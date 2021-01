25/01/2021 - 17:45

En millions d'euros 30/09/2020 30/09/2019 Production 34,68 38,32 Marge Brute 20,96 25,42 Résultat d'exploitation 3,07 5,51 Résultat net 2,60 4,23



Le Conseil de Surveillance, réuni le 25 janvier 2021, a examiné les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2020 établis selon les règles et principes comptables français et arrêtés par le Directoire. Les procédures d'audit ont été effectuées par le commissaire aux comptes et le rapport d'audit relatif à la certification des comptes est en cours d'émission.

Impactée notamment par les conséquences de la crise sanitaire la production de l'exercice ressort en recul de 9,5 % tandis que la production stockée progresse de 27 %. Le retrait est particulièrement marqué sur le second semestre (- 21,5 %).

L'Export a représenté 55,4 % du chiffre d'affaires total contre 53,8 % l'année précédente. Le chiffre d'affaires de la maintenance a progressé pour sa part de 7 % et a représenté 14 % du chiffre d'affaires annuel.

Le taux de marge brute s'établit à 60 %, en retrait par rapport à l'exercice précédent qui intégrait des éléments non récurrents liés au dénouement de contrats à l'international. La marge brute a été particulièrement affectée au cours du second semestre par l'importante baisse d'activité ainsi que par l'augmentation de la production stockée (+ 57 % par rapport au 31 mars 2020).

Malgré une relativement bonne maitrise des coûts de personnel (- 5,3 %), le maintien de coûts fixes importants dans un contexte de baisse de la production a affecté le résultat d'exploitation.

Le résultat financier a été impacté par la faiblesse des taux d'intérêts et recule à 0,23 M€ contre 0,42 M€ en 2019.

Le résultat net s'établit à 2,60 M€ et vient renforcer une structure financière qui reste saine avec 79,04 M€ de fonds propres (après annulation des titres auto détenus pour 2,6 M€), contre 81,54 M€ au 30/09/2019, et une absence totale d'endettement.

La trésorerie nette ressort à 66,26 M€ au 30/09/2020 contre 67,3 M€ un an auparavant.



Faits marquants :

L'exercice a été marqué par la crise sanitaire et l'arrêt de la production du 17 mars jusqu'à début juin. Au cours de cette période 50 % des effectifs ont été placés en chômage partiel, la société ayant fait le choix de compléter à 100 % le salaire des personnels touchés.

Cet arrêt de la production ainsi que les difficultés de circulations ont entrainé des retards de livraison, d'installation et de mises en service.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité en France s'est poursuivie avec la fourniture d'équipements pour la quasi-totalité des sociétés d'autoroutes. Un contrat significatif avec le Groupe Vinci a par ailleurs été signé pour le contournement de Strasbourg.

L'entreprise a également remporté plusieurs succès commerciaux, notamment dans le domaine des parkings avec de nouvelles commandes du MIN de Marseille, des agglomérations de Nantes et de Toulouse, des villes de Thonon-Les-Bains et de Paris.

Un nouveau projet a été confié à GEA par Aéroports de Lyon et une première commande a été signée avec Aéroports de Paris.

Enfin, la réalisation de deux nouveaux parkings sécurisés pour poids lourds a été confiée à GEA (Sarreguemines et Euro Tunnel).

A l'international, GEA a poursuivi avec succès ses réalisations et plusieurs contrats ont été notamment signés en Grèce, en Pologne, au Portugal, en Croatie, au Maroc, en Tunisie, en Jamaïque, au Mexique, en Russie ou au Turkménistan (premier projet dans ce pays).

Le carnet de commandes fermes, exporté à 73 %, s'élevait au 30/09/2020 à 48,8 M€ contre 41,6 M€ au 30/09/2019.

Depuis la clôture, la société a remporté un appel d'offres pour l'équipement de plusieurs parkings de la Ville de Paris, dont notamment le parc Méditerranée de la Gare de Lyon.

Le chiffre d'affaires brut (non retraité des produits constatés d'avance) au premier trimestre de l'exercice en cours ressort en progression à 10,05 M€ contre 7,28 M€ un an auparavant, en raison notamment d'un déstockage ponctuel sur un projet à l'international. Le niveau d'activité pour l'exercice 2020/2021 reste cependant incertain compte tenu de l'atonie du marché Français, des retards au niveau des consultations internationales et des difficultés réglementaires de circulation liées à la crise sanitaire pour nos personnels techniques et commerciaux.

Le Directoire, avec l'accord du Conseil de Surveillance, proposera à l'assemblée générale du 31/03/2021 le versement d'un dividende de 1,40 € par action.

La société entend ainsi faire face aux conséquences de la crise sanitaire ainsi qu'aux difficultés pouvant résulter d'un niveau d'activité irrégulier au cours des prochaines années.

Code ISIN : FR 00000 53035

