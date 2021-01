04/01/2021 - 19:05

Cette nouvelle entité stratégique va accélérer la commercialisation des véhicules électriques et à hydrogène GAUSSIN suite aux partenariats stratégiques signés avec Magna, Plug Power et Robotic Research

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce son implantation aux Etats-Unis à travers la création de GAUSSIN NORTH AMERICA, une filiale détenue à 100% et basée à New York. Christophe Gaussin est le CEO de la nouvelle entité qui dirigera les activités de GAUSSIN en Amérique du Nord.

Une série de partenariats stratégiques en Amérique du Nord

La création de GAUSSIN NORTH AMERICA fait suite à la signature de partenariats et accords commerciaux stratégiques ces derniers mois avec des groupes nord-américains, première étape d'un déploiement à grande échelle outre-Atlantique. Fin novembre, GAUSSIN a annoncé un accord avec Magna International (NYSE : MGA) par lequel ce dernier concède à GAUSSIN une licence exclusive mondiale pour son châssis modulaire destiné aux applications de poids lourds routiers électriques et à hydrogène. Cet accord, d'une durée de 20 ans, fait entrer GAUSSIN sur le marché du poids lourd routier (Cf le CP du 26 novembre 2020).

Toujours fin novembre, GAUSSIN et Plug Power Inc. (NASDAQ : PLUG) ont annoncé un partenariat visant à mettre sur le marché en 2021 une gamme de véhicules de transport Gaussin motorisés par ProGen avec l'objectif de décarboniser l'écosystème logistique (Cf CP du 30 novembre 2020). Enfin, mi-décembre, GAUSSIN et Robotic Research LLC ont annoncé un accord stratégique pour collaborer à la fourniture de solutions de véhicules autonomes avec la technologie AD Kit de Robotic Research aux opérations de flottes dans leurs secteurs cibles respectifs (Cf CP du 17 décembre 2020).

Une forte demande pour des véhicules zéro émission et intelligents

GAUSSIN dispose aujourd'hui d'une reconnaissance internationale lui permettant d'aborder le marché nord-américain, l'un des plus importants au monde pour les secteurs du transport et de la logistique. « Les partenariats noués avec plusieurs leaders mondiaux ont confirmé l'avance de la technologie GAUSSIN dans le domaine de la mobilité propre et autonome. Nous sommes prêts aujourd'hui à un déploiement commercial de nos gammes portuaires, aéroportuaires, logistiques et smart cities sur l'immense marché nord-américain qui profite aujourd'hui d'une forte dynamique vers les solutions de transport zéro émission et intelligentes. Nos partenariats stratégiques vont considérablement réduire les risques d'exécution et accélérer notre pénétration du marché », déclare Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

Les véhicules électriques Gaussin sont phase d'essais chez les principaux acteurs de la logistique et du E-commerce aux États-Unis

Cette accélération s'explique en grande partie par le boom du E-commerce et des besoins logistiques de tous les grands acteurs du secteur. GAUSSIN récolte ainsi les fruits de son déploiement de ces dernières années en Europe où le Groupe équipe déjà des dizaines de centres logistiques. Pour renouveler ce succès outre-Atlantique, il était important de disposer d'une implantation américaine dédiée, capable de gérer en direct les grands comptes de la logistique et du E-commerce.

GAUSSIN déploiera l'ensemble de ses gammes dans leurs versions électriques et à hydrogène, avec chauffeurs ou autonomes. La future gamme de poids lourds, actuellement en développement, sera également commercialisée avec une ouverture des pré-commandes dès le 1er trimestre 2021.

Un immense marché zéro émission dans le transport et la logistique

Le marché américain des véhicules de transport et de logistique est le deuxième au monde après celui de la Chine. Les récentes initiatives du gouvernement nord-américain créant des incitations financières pour les camions électriques sous forme de subventions et d'allégements fiscaux, le renforcement de la réglementation sur les émissions et la baisse du prix des batteries offrent des opportunités de croissance aux entreprises comme Gaussin, en rendant les achats de camions électriques plus attractifs que ceux des camions diesel.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

