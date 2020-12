15/12/2020 - 18:00

Partenaire en 2021 de l'équipe Rebellion, le Groupe participera en première mondiale avec un camion GAUSSIN 100% hydrogène aux éditions 2022-2024 du rallye raid

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce sa participation au plus grand rallye raid du monde, le Dakar, en tant que partenaire de l'équipe suisse Rebellion pour l'édition 2021 puis en tant que participant à la course sous la bannière GAUSSIN à partir de l'édition 2022.

Le soutien en janvier 2021 à l'équipe suisse Rebellion, équipée de deux voitures et d'un camion d'assistance, permettra au Groupe de préparer le Dakar 2022 et de se familiariser avec l'environnement de la course, en lui donnant un statut d'observateur.

À partir de l'édition 2022, et jusqu'en 2024 au moins, GAUSSIN sera la 1ere équipe au monde Camions 100% hydrogène à concourir au célèbre rallye. Le Groupe participera avec ses propres véhicules à hydrogène, conçus spécialement pour l'épreuve. GAUSSIN fera appel à une équipe de pilotes chevronnés pour l'occasion. Cette première mondiale a pour objectif d'établir le record d'autonomie dans la catégorie des camions à hydrogène, mais aussi de démontrer la fiabilité et la sûreté de la technologie GAUSSIN, l'un des pionniers dans ce domaine.

Camion à hydrogène Gaussin (illustration)

Réunir un savoir-faire technologique inégalé au service de la performance

Gaussin aborde ce défi avec un esprit ouvert en vue de réunir les meilleures compétences et un savoir-faire technologique inégalé. La préparation de l'épreuve s'accompagnera ainsi de nouveaux partenariats technologiques avec de grands acteurs de la filière hydrogène.

Une vitrine de la performance de GAUSSIN dans les véhicules propres

Lancé en 1978 et longtemps connu sous le nom de Paris-Dakar, le Dakar est le plus célèbre rallye-raid du monde. Organisée dès l'origine et jusqu'en 2008 en Afrique, puis de 2009 à 2019 en Amérique du Sud, l'épreuve a eu lieu en Arabie Saoudite en 2020 et continuera à traverser le territoire saoudien jusqu'en 2024 au moins. Elle bénéficie d'une couverture médiatique considérable : diffusée par 70 chaînes de télévision dans 190 pays, la compétition a aussi fait l'objet de près de 90 millions de vues sur les réseaux sociaux en 2020 – des statistiques en forte augmentation par rapport à 2019.

Alors que le Dakar s'est donné pour objectif une course 100% « vert » en 2030, avec des étapes de conversion progressive à partir de l'édition 2025, GAUSSIN souhaite anticiper cette transition énergétique en s'investissant dès à présent dans la compétition. La cause environnementale est au cœur des ambitions de GAUSSIN et le Dakar est pour le Groupe une nouvelle occasion de prendre part et d'accélérer dans la transition énergétique en faveur d'un transport décarboné.

« Le Dakar est l'événement rallye-raid le plus prestigieux au monde avec une audience internationale extrêmement large, et un capital sympathie particulier auprès des Français. GAUSSIN se reconnaît par ailleurs dans les valeurs de dépassement et d'engagement passionné que le Dakar représente. La volonté affichée par ses organisateurs de réduire l'empreinte carbone de l'événement renforce encore l'attrait du Dakar pour GAUSSIN, qui est fier d'en faire une nouvelle vitrine de son savoir-faire dans le développement de véhicules à hydrogène », se réjouit Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

