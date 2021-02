18/02/2021 - 17:45

Un soutien financier de l'État de près d'un million d'euros pour moderniser les outils de production de GAUSSIN. Il permettra notamment de produire en série des véhicules à hydrogène

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce avoir été sélectionné par le Ministère chargé de l'Industrie comme lauréat de l'appel à projet « soutien aux investissements de la filière automobile » pour son projet NewLine. Cette reconnaissance va permettre au Groupe de bénéficier d'une subvention de l'État d'un montant de 993 786 euros, destinée à la modernisation du site GAUSSIN à Héricourt.

Doté de 600 millions d'euros sur la période 2020-2022, le fonds de soutien aux investissements de modernisation de la filière automobile vise à aider les entreprises à gagner en compétitivité à travers une accélération des investissements d'automatisation et de numérisation de leurs procédés industriels. Il s'inscrit lui-même dans le plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé en septembre 2020 par le Gouvernement, dont 35 milliards d'euros sont consacrés spécifiquement à l'industrie.

Un projet permettant notamment de produire en série des véhicules à hydrogène

Le projet NewLine, porté par GAUSSIN, a pour objectif de moderniser les outils de production tout en permettant la diversification des sources d'énergie des véhicules produits. Il permettra notamment de produire en série des véhicules à hydrogène. Le projet vise aussi à moderniser la ligne de production des véhicules à batteries afin de suivre l'évolution croissante de cette technologie et de permettre d'accroitre les volumes produits. Ces investissements permettront de conserver un avantage concurrentiel et de diminuer le temps de mise au point des prototypes avec pour objectif de pénétrer de nouveaux marchés plus rapidement et plus facilement.

Évalué à 1 762 000 euros, l'investissement de GAUSSIN dans ce projet sera ainsi pris en charge par l'État à plus de 56%.

« Je suis très fier et honoré que les pouvoirs publics soutiennent notre projet NewLine à travers cette subvention s'inscrivant dans le plan de relance du Gouvernement. NewLine va permettre d'accompagner la montée en puissance de GAUSSIN en augmentant notre capacité de production. En soutenant GAUSSIN, le Gouvernement a choisi de parier sur une filière automobile française d'avenir », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

Publication des comptes annuels : le 16 mars 2021

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

