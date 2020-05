19/05/2020 - 08:55

Forte progression du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 : 69,2 M€, en croissance organique de +29%

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er trimestre de l'exercice 2020 (période du 1er janvier au 31 mars 2020).

Données non auditées en M€

(normes françaises) 2020

consolidé 2019

consolidé Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 69,2 53,7 +29%

Une croissance organique de +29%, malgré le début de crise

Au 1er trimestre 2020, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 69,2 M€, en croissance organique de +29% sur la période, pleinement conforme à son objectif de progression soutenue de l'activité.

Le groupe a débuté l'année 2020 sur la même dynamique qu'il a achevé l'exercice 2019 (+26% de croissance au 4ème trimestre 2019) et aligne ainsi un 17ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

En France, Freelance.com a réalisé 54 M€ de chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre 2020 (+35% de croissance vs le 1er trimestre 2019), représentant 78% de l'activité totale du groupe sur la période.

A l'international (Allemagne, Maroc, Singapour, Suisse), l'activité a progressé de +11% au 1er trimestre 2020, pour s'établir à 15,1 M€ (22% de l'activité totale).

Après un bon début d'année, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui a entrainé des mesures de confinement et de restriction des déplacements, a perturbé l'activité du groupe en France comme à l'international. Au global l'impact négatif de la crise sanitaire sur la croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre est estimé à environ 5 points de croissance.

Soutien aux indépendants

Face à la crise, Freelance.com a mis en place un certain nombre de mesures afin de protéger la santé de ses collaborateurs, d'assurer la continuité de l'activité et protéger la trésorerie du groupe.

Freelance.com a également souhaité venir en aide aux indépendants confrontés à une diminution ou un arrêt total de leur activité. Si certains secteurs comme l'IT ou les Telecom sont peu impactés, d'autres, comme la formation ou l'évènementiel sont sous tension. Freelance.com a donc accompagné individuellement les indépendants qui en exprimaient le besoin dans leurs démarches pour bénéficier d'aides et mis en place des solutions de paiements anticipés. Des formations en ligne ont aussi été proposées gratuitement afin de permettre à chacun de se préparer au mieux à la reprise de l'activité.

Pour les indépendants qui ont choisi le portage salarial (via ses filiales Ad'Missions), Freelance.com a multiplié les démarches auprès des pouvoirs publics - en lien avec le Syndicat des Professionnels de l'Emploi en Portage Salarial (PEPS) - afin d'obtenir la mise en place du chômage partiel en cas de suspension, report ou annulation de mission. Cela constitue une grande avancée dans la reconnaissance du portage salarial par les pouvoirs publics, et confirme les atouts de cette solution en termes de protection sociale : prévoyance, retraite, assurance chômage…

Perspectives à moyen et long terme

Si l'impact économique de la crise sanitaire aura vraisemblablement des effets sur nos prochains résultats, notre modèle s'appuie sur des tendances de fond qui ne sont pas remises en cause, au contraire : transformation du rapport au travail, quête d'autonomie, entreprise de plus en plus agile et libérée, besoin d'expertises…

A ce stade le groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un exercice 2020 alliant croissance et rentabilité, et à poursuivre son développement à plus long terme.

Prochains rendez-vous :

Participation au forum investisseurs Small & Midcaps Gilbert Dupont, le 18 juin 2020

Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 le 7 septembre 2020, après clôture des marchés d'Euronext

Participation à la Journée Valeurs Moyennes (JVM) de la SFAF, le 8 septembre 2020

A propos du groupe Freelance.com

Au cœur de la transformation du monde du travail, Freelance.com est la plateforme globale de référence pour l'écosystème talents - entreprises. Son spectre de solutions - recrutement des talents, gestion des ressources, portage salarial et mise en conformité, … - libèrent les énergies pour que les talents soient le plus impactant là où ils agissent. Simples, lisibles, intelligentes, collaboratives, ces solutions facilitent la vie des entreprises et des talents, accélèrent leurs succès et participent au développement du travail libéré avec humanité et responsabilité. Acteur précurseur et audacieux, Freelance.com n'a cessé d'étendre ses savoir- faire pour maîtriser l'ensemble de l'écosystème entre les entreprises et les talents, avec plus d'1 million d'utilisateurs de ses plateformes. Fort de 15 agences en région et 4 implantations internationales (Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse), le groupe Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires de 237 M€ en 2019. Le groupe Freelance.com est coté en Bourse sur Euronext Growth à Paris.

Libellé : FREELANCE.COM Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 36 144 635 Plus d'informations sur Freelance.com