06/01/2021 - 18:00

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0010342329), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la livraison de 7 tracteurs portuaires APM FULL ELEC et de 7 remorques portuaires TT à l'opérateur portuaire Néo-Zélandais CentrePort basé à Wellington. L'expédition par bateau aura lieu en janvier 2021 pour les APM tandis que les TT ont été réceptionnés en décembre 2020.

Les sept APM 75T Full Elec expédiés à CentrePort

CentrePort, le premier centre intermodal en Nouvelle-Zélande

Situé à Wellington, CentrePort (CPL) est le centre intermodal le plus stratégique de Nouvelle-Zélande, reliant les services routiers, ferroviaires, nationaux et internationaux de transport maritime. La situation géographique centrale de CentrePort, son port naturel en eau profonde abrité et ses installations portuaires modernes lui permettent d'offrir une large gamme de services de fret et de logistique.

Gaussin, accélérateur de la transition vers le transport zéro-émission

La Nouvelle-Zélande a adopté en 2019 une loi "Zéro carbone" qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau quasi neutre d'ici 2050. Le transport maritime international et les opérations portuaires sont une source importante d'émissions de carbone. Par conséquent, la réduction des émissions dans ces secteurs est un objectif majeur et mondial.

En choisissant des tracteurs portuaires entièrement électriques, CentrePort prend un engagement majeur pour l'environnement. Le tracteur portuaire APM 75T de Gaussin contribuera à décarboniser totalement le transport horizontal de conteneurs dans le port de Wellington.

« L'investissement dans des véhicules électriques fait partie du programme de régénération de CentrePort. Cet engagement représentera un atout logistique majeur au 21e siècle au profit de l'économie, de la ville, de la communauté et de la région », a déclaré Derek Nind, directeur général de CentrePort. « Cet investissement nous permet également de disposer de solides moteurs d'activité, en offrant un système de chaîne d'approvisionnement plus efficace avec des coûts de fonctionnement plus faibles et des émissions moins importantes. CentrePort est enthousiaste et reconnaissant de travailler avec l'équipe très talentueuse de Gaussin pour nous aider à atteindre ces objectifs. »

Performances et spécifications de l'APM 75T « HE »

L'APM 75T HE est un tracteur portuaire entièrement électrique pour le transport de conteneurs. Il est équipé de batteries LMP® Lithium Métal Polymère, une technologie insensible aux variations de température entre -20 et +160°C, conçue et produite par Blue Solutions. Le tracteur portuaire électrique APM 75T HE de Gaussin permet de réaliser d'importantes économies d'exploitation en termes de maintenance et d'énergie, de viser 0 émission et pollution sonore, tout en augmentant la productivité, le confort de conduite et la sécurité

La version d'APM 75T HE intègre plusieurs des nouveaux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) disponible en option dont l'affichage tête haute (UHD), le système de détection de fatigue du chauffeur ainsi qu'un kit de capteur destiné à la détection d'obstacle.

Le tracteur portuaire électrique APM 75T combiné à la remorque portuaire TT 65T est la solution parfaite pour soutenir CentrePort dont la stratégie vise à mener ses opérations de la manière la plus efficace et la plus respectueuse de l'environnement.

« La livraison de cette commande d'APM 75T à CentrePort constitue une première pour GAUSSIN en Nouvelle-Zélande. Je tiens à remercier cet important opérateur portuaire pour sa confiance, qui nous honore. Nous partageons le même désir de lutter contre le réchauffement climatique et de décarboner les opérations portuaires. GAUSSIN est pionnier dans cet engagement, qui est aussi l'une de ses raisons d'être. C'est aussi le succès de nos modèles APM Full Elec et Terminal Trailers qui est une nouvelle fois confirmé », a déclaré Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.gaussin.com

A propos de CentrePort

En tant qu'acteur majeur des chaînes d'approvisionnement à l'import et à l'export, CentrePort est idéalement placé pour aider ses clients à résoudre les problèmes logistiques, à améliorer leur efficacité et à réduire les coûts. Nos relations étroites avec les prestataires de services dans les secteurs du transport et de la logistique nous permettent de réunir les parties clés afin de développer des solutions innovantes pour la chaîne d'approvisionnement au nom de nos clients. Les installations du port comprennent un terminal à conteneurs moderne et entièrement équipé ainsi que des quais réservés aux marchandises conventionnelles. Les autres spécificités incluent un terminal de croisière international, un entrepôt frigorifique de pointe, un dépôt de réparation et de stockage de conteneurs, un service spécialisé d'emballage et de déballage de conteneurs, et des installations équipées pour la manutention et le stockage de cargaisons spécialisées telles que les poudres en vrac, les produits forestiers, les produits frais et les liquides en vrac, y compris les produits chimiques et le pétrole.

