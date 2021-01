21/01/2021 - 18:25

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la nomination de Daniel Hissel, universitaire de renom et lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS dans le domaine de l'hydrogène-énergie, au sein de son comité scientifique et stratégique ORIZON.

Daniel Hissel, nouveau membre du comité scientifique et stratégique ORIZON

Diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Ingénieurs Électriciens de Grenoble (ENSIEG) et d'un doctorat de l'École Nationale Supérieure d'Électrotechnique, d'Électronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications (ENSEEIHT) dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux systèmes électriques, Daniel Hissel apporte au comité scientifique et stratégique de GAUSSIN, le comité ORIZON, une expertise scientifique reconnue. Récemment distingué par la médaille de l'innovation du CNRS, expert de la pile à combustible, il pourra donner un avis éclairé sur les enjeux d'avenir pour le Groupe.

Après un début de carrière chez Alstom, Daniel Hissel est depuis 2006 Professeur des Universités à l'Université de Franche-Comté à Belfort et responsable d'une équipe de recherche au sein du laboratoire FEMTO-ST. Depuis 2020, il est aussi Directeur-Adjoint de la fédération nationale de recherche sur l'hydrogène du CNRS (FRH2), qui regroupe 27 laboratoires nationaux et environ 300 chercheurs. Ses principales activités de recherche concernent l'augmentation de l'efficience énergétique et de la durabilité des systèmes hydrogène-énergie. Il a publié plus de 500 articles et communications scientifiques dans des journaux internationaux et/ou des conférences internationales. Avant de recevoir en 2020 la Médaille de l'Innovation du CNRS pour ses travaux ayant conduit à des innovations marquantes dans le domaine de l'hydrogène-énergie, il a obtenu en 2017 la Médaille Blondel pour ses travaux en vue de l'industrialisation des systèmes pile à combustible.

Guillaume Pepy (à gauche) et Daniel Hissel (à droite), deux personnalités reconnues pour accompagner Christophe Gaussin (centre)

Une nomination au service de la montée en puissance de GAUSSIN

Cette nomination d'une personnalité à l'expertise reconnue est destinée à accompagner le Groupe dans sa montée en puissance.

« Je suis fier et honoré de l'arrivée parmi nous de cet expert reconnu. Professeur et chercheur émérite, Daniel apportera pour sa part, j'en suis sûr, un avis précieux au sein du comité ORIZON, qui permettra d'accompagner au mieux la politique d'innovation du Groupe. Je pense à son expertise sur les applications routières ou stationnaires des technologies du marché de l'hydrogène portant notamment sur la sureté de fonctionnement, ou encore la formation aux nouveaux métiers de la filière jusqu'aux technologies de véhicules autonomes. Sa contribution va être appréciée en vue des lancements de nouveaux véhicules H2 cette année, alors que nous prévoyons le lancement de 6 nouveaux véhicules », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

Publication des comptes annuels : le 16 mars 2021

Salon de L'intelligence Artificielle à Belfort : 16 et 17 juin 2021

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.gaussin.com

Contacts

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe Gaussin, [email protected] Nicolas Daniels, [email protected]

+33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, [email protected]

+33(0)6.28.93.03.06

Retrouver toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com