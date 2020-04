28/04/2020 - 18:00

Le Conseil d'administration de Gold by Gold (FR0011208693 – ALGLD), groupe français de collecte, recyclage/affinage et négoce de métaux précieux coté sur Euronext Growth à Paris, a arrêté, lors de sa réunion de ce jour, les comptes annuels de l'exercice 2019. Ces informations annuelles auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en données consolidées selon les normes comptables françaises.

Données consolidées en K€ - Normes comptables françaises 2019 2018 Chiffre d'affaires 10 591 9 827 Marge brute 1 209 554 Taux de marge brute 11,4% 5,6% Résultat d'exploitation 537 -136 Résultat financier 5 40 Résultat courant avant impôt 542 -96 Résultat exceptionnel -209 25 Résultat net consolidé 198 -52 dont intérêts minoritaires -8 3 Résultat net part du groupe 206 -49

Activité & faits marquants de 2019

A l'issue de l'exercice 2019, Gold by Gold a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,6 M€ contre 9,8 M€ l'exercice précédent.

Au cours de l'année écoulée, le groupe a négocié 183 kg d'Or (vs. 220 kg en 2018), soit un repli de -16% en volume. Cette baisse de l'activité a été compensée par la hausse des cours de l'Or (progression de +21% du prix du kilo d'Or exprimé en euro en 2019 - Source : World Gold Council) dans un environnement de marché particulièrement favorable. Le chiffre d'affaires ressort finalement en hausse de +8% sur l'exercice.

En 2019, l'évolution des conditions du marché local a conduit le groupe à interrompre ses activités de Négoce & Affinage au Pérou au cours du 2nd semestre, l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement n'étant plus assurée. Ainsi, au 2nd semestre 2019, les volumes d'Or négociés par le groupe se sont limités à 76 kg, contre 112 kg sur la même période en 2018, soit une baisse de -32%.

Toujours au Pérou, dans le cadre d'une diversification de ses activités, Gold by Gold a poursuivi en 2019 les tests in situ pour la mise au point d'un procédé, propre et respectueux de l'environnement, pour la récupération de métaux communs et spéciaux. Ces tests ont été interrompus au cours du 2nd semestre 2019 en raison d'un conflit entre la communauté locale et l'opérateur de la mine péruvienne où le procédé est développé. Étant donné l'arrêt des opérations de négoce dans le pays et compte tenu de l'absence de visibilité quant à l'exploitation possible de ce procédé, Gold By Gold a provisionné en 2019 les immobilisations en cours afférentes à ce projet.

Parallèlement, le redéploiement de l'activité de négoce d'Or en Colombie, pays dans lequel Gold by Gold a créé une filiale en association avec un opérateur local, se heurte à l'impossibilité d'accéder au système bancaire local qui frappe l'ensemble du secteur aurifère dans ce pays.

Dans la continuité de l'exercice 2018, Gold by Gold a poursuivi en 2019 ses activités d'Or tracé à destination des joailliers et maisons de monnaie souhaitant intégrer des matières tracées, éthiques et certifiées. Les difficultés d'approvisionnement pour cet Or éthique auprès des communautés minières responsables dans l'arc andin ont persisté au cours de la seconde moitié de l'année, du fait (i) des contraintes règlementaires, (ii) de l'exclusion bancaire dont souffre le secteur et (iii) d'une concurrence accrue d'opérateurs européens se positionnant sur ce segment de marché. Ces difficultés d'approvisionnement ont freiné le développement du groupe sur cette activité.

L'activité de la division Collecte & Recyclage est restée basse en 2019. Malgré la progression des cours de l'Or en 2019, les conditions législatives et réglementaires actuelles en France ne permettent pas d'envisager le redéploiement du recyclage de l'Or auprès des particuliers sur internet.

Résultats financiers 2019

En 2019, la marge brute s'est établie à 1 209 K€ contre 554 K€ un an plus tôt. Le taux de marge brute ressort à 11,4% contre 5,6% un an plus tôt, porté par (i) le poids plus important des activités de prestations de services (Or tracé et affinage), (ii) l'évolution favorable des cours de l'Or tout au long de l'année 2019, et enfin (iii) la parité euro/dollar.

Compte tenu d'une structure de coût maintenue à un niveau bas, le résultat d'exploitation s'est établi à 537 K€, à comparer à une perte d'exploitation de -136 K€ un an plus tôt.

Après comptabilisation d'un résultat financier de 5 K€ et d'un résultat exceptionnel de -209 K€, constitué (i) de provisions complémentaires liées aux immobilisations de matières toujours en cours depuis 2014 au Pérou, (ii) de la provision sur les actifs immobilisés liés au projet de récupération de métaux communs et spéciaux au Pérou, le résultat net part du groupe s'est élevé à 206 K€, contre une perte nette de -49 K€ en 2018.

Situation financière au 31 décembre 2019

Données consolidées en K€ 31/12

2019 31/12

2018 Données consolidées en K€ 31/12

2019 31/12

2018 Actif immobilisé 341 222 Capitaux propres 4 135 4 080 dont intérêts minoritaires 37 44 Actif circulant 4 470 4 862 dont stocks 1 414 1 348 Provisions 2 470 2 014 dont créances clients 1 280 1 583 dont autres créances 1 626 1 922 Dettes financières 51 253 dont emprunts financiers 50 250 Disponibilités 3 753 3 239 dont concours bancaires 1 3 Autres dettes 1 907 1 976 dont dettes fournisseurs 1 178 1 139 TOTAL ACTIF 8 563 8 323 TOTAL PASSIF 8 563 8 323

Le bilan de Gold by Gold a peu évolué en 2019, demeurant globalement solide et sain.

Les capitaux propres consolidés du groupe étaient de 4,1 M€ au 31 décembre 2019.

La trésorerie disponible s'élevait à 3,8 M€ et les stocks s'établissaient à un niveau de 1,4 M€.

Les emprunts financiers ont été réduits de 200 K€ au cours de l'exercice, pour s'établir à désormais 50 K€, constitués d'un reliquat de financement moyen terme auprès de Bpifrance.

Gold by Gold bénéficiait, à fin 2019, d'une trésorerie nette excédentaire de 3,7 M€, contre 2,8 M€ un an plus tôt.

Gold by Gold proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,04 € par action au titre de l'exercice 2019, identique à celui de 2018 et 2017.

Perspectives

Les difficultés de marché rencontrées par le groupe au Pérou rendent aujourd'hui difficile la poursuite de l'activité de négoce dans ce pays où le groupe est historiquement présent. Dans ce contexte, l'arrêt des activités péruviennes, effectif depuis le mois d'octobre 2019, est toujours d'actualité à ce jour.

Si cette situation a peu impacté l'exercice 2019 en termes d'activité, la baisse des volumes étant compensée par la hausse des cours de l'Or, elle pénalise plus significativement le début de l'exercice 2020, avec une baisse de près des trois quarts du chiffre d'affaire de Gold by Gold au 1er trimestre 2020 par rapport au 1er trimestre 2019.

Au Pérou, Gold by Gold reste mobilisé en suivant les actions en justice en cours. Le groupe espère obtenir la libération des quantités d'Or saisies depuis le début de l'année 2014 par les autorités péruviennes toujours immobilisées à ce jour. Toutefois, au regard de l'arrêt des activités de Négoce de Gold by Gold au Pérou, de la longueur de la procédure et de l'évolution judiciaire prévue en 2020 si la situation sanitaire le permet avec la tenue d'une audience sur le fonds, le groupe a jugé légitime et prudent de compléter, dans les comptes annuels 2019, les provisions liées à ces immobilisations de matières afin de neutraliser un éventuel impact financier négatif en cas d'un blocage définitif des matières dans le pays.

En mars 2020, la pandémie de coronavirus (Covid-19) a gelé l'activité du Groupe. L'impossibilité de transporter des marchandises précieuses entre l'Amérique latine et l'Europe, l'arrêt de l'activité bijoutière, la fermeture de la quasi-totalité des bureaux de Poste en France et la grande difficulté à faire transporter les matières précieuses en Europe ont conduit à l'arrêt de l'ensemble des activités du Groupe, déjà fortement ralenties par les conditions de marché. Gold by Gold espère que cette situation liée à la situation sanitaire se débloquera à partir du mois de mai 2020.

A propos de Gold by Gold

Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recyclage et de négoce de métaux précieux. A travers ses trois divisions opérationnelles, Gold by Gold bénéficie d'un modèle totalement intégré et maitrise l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu'à leur affinage au sein de ses propres ateliers et leur revente.

> Division Négoce & Affinage : négoce international d'Or primaire entre des mines et collecteurs d'Or basés dans différents pays d'Amérique du Sud et l'Europe et affinage de l'Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des collecteurs spécialisés ;

> Division Collecte & Recyclage : collecte et le recyclage de l'Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site GoldbyGold.com lancé en 2010.

Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 694 462 actions. Gold by Gold est coté sur Euronext Growth à Paris. Code ISIN FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 - Gold mining.

Pour plus d'informations: www.GoldbyGold-groupe.com.

Contacts