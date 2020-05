19/05/2020 - 18:00

Lyon (France) - le 19 mai 2020 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, annonce que deux premiers brevets pour la technologie CRISPR/Cas9, pour laquelle genOway a conclu une licence exclusive mondiale pour les modèles de rongeurs avec Merck, viennent d'être accordés aux États-Unis.

Technologie dite des « ciseaux moléculaires », la technologie CRISPR/Cas9 permet de couper l'ADN à un endroit précis du génome, dans n'importe quelle cellule. Ces cassures peuvent conduire à l'inactivation de gènes (communément appelé "knock-out") ou à l'introduction de nouveaux gènes (communément appelé "knock-in"). Cette technologie offre notamment la possibilité aux chercheurs de remplacer chez une souris des gènes murins par des gènes humains et ainsi se rapprocher davantage de la physiologie humaine. C'est un outil de premier plan pour créer des modèles de recherche permettant de tester des candidats médicaments, de mimer des pathologies ou de développer des thérapies géniques. CRISPR/Cas9 permet également de réduire le temps de développement d'un modèle transgénique d'environ 25% par rapport aux technologies utilisées jusqu'à maintenant.

En 2017, le premier brevet portant sur l'édition de génome eucaryote par la technologie CRISPR/Cas9 avait été officiellement accordé à Merck par l'Office Européen des Brevets. À ce jour, en intégrant ces deux brevets accordés aux États-Unis, Merck a obtenu 22 brevets pour l'utilisation de la technologie CRISPR/Cas9 à travers le monde, dont notamment 6 en Europe, mais aussi en Australie, au Canada, en Chine, en Israël, au Japon en Corée du Sud ou encore à Singapour. D'autres demandes sont actuellement en cours pour les autres pays.

Un portefeuille IP exclusif pour genOway sur une technologie clef en génétique

En décembre 2018, Merck et genOway ont conclu un accord de licence exclusive mondiale sur les modèles rongeurs pour l'utilisation des droits de la technologie CRISPR/Cas9 de Merck de modification génétique par intégration. En vertu de cet accord, combiné avec l'obtention d'autres licences permettant de couvrir l'ensemble des droits sur cette technologie, genOway est aujourd'hui le seul acteur à pouvoir garantir la liberté totale d'exploitation à ses clients sur les modèles de rongeurs développés pour leurs besoins.

L'octroi à Merck de ces deux premiers brevets aux États-Unis constitue une étape importante du renforcement du portefeuille de droits de genOway. Grâce au nombre de brevets croissants accordés à Merck à travers le monde, genOway se dote d'une véritable barrière à l'entrée en matière d'IP sur une technologie clef en génétique.

Christian Grenier, Président - Directeur général de genOway, déclare :

« L'octroi des premiers brevets CRISPR/Cas 9 à Merck aux Etats-Unis valide le choix de genOway de s'être associé à ce partenaire et constitue une étape majeure pour l'établissement d'une position IP forte de genOway sur ce pays, premier marché mondial en matière de recherches précliniques.

Grâce à l'avantage compétitif issu de notre portefeuille de licences exclusives dans l'édition du génome, nous devrions accroître sensiblement nos parts de marché pour les années à venir. »

À propos de genOway

genOway (Euronext Growth® Paris - ISIN : FR0004053510 - ALGEN) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.

