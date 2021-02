25/02/2021 - 08:00

Paris, le 25 février 2021







Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), acteur leader de la relation entreprises – talents externes, annonce la signature d'une lettre d'intention en vue d'une prise de participation majoritaire au capital de la société TMC, opérateur de formation. L'opération de rapprochement pourrait intervenir au cours du 2ème trimestre 2021.

Freelance.com, déjà présent sur le marché de la formation avec une communauté de plus de 1400 formateurs, souhaite renforcer son positionnement auprès des grands comptes et développer une offre globale d'opérateur de formation multi-expertise via les compétences de ses communautés d'indépendants et pure players.

Cette stratégie de consolidation de son offre s'inscrit dans un contexte de normalisation du secteur de la formation.

« Notre objectif est de structurer notre offre de formation autour des principales certifications afin de renforcer notre positionnement d'opérateur d'expertises auprès de nos clients grands comptes. »

Laurent Levy, CEO de Freelance.com

« Sur un marché hyper-atomisé mais en phase de forte normalisation, l'objectif sera de proposer aux experts freelances et pure players du secteur de bénéficier d'un accès à un organisme positionné sur toutes les nouvelles certifications. »

Fabrice Martinez, Président de TMC France

Avec cette acquisition, freelance.com pourra s'appuyer sur l'expertise d'un acteur reconnu de la formation déjà bien établi sur les certifications dorénavant obligatoires.

TMC France couvre les principales typologies d'intervention de la formation : présentiel, distanciel, e-learning, 3d virtuel, multimodal.



À propos du groupe freelance.com

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées. Le groupe freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…Avec un CA proforma de 321,6 M€ en 2019* et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), freelance.com est aussi l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

* CA 2019 proforma suite au rapprochement avec inop's, officialisé le 18 juin dernier.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 36 423 699

À propos de TMC

TMC France, Training & Management Conseil, est un organisme de formation professionnelle, animant un écosystème de formateurs salariés ou freelances. Acteur reconnu sur le marché depuis 1993 et positionné sur le marché des grands comptes, TMC est un organisme de formation certifié (Qualiopi, ISQ) et certifiant, membre de le Fédération de la Formation Professionnelle. TMC est aujourd'hui présent en France, en Europe du Sud et au Maghreb.

