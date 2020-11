Secteur ICB : 35101010 - Participation et promotion immobilières

17/11/2020 - 12:00

Gennevilliers, le 17 Novembre 2020

EURASIA GROUPE VEND « LA TOUR DU FORUM »

DETENUE PAR SA FILIALE SA TOUR DU FORUM

La filiale de la SA EURASIA GROUPE, la SA TOUR DU FORUM a cédé son immeuble détenu à SARCELLE, dénommé « LA TOUR DU FORUM » à la Société PROXITY.

La cession de la TOUR DU FORUM s'inscrit dans le cadre du recentrage progressif de l'activité de promotion immobilière autour de la réserve foncière détenue à LE BLANC MESNIL dont le plan d'aménagement va être prochainement présenté.

A propos d'EURASIA GROUPE

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d'actifs immobiliers d'entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux et a développé sa stratégie par l'acquisition du Centre Commercial de Blanc Mesnil.

Ses actifs immobiliers situés essentiellement en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris lui permettent d'être un acteur foncier important et reconnu en Ile de France

EURASIA GROUPE développe aussi sa branche de promoteur immobilier par l'intermédiaire de ses filiales.

Contacts : Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – [email protected]

Philippe ANDRE – Relation Actionnaires

[email protected]

Site internet : www.eurasiagroupe.com/

Informations investisseurs : www.eurasiagroupe.com/financial-information/20161216130