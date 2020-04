25/04/2020 - 14:00

Résultats annuels 2019

Chiffre d'affaires : +26%

Résultat d'exploitation : +36%

Résultat net : +33%

Lors de sa réunion du 24 avril 2020, le Conseil d'administration de Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE) a arrêté les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2019 résumés

ci-dessous.

Données consolidées auditées en K€

(normes françaises) 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 237 127 187 711 26% Résultat d'exploitation

Marge d'exploitation en % du chiffre d'affaires 7 824

3,3% 5 768

3,1% 36% Résultat financier

Résultat exceptionnel

Impôt sur le résultat -674

-222

-1 024 -737

388

-970 Résultat net (part du groupe)

Marge nette en % du chiffre d'affaires 5 904

2,5% 4 449

2,4% 33%

A l'issue de l'exercice 2019, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 237,1 M€, en croissance organique de +26% par rapport à 2018. Freelance.com enregistre ainsi un quatrième exercice consécutif en croissance à deux chiffres.

L'ensemble des activités du groupe a contribué à cette progression, tant en France qu'à l'international.

Croissance du résultat en 2019

L'accélération des synergies internes et la croissance dynamique de l'activité ont permis de maîtriser les charges d'exploitation et de consacrer les efforts du groupe au renforcement des équipes commerciales, marketing et informatiques.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 7,8 M€, à comparer aux 5,8 M€ en 2018, en progression de +36%. La marge d'exploitation s'est élevée à 3,3% contre 3,1% un an plus tôt.

Après prise en compte de l'impôt sur les résultats et de la participation, le résultat net part du groupe s'est établi à 5,9 M€ en 2019, contre un bénéfice de 4,4 M€ un an plus tôt, soit une marge nette de 2,5%

(vs. 2,4% en 2018).

Une structure financière solide au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2019, le Groupe bénéficiait d'une structure de bilan solide avec des capitaux propres encore renforcés à 39,8 M€ par l'affectation en réserves des résultats passés.

Freelance.com bénéficiait d'une trésorerie disponible de 26,6 M€ à fin 2019, pour des dettes financières stables de 11,5 M€. Au 31 décembre 2019, Freelance.com bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette de 15,1 M€ en hausse de 70% par rapport à fin 2018.

Données consolidées auditées

en K€ (normes françaises) 31/12

2019 31/12

2018 Données consolidées auditées

en K€ (normes françaises) 31/12

2019 31/12

2018 Actif immobilisé 40 587 40 062 Capitaux propres (part du groupe) 39 737 33 519 dont Ecarts d'acquisition 35 650 35 650 Provisions pour risques et charges 1 097 1 561 Actif circulant 63 058 49 088 Dettes 89 115 73 848 dont Créances clients



dont Autres créances 49 689



13 369 39 704



9 384 dont Emprunts et dettes financières



dont Dettes fiscales et sociales



dont Dettes fournisseurs 11 482



41 764



34 729 11 411



42 165



19 424 Trésorerie 26 624 20 327 Comptes de régularisation 489 373 Comptes de régularisation 809 922 TOTAL ACTIF 130 758 109 850 TOTAL PASSIF 130 758 109 850

Objectifs financiers : incertitudes à court terme, confiance pour l'avenir

La croissance constatée en fin d'année 2019 témoigne de la pertinence de la stratégie commerciale du groupe, qui entend continuer à se développer fortement dans ses services aux indépendants et aux entreprises et conforter sa place de leader français de l'intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels et facilitateur de l'Entreprise Etendue.

Comme lors des exercices précédents, d'importants investissements continuent d'être réalisés en ressources humaines, en marketing et en informatique, clés de voûte de la stratégie du groupe.

L'exercice 2020 s'inscrivait dans cette continuité et Freelance.com se fixait pour objectif une croissance soutenue à deux chiffres.

Néanmoins, la situation sans précédent liée à l'épidémie du Covid-19 et ses impacts économiques, sociaux et opérationnels rendent incertaines les prévisions pour l'année 2020. Il est à noter que Freelance.com a adapté son organisation pour garantir le niveau de service attendu par ses clients, entreprises et talents, documenté dans un Plan de Continuité d'Activité (PCA), et ainsi sécuriser l'ensemble des prestations en cours. Pour autant, les incertitudes actuelles sur le déconfinement des acteurs économiques et plus globalement sur la sortie de crise ne permettent pas de communiquer pour le moment sur les objectifs 2020.

A plus long terme, le Groupe s'appuie toujours solidement sur des tendances de fonds d'un besoin croissant d'indépendants et son ambition de dépasser le seuil des 500 M€ de chiffre d'affaires d'ici 3-4 ans est maintenue.

Prochains rendez-vous :

Diffusion d'un nouvel agenda de communication financière 2020-2021

Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 le 19 mai 2020, avant ouverture des marchés d'Euronext

A propos du groupe Freelance.com

Au cœur de la transformation du monde du travail, Freelance.com est la plateforme globale de référence pour l'écosystème talents - entreprises. Son spectre de solutions - recrutement des talents, gestion des ressources, portage salarial et mise en conformité, … - libèrent les énergies pour que les talents soient le plus impactant là où ils agissent. Simples, lisibles, intelligentes, collaboratives, ces solutions facilitent la vie des entreprises et des talents, accélèrent leurs succès et participent au développement du travail libéré avec humanité et responsabilité. Acteur précurseur et audacieux, Freelance.com n'a cessé d'étendre ses savoir-faire pour maîtriser l'ensemble de l'écosystème entre les entreprises et les talents, avec plus d'1 million d'utilisateurs de ses plateformes. Fort de 15 agences en région et 4 implantations internationales (Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse), le groupe Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires de 237 M€ en 2019. Le groupe Freelance.com est coté en Bourse sur Euronext Growth à Paris.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 36 144 635

