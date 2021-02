02/02/2021 - 11:00

Au cours du mois de janvier, EuroLand Corporate a conseillé les sociétés Energisme et Biosynex dans la réalisation de leurs augmentations de capital, avec suppression du DPS dans le cadre placements privés, effectuées par construction accélérée de livres d'ordres.

Energisme a réalisé une augmentation de capital de 6,07 M€ qui vont permettre d'accélérer le déploiement de sa plateforme en direct et via ses partenaires. L'opération a connu un très large succès avec une demande de près de 15 M€, démontrant la confiance des investisseurs dans le projet et la stratégie déployée par Energisme.

Biosynex a réalisé une augmentation de capital de 15 M€, avec une demande totale de 20,24 M€. Les fonds levés permettront au Groupe d'accélérer son développement vers de nouveaux débouchés au travers d'opérations de croissance externe.

Ces opérations ont permis aux sociétés d'attirer de nouveaux investisseurs institutionnels notamment européens avec près de 30% du montant des opérations souscrits par des fonds étrangers.

Ces deux vifs succès démontrent la confiance des investisseurs dans ces deux sociétés et leurs projets, ainsi que dans l'expertise apportée par EuroLand Corporate dans l'accompagnement de ses clients cotés tout au long de leur vie boursière. Pour rappel, EuroLand Corporate est le conseil de Biosynex et Energisme depuis leurs IPO réalisées respectivement en mars 2011 et juillet 2020.

A propos d'EuroLand Corporate:

EuroLand Corporate est le conseil financier de PME et ETI cotées pour de la valorisation, revalorisation boursière, des opérations de levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition, cession et recomposition du capital.

En 2021, EuroLand Corporate accompagne les dirigeants de plus de 48 small et mids caps. Depuis sa création, EuroLand Corporate a conseillé plus de 32 IPO, 70 opérations de levées de capitaux propres et 25 opérations de levées de dettes.