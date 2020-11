16/11/2020 - 17:45

Avertissement sur l'arrivée à son terme de la période d'exercice des BSAR

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires et l'Assemblée Générale des porteurs de BSAR de la société du 16 novembre 2020 n'ont pas pu se tenir sur deuxième et dernière convocation, les quorums requis n'ayant pas été atteints.

Par conséquent, la Société indique aux porteurs de Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR) émis dans le cadre du prospectus portant le visa de l'AMF n°13-581 en date du 30 octobre 2013 que ceux-ci ont jusqu'au 29 novembre 2020 (inclus) pour exercer leurs BSAR à une parité de 10 BSAR pour 1,05 action de la Société à un prix d'exercice de 4,50 euros par action.

Les BSAR qui n'auront pas été exercés au plus tard le 29 novembre 2020 deviendront caducs et perdront toute valeur, de sorte que les porteurs de BSAR qui n'exerceront pas leurs BSAR au plus tard à cette date perdront la totalité de leur investissement en BSAR.

Prochains rendez-vous

Publication CA 2020 et carnet de commandes du groupe GAUSSIN : 12 janvier 2021

Salon « Hydrogen Business for Climate » à Belfort : 13 et 14 janvier 2021

Salon de L'intelligence Artificielle à Belfort : 16 et 17 juin 2021

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

