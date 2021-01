14/01/2021 - 18:00

GAUSSIN ASIA-PACIFIC va faciliter la conclusion de nouveaux partenariats pour accélérer la commercialisation des véhicules électriques et à hydrogène du groupe

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la création d'une filiale Asie-Pacifique dont le siège sera à Singapour. Présidée par William LEE, cette nouvelle entité sera en charge du déploiement des gammes de véhicules électriques et à hydrogène GAUSSIN à travers les pays de la région : Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie, Nouvelle Zélande et les pays de l'ASEAN. Une stratégie qui passera en particulier par l'octroi de licences à des partenaires locaux.

GAUSSIN affirme ainsi son ambition de devenir un acteur-clef de l'écosystème de mobilité verte pour les personnes et les marchandises sur l'ensemble du continent asiatique, où la Chine est notamment le premier marché mondial des véhicules de transport et de logistique.

William Lee, le choix d'un expert de la région APAC

Diplômé de l'Université du Texas et d'un MBA de l'Université Golden Gate à San Francisco, William Lee, de nationalité singapourienne, dispose de compétences reconnues en matière de développement commercial et de marketing, ainsi qu'en matière de gestion de la qualité et d'ingénierie.

William Lee a occupé précédemment le poste de Senior Vice President, en charge de la robotique et des systèmes autonomes, au sein de Singapore Technologies Engineering Land System, fournisseur majeur de systèmes de mobilité intégrés et de solutions de sécurité dans les domaines de la défense, de la sécurité intérieure et du commerce. À ce poste, il était notamment responsable de l'activité Automatisation de la logistique. Avant de rejoindre ST Engineering, William Lee a occupé le poste de Senior Vice President et President & CEO de la région Asie-Pacifique auprès de MAN Truck & Bus AG, filiale du constructeur allemand de machines et véhicules industriels MAN. Cette expérience lui a permis de construire un excellent réseau, qu'il pourra déployer en vue de développer l'activité Camions de GAUSSIN et d'accélérer les ventes et l'activité de licences du Groupe. Le développement commercial sera ainsi au cœur de ses enjeux.

L'ambition de devenir un acteur clé du futur écosystème vert de la région

Cette nomination intervient dans une région Asie Pacifique très dynamique pour le Groupe. GAUSSIN a déjà expédié en ce début d'année 7 tracteurs portuaires APM FULL ELEC et livré 7 remorques portuaires TT à l'opérateur portuaire Néo-Zélandais CentrePort basé à Wellington (Cf CP du 7 janvier 2021)

« Je suis très heureux d'intégrer le Groupe Gaussin, un fournisseur mondialement reconnu de solutions innovantes pour la mobilité verte, commente William Lee. Notre objectif sera de déployer la gamme de véhicules électriques (VE) et à hydrogène (HFCV) GAUSSIN destinée au transport de marchandises et de personnes. Nous aiderons ainsi les grandes économies développées de l'Asie Pacifique à respecter leurs engagements en matière de neutralité carbone. Nous travaillerons avec des partenaires partageant les mêmes idées par le biais d'accords de licence afin d'accélérer la mise en place de nos solutions. Nous sommes pleinement engagés à être un acteur clé du futur écosystème vert de la région ».

« Je suis très fier et honoré que William prenne les commandes de nos activités dans la région. Il apporte une expérience managériale de 30 ans dans la région Asie-Pacifique, un très bon réseau et une parfaite connaissance du paysage économique de la région », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

Hydrogen Business For Climate : les 13 & 14 janvier 2021 à Belfort

Publication des comptes annuels : le 16 mars 2021

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

