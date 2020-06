03/06/2020 - 18:00

EURASIA GROUPE

RETARD DANS LA PUBLICATION

DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 decembre 2019

Gennevilliers, le 03 juin 2020

Lors du communiqué en date du 05 mai dernier, la société a annoncé ne pas avoir été en mesure d'arrêter les comptes annuels 2019, avant le 30 mai 2020.

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire et compte tenu des mesures de confinement prises par le Gouvernement pour limiter la diffusion de l'épidémie de la Covid'19, les travaux de notre commissaire aux comptes ont été perturbés et sont à ce jour toujours en cours.

Le conseil d'Administration mobilisé face à cette crise sans précédent, prévoit un dépôt du rapport annuel financier 2019, intégrant les rapports du commissaire aux comptes, au plus tard le 30 juin 2020. La réunion du Conseil d'Administration arrêtant les comptes annuels 2019 seront tenus préalablement et l'assemblée générale se tiendra avant le 10 Aout 2020, dans le respect des règles sanitaires.

La tenue de cette assemblée permettra de faire un point d'étape sur les impacts de la crise.

A propos d'EURASIA GROUPE

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d'actifs immobiliers d'entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux et a développé sa stratégie par l'acquisition du Centre Commercial de Blanc Mesnil.

Ses actifs immobiliers situés essentiellement en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris lui permettent d'être un acteur foncier important et reconnu en Ile de France

EURASIA GROUPE développe aussi sa branche de promoteur immobilier par l'intermédiaire de ses filiales.

Contacts : Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com

