14/12/2020 - 07:00

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), leader dans le domaine de la mobilité propre et intelligente des marchandises et des personnes, a procédé dimanche 13 décembre aux essais des premiers véhicules électriques assemblés au Qatar dans la zone franche de Ras Bufontas. Le Groupe a déployé le premier lot de tracteurs portuaires électriques - l'APM 75T – destinés à QTerminals, opérateur portuaire qui gère et exploite le port maritime de Hamad.

Les essais des véhicules électriques ont eu lieu devant l'usine de Gaussin Advanced Mobility Electric « GAME », filiale de Gaussin et Al Attiya Motors and Trading Co. dans la zone franche de Ras Bufontas, en présence de S.E. Ahmad bin Mohammed Al-Sayed, ministre d'État et président de QFZA, de S.E. Franck Gellet, ambassadeur de France au Qatar, du capitaine Abdulla Mohamed Al-khanji, PDG de Qatar Ports Management Co. (Mwani Qatar), S.E. Abdul Aziz Al Attiya, président de Al Attiya Motors and Trading Co, M. Christophe Gaussin, PDG du Groupe Gaussin, ainsi que M. Neville Bissett, directeur général de QTerminals.

Les tracteurs électriques APM 75T présentés au cours de la cérémonie

Les véhicules entièrement électriques réduiront les émissions de carbone du port maritime de Hamad et soutiendront l'ambition nationale du Qatar en faveur de l'adoption de véhicules électriques dans le secteur des transports publics du pays. Ces véhicules sont capables de fonctionner par temps chaud, ce qui est essentiel pendant les mois d'été au Qatar et dans la région du Golfe, lorsque les températures peuvent dépasser 50°C.

GAUSSIN a annoncé en juillet 2020 la signature d'une licence exclusive de 20 ans avec le groupe Al Attiya, couvrant ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart Cities, ainsi que la création d'une joint-venture appelée GAME (Gaussin Advanced Mobility Electric) visant à assurer le succès à long terme du partenariat entre les deux acteurs et à accélérer le déploiement de Gaussin Smart et des véhicules zéro émission au Qatar et dans la région.

Pour marquer l'occasion, S.E. le ministre des transports et des communications Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti a déclaré que la production du premier lot de tracteurs électriques pour le transport de conteneurs sur le port de Hamad au Qatar s'inscrit dans la vision du ministère pour soutenir la fabrication nationale et le déploiement des dernières technologies qui sont basées sur la durabilité environnementale et l'énergie propre. Cette étape, a-t-il ajouté, soutient également le programme du ministère visant à renforcer l'industrie, l'expertise et la technologie locale, en plus de localiser au Qatar les processus opérationnels réels de plusieurs projets de mobilité, de transport et de communication de manière à encourager l'esprit d'investissement des entreprises nationales, en vue de réaliser la vision nationale du Qatar pour 2030.

S.E. le ministre a affirmé que la production de ce type de tracteurs portuaires servira la stratégie des véhicules électriques que le MOTC a développée avec les organismes concernés et qui vise à soutenir l'agenda du pays pour un avenir vert. Il a conclu que d'autres usines de véhicules électriques, qui seront établies dans les zones franches du Qatar, contribueront de manière significative à l'évolution rapide des véhicules électriques et à la réalisation de la vision nationale.

S.E. Ahmed bin Mohamed Al Sayed, ministre d'État et président de QFZA a déclaré : « Il s'agit d'une étape passionnante pour la vision du Qatar qui consiste à fournir des solutions de transport et de mobilité à énergie propre pour l'ensemble du pays. La production des tout premiers véhicules électriques au Qatar, ici, dans les "zones franches", montre que notre ambition de devenir le principal centre régional du secteur de la mobilité des véhicules électriques devient rapidement une réalité. La QFZA a un rôle clé à jouer pour soutenir la vision nationale en attirant au Qatar des entreprises de premier plan comme Gaussin. L'infrastructure avancée des zones franches du Qatar, l'accès optimisé à la chaîne d'approvisionnement grâce à nos offres logistiques et l'entrée sans faille sur les marchés locaux et régionaux sont des facteurs clés qui font de nous une destination d'investissement attrayante pour les secteurs des véhicules électriques et de la mobilité ».

Abdul Aziz Al Attiya, président de Al Attiya Motors and Trading Co. a déclaré : « Al Attiya Motors and Trading Company est très fière de s'associer à Gaussin pour construire ces véhicules spécialisés entièrement électriques au Qatar. Ces véhicules ont été conçus pour faire face aux rudes conditions estivales et contribuer positivement à la réduction des émissions de carbone du port maritime de Hamad. Ils soutiennent l'initiative "Made in Qatar" inspirée par la vision sage de Son Altesse l'Émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ainsi que la poursuite de la Vision nationale du Qatar pour 2030. Nous sommes très fiers de notre partenariat avec les zones franches du Qatar et reconnaissants du soutien inégalé fourni par QFZ pour nous permettre de nous lancer dans une entreprise commerciale aussi révolutionnaire. Le début de la production marque le début de la fabrication des machines les plus avancées technologiquement, destinées à desservir les ports maritimes, les aéroports, la logistique et les villes intelligentes du Qatar, tout en promettant d'offrir des opportunités exceptionnelles qui bénéficieront à la fois à la région et au monde entier ».

Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN, a déclaré : « Après avoir annoncé en janvier dernier la signature d'un contrat pour l'acquisition par QTerminals de 22 tracteurs portuaires APM 75T HE, nous avons renforcé notre position au Qatar avec l'annonce en juillet d'un partenariat avec Al Attiya et d'une joint-venture avec cet acteur majeur dans le pays. Pour GAUSSIN, la mise en service du premier véhicule assemblé au Qatar est la concrétisation de notre expansion régionale et un signe encourageant de la coopération croissante entre Gaussin et ses partenaires qataris qui promet un avenir brillant, au service de nos ambitions environnementales communes. C'est un symbole qui me tient à cœur, alors que le monde célèbre les 5 ans de l'accord de Paris sur le climat ratifié par 197 pays ».

M. Neville Bissett, PDG de QTerminals, a déclaré : « La société a l'intention d'utiliser l'APM 75T dans le port de Hamad (Container Terminal 2), pour lequel l'opérateur a obtenu la concession en novembre 2018 du ministère des Transports et des Communications du Qatar. Les tracteurs contribueront de manière significative à la réalisation de ses objectifs de développement durable et s'inscriront dans le cadre des efforts de QTerminals pour réduire son empreinte carbone dans le port de Hamad. Les tracteurs APM 75T HE peuvent fonctionner efficacement dans les climats chauds et humides. Ils sont également plus sûrs et plus faciles à entretenir que les tracteurs traditionnels à moteur diesel ».

À propos de Gaussin

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS Page 3 sur 4 dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ». GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.gaussin.com

À propos de Qatar Free Zone

L'Autorité des zones franches du Qatar (QFZA) a commencé ses activités en 2019 pour stimuler la croissance économique, superviser et réglementer les zones franches de classe mondiale au Qatar, ainsi que pour garantir les investissements fixes au sein des zones. Les zones franches du Qatar (QFZ) offrent des opportunités et des avantages exceptionnels aux entreprises qui cherchent à s'établir et à se développer au niveau régional et mondial, en fournissant des infrastructures de qualité, une main-d'œuvre qualifiée, une participation étrangère à 100 %, l'accès à des fonds d'investissement, des exonérations fiscales et des possibilités de partenariat avec des entités qataries.

À propos de AL-ATTIYA MOTORS AND TRADING CO. (AMTC)

Le groupe Al Attiya, l'un des principaux groupes d'entreprises familiales du Qatar, est né des efforts et de la vision sans compromis de son fondateur, feu Mohammed Bin Abdallah Al Attiya, pour construire un avenir pour le Qatar et sa famille grâce au développement d'entreprises locales engagées dans l'intégrité, la responsabilité sociale et un service client de qualité supérieure. Il a fondé, il y a plus de 40 ans, certaines des premières entreprises industrielles du Qatar qui fonctionnent encore aujourd'hui ; et il a jeté les bases du groupe diversifié et étendu d'aujourd'hui. Le groupe de sociétés Al-Attiya est l'une des plus grandes entreprises privées du Qatar. Il détient les droits de distribution exclusifs de certaines des plus grandes marques mondiales ainsi que de ses propres marques qataries uniques. Il comprend certaines des entreprises locales les plus innovantes et les plus avant-gardistes, avec le meilleur de la technologie importée et des produits rentables. Le groupe Al Attiya couvre un large éventail de secteurs, notamment l'automobile, l'immobilier, l'ingénierie, la fabrication, le conseil, l'informatique et la formation. Depuis plus de 4 décennies, AL-ATTIYA MOTORS AND TRADING CO. (AMTC) a acquis une vaste expérience et un succès continu dans divers secteurs d'activité grâce à la vision originale de son fondateur "Croître lentement, régulièrement mais sûrement". Aujourd'hui, Al Attiya Motors figure parmi les cinq premières entreprises automobiles du Qatar, fournissant des services à la clientèle de classe mondiale et des marques réputées dans les secteurs des voitures, des camions, des équipements de construction, des lubrifiants et des pneus.

À propos de QTerminals

QTerminals est une société d'exploitation de terminaux créée conjointement par Mwani Qatar (51 % des parts) et Milaha (49 % des parts) pour fournir des services de conteneurs, de marchandises générales, de navire roulier (RORO), de bétail et d'approvisionnement offshore dans la phase 1 du port de Hamad, la porte d'entrée du Qatar pour le commerce international. QTerminals est chargé de permettre les importations et les exportations du Qatar, ses flux commerciaux maritimes et de stimuler la croissance économique locale et régionale.

En mettant l'accent sur l'emploi et la rétention des meilleurs talents, QTerminals vise à être le meilleur opérateur de terminaux de la région en termes de qualité globale de service et de satisfaction des clients. Sa vision à long terme est d'être reconnue au niveau international comme l'opérateur de terminal le plus fiable et un catalyseur de la croissance économique continue du Qatar.

Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin, [email protected]

+33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communications

Nicolas Daniels, [email protected]

+33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, [email protected]

+33(0)6.28.93.03.06

Retrouver toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de Gaussin et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Gaussin attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Gaussin opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de Gaussin, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel Gaussin opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. Gaussin ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.