17/11/2020 - 17:45

Libourne – 17 novembre 2020 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, a remporté le prix de la PME « Responsable et Durable » dans la région Sud-Ouest lors de la 11ème édition des Trophées « PME RMC, Bougeons-nous ». Ce Prix récompense les initiatives de la société et ses performances extra-financières.

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Je suis fier que, au-delà des paroles, les actes concrets entrepris par Fermentalg pour contribuer à une économie plus responsable et plus durable soient une nouvelle fois reconnus. Nous avons pour mission d'offrir aux industriels de l'agroalimentaire et aux acteurs des services à l'environnement des solutions concrètes et efficaces pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU. Ce trophée est une récompense que je souhaite partager avec tous les talents engagés à mes côtés sur cette route. »

Les Trophées PME RMC sont nés il y a 10 ans avec une volonté de valoriser et récompenser le travail des petites et moyennes entreprises qui contribuent au dynamisme de l'économie française. Cette année, près de 1 000 entreprises se sont inscrites parmi l'un des cinq Prix : « artisanale », « créative », « fabriqué en France », « jeune pousse » et « responsable et durable ».

Les lauréats de la région Sud-Ouest[1] ont été dévoilés ce jour et Fermentalg a donc été distingué dans sa catégorie par un Jury regroupant 18 personnalités représentant tout l'écosystème français (entreprises, fédérations, conseils, organismes publics, etc.).

Des engagements au cœur de la stratégie

Ces engagements à long terme sont au cœur de la stratégie de Fermentalg dont les produits répondent aux principaux objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations Unies. Les 17 objectifs de développement durable donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.

Ainsi, les 3 plateformes développées par Fermentalg, dédiées aux Oméga-3s, aux colorants alimentaires naturels et protéines alternatives et aux solutions environnementales permettent de répondre à 7 des 17 objectifs de l'ONU, notamment sur l'alimentation, la santé, le respect des ressources naturelles terrestres et marines, ou la qualité de l'air.

Une démarche déjà reconnue par la notation extra-financière de Gaïa Rating

Ces engagements extra-financiers ont déjà valu à Fermentalg une notation de 59 sur 100 par Gaïa Rating, un score en progression de 12 points en un an, alors que la moyenne du panel Gaïa 230 est de 54 sur 100.

Les évaluations de Gaïa Rating permettent chaque année à des acteurs financiers d'identifier les entreprises performantes et d'intégrer à leurs décisions d'investissement des critères ESG.

Sur les 4 critères étudiés (Environnement, Social, Gouvernance et relations avec les parties liées), Fermentalg dépasse systématiquement les entreprises comparables étudiées[2].

[1] La France a été divisée en 7 grandes zones pour les besoins du concours

[2] Entreprises étudiées dont le chiffre d'affaires est supérieur à 150 M€