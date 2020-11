30/11/2020 - 07:00

Une nouvelle étape dans l'objectif d'un écosystème logistique décarboné au moyen de l'hydrogène vert

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, et Plug Power Inc. (NASDAQ : PLUG), l'un des principaux fournisseurs de moteurs à hydrogène et de solutions de ravitaillement permettant la mobilité électrique, annoncent un partenariat visant à mettre sur le marché en 2021 une gamme de véhicules de transport Gaussin motorisés par ProGen avec l'objectif de décarboniser l'écosystème logistique. Les solutions intégrées, allant des tracteurs pour terminaux Gaussin alimentés par ProGen aux véhicules autonomes, utiliseront de l'hydrogène vert produit par la meilleure solution d'électrolyseur PEM de Plug Power.

Un lancement commercial des premiers véhicules prévu début 2021

Gaussin, un pionnier des véhicules logistiques à hydrogène, dispose de plus de deux décennies d'expérience dans le déploiement de véhicules sans émissions en Europe, au Moyen-Orient et en Asie dans les centres logistiques, les ports maritimes et les aéroports. En intégrant les moteurs à hydrogène ProGen de Plug Power, leader du secteur, Gaussin se positionne encore davantage comme un équipementier clé dans l'économie émergente de l'hydrogène. Plug Power et Gaussin cibleront de nouveaux marchés pour l'hydrogène, notamment les centres logistiques, les ports maritimes et les aéroports en Europe, aux États-Unis et à travers le monde. Les premiers véhicules devraient être disponibles sur le marché au début de l'année 2021.

Plug Power est le premier fournisseur de moteurs à pile à combustible à hydrogène et le plus grand utilisateur d'hydrogène liquide au monde. La société fournit des solutions de piles à hydrogène et à combustible pour les applications de mobilité électronique, en proposant une gamme de piles à combustible de 30 à 125 kW pour les parcs de véhicules lourds et les véhicules routiers. Les moteurs modulaires à pile à combustible ProGen de Plug Power s'échelonnent entre 30 à 125 kW, et sont conçus pour que des constructeurs équipementiers comme Gaussin puissent les intégrer dans des véhicules à zéro émission. La société met en œuvre une stratégie visant à accélérer son activité d'électrolyseur PEM aux États-Unis et en Europe, en exploitant les canaux de distribution et en développant un réseau évolutif de plusieurs mégawatts pour la production d'hydrogène vert.

Promouvoir des solutions à hydrogène vert aux États-Unis, en Europe et ailleurs

« Nos partenariats avec les équipementiers leaders, comme Gaussin, nous permettent de mettre en place des solutions écologiques pour l'hydrogène aux États-Unis, en Europe et au-delà », déclare Andy Marsh, PDG de Plug Power. « Nous travaillons à l'intégration des moteurs ProGen dans les applications de transport de marchandises et de véhicules routiers avec les meilleurs partenaires de chaque catégorie pour rendre les marchés du fret et de la logistique plus écologiques grâce à nos solutions d'hydrogène vert et d'énergie durable ».

« Gaussin salue ce nouveau partenariat avec Plug Power alors que le Groupe poursuit sa pénétration du marché des véhicules de transport de marchandises durables. En effet, Plug Power a déployé plus de 38 000 systèmes de piles à combustible pour l'e-mobilité, plus que quiconque dans le monde », déclare Christophe Gaussin, PDG de Gaussin. « L'hydrogène est une solution de carburant stratégique à l'échelle mondiale, et Gaussin entend être un fournisseur de solutions de premier plan pour les véhicules zéro émission. Cet écosystème unique est suffisamment mature pour un déploiement rapide de la gamme de véhicules à hydrogène et autonomes de GAUSSIN dans les centres logistiques, les ports, les aéroports et maintenant sur les routes avec des poids lourds porteurs et tracteurs. »

Ce partenariat est également une nouvelle étape pour Gaussin en Amérique du Nord après la signature récente d'un partenariat avec Magna, le géant canadien des technologies de la mobilité. Il devrait contribuer à renforcer les activités de Gaussin avec les géants de la logistique et du e-commerce. Gaussin vise en effet à fournir un excellent service local pour la maintenance et la mise en service d'équipements, notamment des batteries et des piles à combustible.

L'hydrogène, un pilier de la croissance future et de la compétitivité mondiale de l'UE

Le secteur des transports est connu comme l'un des plus grands consommateurs de carburant du marché mondial de l'énergie. L'hydrogène est un carburant avantageux qui fait l'objet d'une promotion particulière en Europe, où le diesel sera interdit dans certaines grandes villes dès 2024. Comme le souligne la stratégie industrielle de l'hydrogène de la Commission européenne, cette énergie est un "pilier" de la croissance et de la compétitivité de l'Union européenne à l'échelle mondiale. L'hydrogène joue également un rôle de premier plan dans le "Green Deal" européen, qui vise à faire de l'Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Selon McKinsey & Company, l'économie mondiale de l'hydrogène pourrait atteindre 2 500 milliards de dollars d'ici 2050. L'hydrogène est idéal pour cette industrie en tant que carburant propre, rentable et à forte densité énergétique (3x essence ou diesel).

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

À propos de Plug Power

Plug Power développe l'économie de l'hydrogène en tant que principal fournisseur de solutions complètes de piles à combustible à hydrogène (HFC) clés en main. La technologie innovante de la société alimente les moteurs électriques avec des piles à combustible à hydrogène dans le cadre d'un changement de paradigme en cours dans les secteurs de l'électricité, de l'énergie et des transports pour faire face au changement climatique et à la sécurité énergétique, tout en apportant des gains d'efficacité et en répondant aux objectifs de durabilité.

Plug Power a créé le premier marché commercialement viable pour la technologie des piles à combustible à hydrogène (HFC). En conséquence, la société a déployé plus de 38 000 systèmes de piles à combustible pour l'e-mobilité, plus que quiconque dans le monde, et est devenue le plus grand acheteur d'hydrogène liquide, ayant construit et exploité une autoroute de l'hydrogène à travers l'Amérique du Nord. Plug Power offre une proposition de valeur significative aux clients finaux, y compris des avantages environnementaux significatifs, des gains d'efficacité, un ravitaillement rapide et des coûts opérationnels réduits.

La solution GenKey à intégration verticale de Plug Power relie tous les éléments essentiels à l'alimentation, au carburant et à la fourniture de services à des clients tels qu'Amazon, BMW, The Southern Company, Carrefour et Walmart. L'entreprise s'appuie désormais sur son savoir-faire, son architecture modulaire de produits et ses clients fondateurs pour se développer rapidement sur d'autres marchés clés, notamment les véhicules routiers à émissions zéro, la robotique et les centres de données.

