07/12/2020 - 18:00

Siège social : 6 Square de l'Opéra-Louis Jouvet – 75009 Paris

RCS PARIS 332 525 401

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Art. 223-16 du règlement général de l'AMF

Date Nombre total d'actions composant le capital social Nombre total de droits de vote théoriques(*) 30/11/2020 2 100 000 2 107 687

(*) Nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachées des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

A propos d'Evergreen SA

Evergreen SA (ex-Digigram) est contrôlée à près de 70% par Evergreen Holding, société d'investissement dont les principales participations sont des entreprises françaises non cotées qui font de la transition écologique un enjeu de croissance et de rentabilité. Créée en 2013, Evergreen Holding a pour vocation d'être un actionnaire stable qui s'inscrit dans la durée et prenant un rôle actif d'accompagnement dans les sociétés qu'il détient. A ce jour, les principales participations d'Evergreen Holding sont : Evergaz, EverWatt, Bois énergie Nord, Barbet, Dusart, la Paper Factory et Compose.

Evergreen SA (ex-Digigram) est cotée sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

