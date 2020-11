Secteur ICB : 35101010 - Participation et promotion immobilières

(Euronext Paris - Compartiment C)

13/11/2020 - 18:00

Paris, le 13 novembre 2020. Foncière Volta, société foncière cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris, présente ses résultats semestriels 2020[1] arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Jean-Daniel Cohen.

Faits marquants

Au cours du 1er semestre 2020, Foncière Volta a acquis un immeuble de bureaux vide, situé rue Duhesme (Paris 18), sur lequel il a conclu un bail de 10 ans ferme pour la totalité du bâtiment, et signé une promesse d'achat d'un immeuble d'habitation et commerce situé rue du Faubourg Saint-Denis (Paris 10) dont l'acquisition a été actée au 2nd semestre.

La société a également investi dans un programme immobilier portant sur la construction de 25 000 m² de bureaux dans une ZAC à Saint Ouen (93).

En parallèle, le Groupe a accompagné ses locataires durant la période de confinement liée à la crise sanitaire et consenti à ce titre des avoirs (0,3 M€) à ses locataires de commerces non alimentaires.

Analyse des résultats

Compte-tenu du résultat exceptionnel réalisé au 1er semestre 2019 lors de la cession de la réserve foncière de Saint-Ouen (61,4 M€), la comparaison avec le 1er semestre 2020 n'est pas pertinente.

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, le Groupe a généré un bénéfice net, part du Groupe, de 9,4 M€. Ce résultat intègre 7,7 M€ issu de la participation minoritaire dans SCBSM et 5,1 M€ de variation de valeur des immeubles, dont 4 M€ sur l'actif de Thiais.

Données consolidées (en k€) S1 2018 S1 2019 S1 2020 Revenus locatifs 3 196 3 201 3 164 Résultat de l'activité de promotion immobilière - 61 359 - Variation de valeur des immeubles -1 602 -1 483 5 113 Autres produits et charges opérationnels -4 -239 82 Résultat opérationnel -73 60 375 6 332 Résultat mis en équivalence 2 730 4 030 7 700 Coût de l'endettement financier -3 000 -1 468 -1 198 Autres charges financières nettes 63 121 -965 Charge d'impôts 591 -13 415 -1 443 Résultat de l'ensemble consolidé 311 49 644 10 426 Résultat net, part du Groupe 281 34 718 9 415

Patrimoine immobilier

Foncière VOLTA peut se prévaloir d'un patrimoine diversifié, tant par la nature de ses actifs (27% Bureaux / 26% Entrepôts / 23% Commerce / 16% Hôtel / 8% Habitation) que par la répartition géographique (28% Paris / 35% Outre-Mer / 37% Ile-de-France).

La valeur du patrimoine est en progression, à 151,6 M€ au 30 juin 2019 (dont 34,1 M€ de stocks) contre 115,9 M€ au 31 décembre 2019.

L'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 12,59 € contre 11,51 € au 31 décembre 2019 alors que l'endettement[2] s'élève à 44,1 M€ (ratio LTV de 37,54%) du fait de la mise en place de lignes de crédit (17,9 M€) pour financer une partie des investissements engagés (34,6 M€), le solde étant autofinancé par la trésorerie disponible (23,6 M€ à fin juin 2020 contre 49,0 M€ à fin 2019).

Perspectives

Le Groupe est vigilant et évalue régulièrement les risques que la crise sanitaire actuelle fait peser sur l'économie en général et sur la valeur de ses actifs en particulier.

Compte tenu du deuxième confinement, le Groupe Foncière Volta n'est pas en mesure d'évaluer l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur la valeur de ses actifs et du recouvrement de ses créances.

Dans ce contexte, Foncière Volta concentre ses efforts pour ce second semestre sur la réalisation dans les meilleures conditions des projets déjà engagés.

[1] Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé sur le site de l'Autorité des marchés financiers simultanément à la diffusion de ce communiqué.

[2] Hors comptes courants et endettement de promotion immobilière