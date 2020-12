17/12/2020 - 18:00

Communiqué de presse

Libourne – 17 décembre 2020 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, annonce que ses actions seront admises au « SRD long-seulement » sur Euronext Paris à compter du 29 décembre prochain.

Le Service de Règlement Différé « long-seulement » est un mécanisme qui permet aux investisseurs d'initier une position longue (acheteuse) sur une liste de valeurs éligibles en ne s'acquittant que d'une partie de la valeur de la position. L'intermédiaire financier se charge alors de financer la position de l'investisseur jusqu'à la fin du mois.

Les valeurs cotées sur Euronext Paris dont le volume de capitaux échangés quotidien est supérieur à 100 000 € sont éligibles au « SRD long-seulement ».

Depuis le début de l'année 2020, le volume quotidien moyen échangé sur le titre Fermentalg s'élève à près de 230 000 € selon les statistiques fournies par Euronext contre 65 000 € environ en 2019 soit une multiplication par 2,5 en un an.

Cette admission au « SRD long-seulement » contribuera à augmenter la visibilité et l'attractivité de l'action Fermentalg auprès de la communauté financière.

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com