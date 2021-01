28/01/2021 - 18:00

Le Conseil d'administration de la société Fiducial Office Solutions s'est réuni le 28 janvier 2021 pour arrêter les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2019/2020 audités par nos Commissaires aux comptes.

1) Evènements significatifs de l'exercice 2020

Le chiffre d'affaires consolidé hors taxes du groupe FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS pour l'exercice 2020 s'établit à 175 M€, en retrait de 9,4 % par rapport à l'exercice précédent et -6,7 % à périmètre constant.

La situation conjoncturelle exceptionnelle créée par la pandémie de la covid-19 explique en grande partie cette évolution.

A compter du 17 mars 2020, nos sociétés, sous diverses formes et avec plus ou moins d'ampleur, ont été impactées par les effets de la crise sanitaire liée à la covid-19 et par les mesures de confinement mises en place pour en limiter la diffusion.

Au cours de ces deux mois la baisse de nos ventes a été très importante suite au ralentissement de l'activité économique.

Fort heureusement, nous avons rapidement adapté notre organisation pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, la continuité de nos activités et services pour nos clients, tout en assurant la sécurité de nos collaborateurs.

Pour faciliter le retour au travail de nos clients, nous avons très vite élaboré une nouvelle gamme de produits, autour de l'hygiène et des équipements de protection individuelle.

Au terme du confinement, nos ventes sont rapidement reparties à la hausse, pour atteindre des niveaux comparables et même supérieurs à l'exercice précédent sur les derniers mois de notre exercice.

Par ailleurs nous évoluons sur le marché de la distribution de fournitures et équipements de bureau qui est structurellement baissier depuis 2008, en particulier pour les familles de produits les plus exposées à la dématérialisation des documents.

Si on considère ces deux situations, notre activité principale a bien résisté en France.

En Belgique et au Luxembourg, dans un environnement de marché comparable à la France, nos ventes se sont bien comportées, grâce à la réactivité de nos équipes locales qui ont su trouver les produits d'hygiène et de protection demandés par nos clients. Les masques et le gel hydroalcoolique ont pu librement circuler dans ces pays, dès le début de la crise, sans aucune mesure de réquisition de la part des pouvoirs publics, contrairement à la France.

Enfin les répercussions très négatives de la crise sanitaire sur le marché de l'évènementiel, du marketing et de la communication, n'ont pas permis d'obtenir le redressement souhaité de VEOPRINT, malgré les synergies déployées auprès des clients de notre maison mère. Nous avons donc décidé de recentrer les activités de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS sur son cœur de métier, la vente de fournitures de bureau et de mobilier de bureau et nous avons saisi l'opportunité de céder la société VEOPRINT à des conditions financières satisfaisantes.

Il s'en suit que le chiffre d'affaires de cette société ne fait plus partie de notre groupe avec effet au 01/10/2019.

Nous maintiendrons des relations commerciales avec VEOPRINT, puisque l'offre d'imprimerie et de produits personnalisés sera toujours distribuée par FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS.

2017 2018 2019 2020 C.A H.T en M€ 180,6 187,5 193,2 175,0

Autres faits marquants de cet exercice :

Nous enregistrons sur cet exercice une diminution du volume de marge brute provenant de la baisse de nos ventes, pour les raisons exposées ci-dessus. Cet impact a été partiellement compensé par une amélioration du taux de marge brute due à une certaine stabilité des prix d'achat sur l'exercice et à la vente des nouveaux produits liés à la crise sanitaire

Nous nous sommes très rapidement adaptés à cette situation atypique en faisant évoluer nos méthodes de travail, notamment en favorisant le télétravail quand cela était possible et en ajustant nos charges variables au niveau d'activité. Dans le même temps nous avons pris des mesures d'activité partielle pour les collaborateurs les plus impactés par cette situation. Ces différentes mesures nous ont permis de réduire significativement nos charges de fonctionnement

Ces mesures se traduisent par une baisse modérée de notre rentabilité opérationnelle sur l'exercice

Après prise en compte des différents éléments exposés ci-dessus, le résultat opérationnel s'établit à 1,3 M€ sur l'exercice.

En raison d'un résultat financier présentant une charge financière nette de -0,2 M€ et du résultat net de cession des titres VEOPRINT pour 0, 2 M€, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 1,3 M€.

Au 30 septembre 2020 l'endettement total s'établit à un niveau non significatif par rapport à nos capitaux propres.

En synthèse, les chiffres clés consolidés de notre activité se présentent comme suit :

(en Millions d'€uros) 2020 2019 2018 Chiffre d'affaires H.T. 175 193,2 187,5 Résultat opérationnel courant 1,9 1,7 2,3 Soit en % du CA 1,1% 0,9% 1,2% dont participation des salariés (en M€) - - - Résultat opérationnel 1,3 1,7 1,5 Coût de l'endettement financier net - 0,2 - -0,1 Charge d'impôt - - - Résultat net d'impôt sur les activités abandonnées 0,2 - - Bénéfice consolidé part du Groupe 1,3 1,7 1,4 Nombre d'actions 2 169 232 2 169 232 2 169 232 Résultat net par action part du Groupe en euros : 0,60 0,78 0,65

(en Millions d'€uros) 2020 2019 2018 Total du bilan 135,0 128,7 126,2 Capital 22,0 22,0 22,0 Capitaux propres part du Groupe 74,3 73,0 74,8 Passifs financiers long terme 2,5 1,4 1,8 Actifs non courants nets 64,7 68,7 69,5

2) Evènements survenus après la clôture de l'exercice

La nouvelle décision de confinement décidée par l'exécutif (décret n°2020-1310 du 29/10/2020), pour une période minimum du 30/10/2020 au 01/12/2020, risque à nouveau d'avoir des répercussions sur notre secteur d'activité qui est très dépendant de l'activité économique. Même si les secteurs d'activité autorisés à travailler pendant le confinement sont plus nombreux qu'au printemps, nous nous attendons à une répercussion sur nos ventes en raison de l'inquiétude sur la croissance avec l'érosion du climat des affaires, d'une utilisation plus large du télétravail pour les collaborateurs de nos clients et d'un risque de défaillances d'entreprises grandissant au cours des prochains mois.

Nous sommes mieux préparés à cette situation grâce à l'expérience acquise au cours du premier confinement.

Nous avons également vérifié que nos clients, de par leur taille et de par les secteurs d'activité où ils exercent, avaient majoritairement une capacité de résilience élevée face à cette crise sanitaire et économique. Leurs délais de paiement sont satisfaisants et les retards de paiement non justifiés sont rapidement analysés et traités. Notre trésorerie ne s'est pas dégradée à la date du présent rapport.

La continuité d'activité est assurée grâce :

- à un niveau d'activité qui ne faiblit pas trop

- à notre capacité à nous adapter au nouveau contexte de relation commerciale avec nos clients

- au soutien de notre actionnaire

3) Conclusion et perspectives

Il est difficile d'envisager sereinement l'avenir alors que l'épidémie de corona virus est actuellement très présente dans les pays où nous sommes implantés.

Les dommages collatéraux de cette crise sanitaire sont aujourd'hui insoupçonnés mais nous pouvons légitimement penser qu'ils impacteront négativement notre économie.

Notre secteur d'activité étant très sensible au PIB, nous devrons nous adapter mois après mois à l'évolution de la situation.

Nous sommes désormais mieux armés pour affronter cette deuxième vague, car nous disposons des produits permettant de lutter contre ce virus pour nous-mêmes et nos clients. Par ailleurs nous avons testé et validé notre plan de continuité d'activité en période de crise sanitaire aigüe.

Nous nous efforcerons à mener à bien tous nos projets et en particulier la migration de tous nos clients sur notre nouvelle plateforme internet d'ici au 31/03/2021 et nous continuerons à leur proposer un service de qualité en respectant les protocoles sanitaires. Dans ce contexte d'incertitude nous serons vigilants à la maîtrise de nos coûts.

Enfin notre solidité financière nous permettra de participer à la consolidation de notre marché, en saisissant les opportunités qui pourraient se présenter.

Pour l'exercice 2020/2021 FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 187 M€ et présenter un résultat opérationnel consolidé en amélioration.

