuelles, le groupe confirme donc viser pour son exercice 2020/2021 une progression de son activité de plus de 20% par rapport à l'exercice précédent, lui permettant de dépasser pour la première fois le seuil symbolique de 100M€ de chiffre d'affaires.

Poursuite du développement en Europe

Après les deux acquisitions réalisées en Allemagne en 2020, Graines Voltz prévoit d'accélérer son développement sur les marchés européens stratégiques. L'objectif est d'acquérir rapidement sur deux ou trois nouveaux marchés, le leadership de la distribution indépendante des semences des légumes et de fleurs en s'y implantant physiquement.

Développement d'une offre digitale

Par ailleurs, le groupe entre de plein pied dans l'offre digitale en proposant l'intégralité de son catalogue dans 18 langues européennes (pour la France : https://maraichers-voltz.com). Cette offre de semences de qualité professionnelle, unique par sa diversité, devrait permettre à Graines Voltz de prendre rapidement pied sur les autres marchés européens.

Passage à la cotation en continu

À compter du 3 février 2021, l'action Graines Voltz sera négociée en continu sur Euronext Paris. Cette évolution du statut de l'action, après le passage au SRD long le 6 janvier dernier, reflète la forte progression de son activité au cours des douze derniers mois, en volume et en valeur. La société dont la capitalisation boursière atteint aujourd'hui 140M€ a vu son cours et sa liquidité presque doubler en un an. Ces excellentes performances sont le résultat d'une volonté affichée des actionnaires familiaux de contrôle, de donner au titre Graines Voltz une dynamique lui permettant d'accompagner son rapide développement européen.

Prochain événement : L'Assemblée Générale d'approbation des comptes 2019/2020 de Graines Voltz se tiendra le mardi 23 mars 2021.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est le premier distributeur français indépendant de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie 350 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est porté par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971).

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com

