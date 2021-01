19/01/2021 - 11:35

EuroLand Corporate est à nouveau présent dans les classements 2020, des banquiers d'affaires par type d'opération ainsi que par valorisation dans la catégorie Smid Cap, réalisés par CF News, en dépit d'un contexte sanitaire complexe,

EuroLand Corporate se hisse à la 6ème place du classement sur le segment Smid Cap (valorisations comprises entre 50 et 250 M€), avec 8 opérations réalisées :

Smid Cap (50-250) ROTHSCHILD & CO / TRANSACTION R 24 LINCOLN INTERNATIONAL 13 NATIXIS - NATIXIS PARTNERS 12 CLEARWATER INTERNATIONAL 11 CAMBON PARTNERS 8 EUROLAND CORPORATE 8 LAZARD 8 DC ADVISORY 7 EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE 6 BRYAN, GARNIER & CO 6 ALANTRA 6 GILBERT DUPONT 6 OAKLINS 5 CLIPPERTON 5 ODDO BHF 5

De plus, forte de la réalisation de 14 opérations pour des sociétés de croissance cotées en bourse, EuroLand Corporate se hisse à la 8ème place dans la catégorie Bourse :

Bourse BNP PARIBAS 42 CREDIT AGRICOLE 36 SOCIETE GENERALE 36 NATIXIS - NATIXIS PARTNERS 24 LAZARD 16 HSBC 16 CITI 14 EUROLAND CORPORATE 14 JP MORGAN 13 GOLDMAN SACHS 12

Au cours de l'année, EuroLand Corporate a eu, notamment, le plaisir d'accompagner en tant que Conseil les sociétés suivantes :

Medicrea, Paragon ID, Atari, Bio-UV Group et Delfingen dans le cadre de leurs augmentations de capital

Lexibook dans le cadre d'un financement obligataire

L'actionnaire majoritaire de la société Harvest dans le cadre du rachat des minoritaires permettant de lancer le retrait obligatoire de la société

Biosynex pour la mise en place d'une attribution gratuite de BSA à tous les actionnaires

Horizontal Software dans le cadre du projet d'offre publique

Hopium dans le cadre de sa cotation directe sur Access

Archos dans le cadre du transfert sur Euronext Growth

Energisme dans le cadre de son IPO sur Euronext Growth

EuroLand Corporate a également signé de nouveaux contrats de conseil en marketing boursier avec les sociétés Nacon, Precia, Arcure, Bourse Direct, Groupe Réalités et Osmozis.

Euroland Corporate remercie les 48 émetteurs cotés qui lui font confiance en 2020 pour la valorisation boursière de leur société.

Vous pouvez retrouver l'intégralité du classement sur le site : www.cfnews.net

A propos d'Euroland Corporate :

Créée en 1999, EuroLand Corporate est le conseil financier des PME et ETI cotées et non cotées pour des opérations de levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition, cession, et recomposition du capital.

En 2020, EuroLand Corporate accompagne les dirigeants de 48 small et mids caps. Depuis sa création EuroLand Corporate a conseillé plus de 30 IPO, 80 opérations de levées de capitaux propres et 25 opérations de levées de dettes.