11/02/2021 - 18:00

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

Société anonyme au capital de 22 000 000 €

Siège social : 41 rue du Capitaine Gynemer 92400 Courbevoie

969 504 133 RCS NANTERRE

http://investisseurs.fiducial-office-solutions.fr

INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE au 31/12/2020

1°) Montant du chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre

Le chiffre d'affaires consolidé a évolué de la façon suivante au premier trimestre :

Chiffres d'affaires consolidé en milliers d'euros % Var.Hors VEOPRINT N N-1 N-1 hors VEOPRINT 1er trimestre 47 135 49 755 48 366 -2,5% Total au 31/12/2020 47 135 49 755 48 366 -2,5%

CA par secteur d'activité en milliers d'euros % Var.Hors VEOPRINT N N-1 N-1 hors VEOPRINT Distribution fournitures de bureau 46 733 47 923 47 923 -2,5% Autres 402 1 832 443 -9,3% Total au 31/12/2020 47 135 49 755 48 366 -2,5%

CA par zone géographique en milliers d'euros % Var.Hors VEOPRINT N N-1 N-1 hors VEOPRINT France 43 430 45 840 44 451 -2,3% Europe 3 705 3 915 3 915 -5,4% Total au 31/12/2020 47 135 49 755 48 366 -2,5%

A périmètre comparable (cession de VEOPRINT le 30/09/2020), le chiffre d'affaires du premier trimestre est en diminution de 2,5% par rapport à N-1.

2°) Evènements importants intervenus au cours du trimestre

Dans un contexte de crise sanitaire liée à la covid-19 et une conjoncture économique défavorable, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS a pratiquement retrouvé le même niveau d'activité que l'année précédente, avant le commencement de la pandémie de corona virus.

Alors que le marché baisse de 12.3% en cumul annuel mobile à fin décembre 2020 vs N-1 (source Le Baromètre Papeterie Office-GFK/UFIPA), FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS réalise une performance satisfaisante sur ce premier trimestre.

C'est notamment le segment des grandes entreprises qui permet d'atteindre ce niveau d'activité.

Le lancement du nouveau catalogue 2021, la fin du déploiement de la plateforme digitale, la poursuite de l'élargissement de l'offre et le déploiement de nouveaux comptes clients, devraient nous permettre de prolonger cette tendance sur les prochains mois.

3°) Perspectives pour la fin de l'exercice

Il est difficile d'envisager sereinement l'avenir alors que l'épidémie de corona virus reste très présente dans les pays où nous sommes implantés.

Les dommages collatéraux de cette crise sanitaire sont aujourd'hui insoupçonnés mais nous pouvons légitiment penser qu'ils impacteront négativement notre économie.

Notre secteur d'activité étant très sensible au PIB, nous devrons nous adapter mois après mois à l'évolution de la situation.

Nous sommes désormais mieux armés pour y faire face, car nous disposons des produits permettant de lutter contre ce virus pour nous-mêmes et nos clients.

Par ailleurs nous avons testé et validé notre plan de continuité d'activité en période de crise sanitaire aigüe.

Nous ferons en sorte de mener à bien tous nos projets et nous continuerons à proposer à nos clients un service de qualité et nos solutions pour le télétravail, en respectant les protocoles sanitaires.

Dans ce contexte d'incertitude nous serons vigilants à la maîtrise de nos coûts.

Enfin notre solidité financière nous permettra de participer à la consolidation de notre marché, en saisissant les opportunités qui pourraient se présenter.

Pour l'exercice 2020/2021 FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 187 M€ et présenter un résultat opérationnel consolidé en amélioration.