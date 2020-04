09/04/2020 - 18:30

GAUSSIN annonce un nouveau contrat pour la fourniture d'une flotte d'AGV pour le transport autonome de charges lourdes en milieu industriel

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce un nouveau contrat avec la société PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment) pour la fourniture d'une solution clé en main de transport automatisé destiné aux flux de marchandises en site industriel extérieur.

AGV « IHD » (Industrial Heavy Duty) destiné à l'automatisation du transport de marchandise en site Industriel

Les AGV « IHD » d'une capacité de 40 tonnes sont basés sur les plateformes modulaires de véhicules FULL ELEC existants et permettent d'apporter une solution rapide à une problématique d'automatisation de flux pour les sites industriels.

La solution AGV « IHD » proposée à PRB sera supervisée par un logiciel de gestion de flotte fourni par GAUSSIN permettant l'attribution des tâches à chaque véhicule et du chemin optimal pour exécuter les différentes missions.

Les véhicules évolueront en milieu extérieur avec un système de navigation sans infrastructure et seront combinés au système de Docking Station pour la prise et dépose autonome de marchandise.

1ère phase d'un projet innovant

Ce 1er contrat avec PRB, leader français de l'enduit de façade, fait suite à une étude de simulation de flux détaillée, livrée en janvier dernier, qui a permis de dimensionner le projet dans sa totalité. Les véhicules permettront de transporter l'intégralité des flux de production de l'usine PRB située à La Mothe-Achards (85).

En confiant cette commande à GAUSSIN, PRB prend ainsi une nouvelle orientation vers l'industrie du futur (4.0) avec la volonté forte de digitaliser son unité principale de production. La livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2020.

Vidéo : https://youtu.be/2kTWfuOgSsg

Le déploiement de cette flotte de 3 véhicules va permettre d'optimiser les opérations de manutention des différents produits et ainsi éviter les opérations de reprises de palettes disposées à même le sol en bout de ligne de production.

Jean-Jacques LAURENT, Président du groupe PRB, déclare : « La présentation d'une étude de simulation détaillée prenant en compte les contraintes de notre site de production nous a permis de concevoir avec GAUSSIN une solution logistique autonome répondant à notre besoin. Aujourd'hui, trop de produits sont déposés au sol et nécessitent des reprises par chariots élévateurs qui s'avèrent coûteuses pour l'entreprise. Cette commande va nous permettre de nous orienter vers l'industrie 4.0 dans la continuité de nos lignes de production, étant donné que ces véhicules vont gérer en toute autonomie une partie importante de notre production en fonctionnant 24h sur 24. »

Christophe GAUSSIN, Président directeur général de GAUSSIN, conclut : « La crise sanitaire engendrée par le covid-19 impacte les fondamentaux de tous les secteurs, et en particulier celui du transport qui représente environ 10% du PIB mondial. Le Groupe GAUSSIN observe, à travers les récents appels d'offres, une accélération de la transformation digitale au service de l'industrie 4.0. Il est important de souligner que notre groupe a massivement investi ces dernières années dans une nouvelle gamme de véhicules électriques innovants, autonomes avec ou sans chauffeurs, répondant à cette nouvelle demande mondiale pour plus d'automatisation et de véhicules propres. Au nom de l'équipe GAUSSIN, je remercie les dirigeants de PRB, la famille LAURENT, pour cette collaboration qui objective concrètement l'expertise technologique du groupe GAUSSIN et sa capacité à produire des véhicules autonomes de dernière génération. Ces solides fondamentaux notamment, basés sur l'innovation et associés à un carnet de commandes de 26 millions d'euros à date, illustrent de nouveau la résilience de notre modèle et nous permettent d'envisager des perspectives encourageantes à la sortie de cette crise sanitaire. »

Prochain rendez-vous

Salon Airport Show à Dubaï du 22 au 24 juin 2020

À propos de PRB

PRB, premier fabricant indépendant et 3ème producteur d'enduits de façade en France. Le revêtement de façade était une technique, PRB en a fait un art. Un art qui associe richesse de la matière et harmonie des couleurs.

Au-delà d'une gamme d'enduits pour la protection, l'isolation et la décoration des façades, les chercheurs de PRB ont développé différentes gammes : produits pour façadiers, maçons, peintres, soliers, carreleurs, ainsi que de multiples systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (l'ITE).

PRB est certifié ISO14001 afin de limiter l'impact de son site industriel, de ses dépôts et de ses produits sur l'environnement.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le Groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes.

GAUSSIN® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com.