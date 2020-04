01/04/2020 - 18:00

Communiqué de presse

Résultats annuels 2019

Démarrage réussi des ventes de la gamme DHA ORIGINS® (huile algale riche en Oméga 3) ;

(huile algale riche en Oméga 3) ; Maîtrise des charges opérationnelles courantes et réduction de la consommation de trésorerie ;

et réduction de la consommation de trésorerie ; Résultat net impacté par d'importantes dépréciations d'actifs sans impact sur la trésorerie ;

; Confirmation des ambitions à moyen terme de développement industriel et commercial malgré les incertitudes liées à la crise du Covid-19.

Libourne – 1er avril 2020 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, présente ses résultats annuels 2019 et fait un point sur ses perspectives pour l'exercice en cours. Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté les comptes annuels le vendredi 27 mars 2020. Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du Document d'Enregistrement Universel.

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « À l'heure de son 10ème anniversaire, Fermentalg a su démontrer sa capacité à mettre sur le marché des produits innovants et valoriser sa technologie grâce aux premières ventes en volume de sa gamme DHA ORIGINS®.

La crise sanitaire, qui se transforme en crise économique à l'échelle mondiale, nous a conduit à réévaluer comptablement certains de nos actifs dans une approche prudente, ce qui pèse lourdement sur nos résultats annuels 2019 mais n'affecte pas notre trésorerie.

Surtout, cela ne remet pas en cause nos ambitions. Nous restons persuadés que la période troublée dans laquelle nous sommes ne remettra pas en cause les tendances de fond qui se dessinent autour d'une alimentation plus saine, d'un recours accru aux produits naturels et d'une attention renforcée aux enjeux écologiques. Autant d'objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies auxquels Fermentalg apporte des réponses concrètes grâce à son huile DHA ORIGINS®, à sa protéine KALVEA® et à ses Puits de carbone. »

DHA ORIGINS® : 1,9 M€ de chiffre d'affaires pour la première année de commercialisation

2019 a marqué l'entrée de Fermentalg dans la phase de commercialisation en volume de DHA ORIGINS®, son huile algale riche en Oméga 3. Le chiffre d'affaires annuel s'élève ainsi à 1,9 M€ issu directement de la vente de ses produits contre seulement 0,1 M€ sur l'exercice 2018[1].

Ventes de produits S1

2018 S2

2018 2018 S1

2019 S2

2019

2019 7 K€ 135 K€ 142 K€ 338 K€ 1 550 K€ 1 888 K€

En outre, Fermentalg a annoncé, en toute fin d'année dernière, avoir finalisé avec succès le processus de qualification de DHA ORIGINS 550® auprès de son partenaire commercial DSM Nutritional Products, filiale de Royal DSM. Pour mémoire, Fermentalg et DSM Nutritional Products ont signé un accord pluriannuel au terme duquel Fermentalg vendra à DSM son ORIGINS DHA 550®, l'huile algale naturelle affichant la plus forte concentration en DHA du marché.

Maîtrise des charges courantes dans un contexte de montée en puissance industrielle et de développement de KALVEA® et du Puits de carbone

Le démarrage commercial de la gamme DHA ORIGINS® a naturellement entrainé une hausse sensible des coûts initiaux de déploiement industriel ainsi que du besoin en fonds de roulement.

Dans le même temps, Fermentalg a maintenu un haut niveau de recherche et développement (6,2 M€ avant immobilisation contre 7,4 M€ en 2018), afin d'avancer sur ses autres programmes, notamment KALVEA® et le Puits de carbone. Ces développements ont permis :

De présenter, début octobre, les premiers échantillons de KALVEA® , la protéine algale non OGM, à l'occasion du sommet européen Bridge2Food. Dans la foulée, KALVEA®, qui se positionne comme un superaliment, grâce à une biomasse riche en protéines associée à un niveau élevé et complet d'acides aminés essentiels, de vitamines, minéraux et autres composés à haute valeur nutritive, a obtenu le statut « Self GRAS » (Generally Recognized As Safe), délivré par un panel d'experts américains, ouvrant la voie à sa commercialisation aux États-Unis.

, la protéine algale non OGM, à l'occasion du sommet européen Bridge2Food. Dans la foulée, KALVEA®, qui se positionne comme un superaliment, grâce à une biomasse riche en protéines associée à un niveau élevé et complet d'acides aminés essentiels, de vitamines, minéraux et autres composés à haute valeur nutritive, a obtenu le statut « Self GRAS » (Generally Recognized As Safe), délivré par un panel d'experts américains, ouvrant la voie à sa commercialisation aux États-Unis. D'inaugurer un 4ème site pilote (2 en milieu urbain et 2 au cœur de sites industriels) du Puits de carbone développé en partenariat avec le Groupe SUEZ et de faire valider par l'INERIS[2], laboratoire expert dans la mesure de la qualité de l'air, l'efficacité du Puits de carbone par des mesures de taux d'abattement des poussières fines (de l'ordre de 66% à 99%) et une réduction drastique des NO 2 (de 76% à 97% selon les configurations).

Dans ce contexte, le résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants reste maîtrisé, à -7,9 M€ contre -5,7 M€ en 2018. La différence provient d'une moindre activation des dépenses de développement (2,6 M€ en 2019 contre 4,5 M€ en 2018), sans incidence sur la trésorerie, du fait de la maturité commerciale de la gamme DHA ORIGINS®.

Dépréciations d'actifs dans un contexte d'incertitudes économiques

En dépit des perspectives toujours solides offertes par ses développements en cours, Fermentalg a pris la décision, dans le contexte de crise et d'incertitude économique actuelle, de déprécier rétroactivement la valeur inscrite au bilan de certains de ses actifs au 31 décembre 2019.



Cette décision concerne son programme de développement autour des protéines et pigments naturels, son site de Libourne et ses impôts différés.

Ces dépréciations d'actifs, sans impact sur la trésorerie, ont généré des charges opérationnelles non courantes (5,1 M€) et une charge d'impôts (3,2 M€).

Après prise en compte de ces éléments, de la valorisation comptable des plans d'intéressement en actions (0,7 M€) et des frais financiers (0,4 M€), le résultat net ressort à -17,4 M€ contre -8,1 M€ en 2018.

Réduction de la consommation de trésorerie et mise en place de financements complémentaires

Grâce à une gestion toujours rigoureuse, Fermentalg est parvenu à réduire sa consommation de trésorerie par les activités et les investissements à 8,2 M€ en 2019 contre 9,1 M€ en 2018.

La société a également sécurisé des financements complémentaires, au travers d'une aide publique de 2,6 M€[3], d'un prêt de 0,4 M€ conclu avec Bpifrance et d'une augmentation de capital de 1,1 M€ par recours à la ligne de financement en fonds propres souscrite auprès de KeplerChevreux.

Au 31 décembre 2019, la trésorerie brute ressortait ainsi à 8,0 M€ contre 12,5 M€ à fin 2018. L'endettement financier brut est composé, outre l'emprunt Bpifrance, d'avances remboursables pour 6,7 M€ et d'obligations convertibles souscrites par DIC à hauteur de 5 M€ dans le cadre du partenariat conclu entre les deux entreprises en octobre 2017. Les deux partenaires étudient actuellement une extension de leur accord qui pourrait conduire à un report de l'échéance de cet emprunt, aujourd'hui fixée à octobre 2020.

Dans ce contexte, la société estime être en mesure de faire face à ses engagements à un horizon de 12 mois.

Conséquences de la crise sanitaire majeure liée à l'épidémie de Covid-19.

Depuis début janvier 2020, le monde fait face à une crise sanitaire majeure liée à l'épidémie de Covid-19. Conformément aux recommandations gouvernementales, Fermentalg a mis en place toutes les mesures de sécurité pour limiter l'exposition de ses collaborateurs et des partenaires, en adaptant ses organisations et modes de travail. À ce jour, le site de Libourne a été fermé et le personnel a été mis, selon les cas, en télétravail, en chômage partiel ou en congés pour garde d'enfants. Si la production assurée par ses partenaires industriels est actuellement maintenue, l'activité commerciale de l'entreprise est perturbée par les annulations de salons professionnels, la limitation des déplacements et l'activité réduite dans de nombreux pays. Les conséquences sur les lancements de projets ou de produits prévus par les prospects et clients sont actuellement indéterminées, mais pourraient impacter les ventes de l'année 2020. Sur un plan financier, la société étudie aussi son éligibilité aux différentes aides proposées par les pouvoirs publics à l'occasion de cette crise.

Confirmation des ambitions

Compte tenu des incertitudes sur la durée de la crise, il est aujourd'hui difficile de quantifier les impacts de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de la société pour l'année 2020. À ce stade,





ce contexte n'est pas de nature à remettre en cause les tendances de fond favorables et les ambitions de déploiement de la société.

Ainsi, fort de l'adoption croissante de sa gamme DHA ORIGINS® par plusieurs acteurs majeurs du marché des compléments alimentaires et des premières livraisons prévues cette année à DSM Nutritional Products, Fermentalg entend poursuivre son déploiement commercial.

Dans le même temps, grâce à l'obtention du statut « Self GRAS » pour KALVEA®, Fermentalg prévoit toujours de démarcher ses premiers prospects commerciaux au 2nd semestre 2020 pour une commercialisation début 2021.

Comme déjà annoncé, la société étudie diverses solutions de financement et de partenariats industriels et/ou financiers afin de faire face à ses échéances financières et soutenir ses ambitions de développement.

État du résultat global

(en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Chiffre d'affaires 1 888 246 Autres produits liés à l'activité 2 187 2 063 Coût des produits vendus -1 309 Coûts de production et de déploiement industriel -2 846 -1 419 Frais de recherche et développement -4 562 -3 513 Frais administratifs et commerciaux -3 248 -3 059 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -7 889 -5 681 Charges de personnel liées aux paiements en actions (dont charges sociales liées) -666 -1 440 Autres produits et charges opérationnels non courants -5 056 -526 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -13 612 -7 647 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 47 42 Coût de l'endettement financier brut -494 -463 Coût de l'endettement financier net -447 -422 Autres produits et charges financiers 0 -23 Charge nette d'impôt -3 236 0 RESULTAT NET CONSOLIDE PART DU GROUPE -17 294 -8 091 Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) -130 -56 RESULTAT NET GLOBAL -17 424 -8 147 Résultat net par action (en €) -0,97 -0,47 Résultat net dilué par action (en €) -0,97 -0,47

Bilan

(en K€) 31/12/2019 31/12/2018 ACTIFS Actifs incorporels 8 373 10 948 Actifs corporels 13 164 15 181 Actifs financiers et autres actifs non courants 78 1 265 Impôts différés actifs 0 3 236 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 21 615 30 629 Stocks 1 550 1 065 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 204 141 Autres créances 3 145 2 398 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 024 12 494 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 12 923 16 098 TOTAL ACTIFS 34 538 46 727 PASSIFS Capital 738 686 Primes 34 621 42 958 Réserves et RAN 634 -1 192 Résultat net global -17 424 -8 147 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 18 569 34 306 Dettes financières 11 560 8 362 Engagements de fin de carrière 368 178 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 11 928 8 540 Provisions pour risques courants 287 308 Dettes fournisseurs 2 101 1 571 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 Autres passifs courants 1 652 2 003 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 4 040 3 882 TOTAL PASSIFS 34 537 46 727

Tableau de flux de trésorerie

(en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net global -17 295 -8 091 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 7 240 2 626 Charges calculées sur paiements en actions (hors charges sociales) 662 1 290 Variation des impôts différés 3 236 0 Plus ou moins-values de cessions 64 0 Quote-part subventions en résultats 0 0 Capacité d'autofinancement -6 093 -4 175 Coût de l'endettement financier brut 492 463 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net d'impôt -5 601 -3 712 Impôts payés 0 0 Variation de stocks -484 -225 Variation des postes clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) -62 -29 Variation des postes fournisseurs (créances et dettes liées) 627 -336 Variation des autres actifs et passifs courants (a) -1 264 189 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -1 183 -400 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -6 784 -4 112 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -2 450 -4 178 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 537 941 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -832 -842 Variation des dettes sur immobilisations 69 101 Variation des autres actifs et passifs non courants (b) 1 187 -1 094 Cessions d'actifs corporels et incorporels 70 15 Cessions d'actifs financiers 0 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -1 419 -5 057 Augmentation de capital liée à la société mère 1 063 0 Acquisitions et cessions d'actions propres -35 -30 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 2 956 190 Variation de comptes courants 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -250 -250 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 3 734 -90 Variation de trésorerie -4 470 -9 259 Trésorerie d'ouverture 12 494 21 752 Trésorerie de clôture 8 024 12 494 (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche: -117 644 (b) : dont reclassement du crédit impôt recherche 2017 1 152 -1 152

[1] 0,2 M€ de revenus en 2018 en intégrant les prestations de services

[2] Institut national de l'environnement industriel et des risques

[3] Avance remboursable, sous conditions de chiffre d'affaires, à partir de 2023